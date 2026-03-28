Cục CSGT cảnh báo khẩn tới tất cả các tài xế

Theo Duy Anh | 28-03-2026 - 13:55 PM | Xã hội

Cục CSGT phát thông báo khẩn về một hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng - đó là việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc.

Sáng 28/3, Cục CSGT phát cảnh báo cho biết, hành vi dừng, đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc không chỉ là vi phạm, mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Một tài xế đỗ xe trên cao tốc để ngủ đã bị xử phạt (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, trên các tuyến cao tốc: TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Phan Thiết – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Nha Trang – Cam Lâm; Vân Phong – Nha Trang, lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã đồng loạt triển khai 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ để ghi nhận, xử lý "phạt nguội".

Chỉ riêng ngày 26/3, đã phát hiện hơn 20 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và gửi thông báo xử phạt đến chủ phương tiện.

Những hành vi sẽ bị xử lý nghiêm bao gồm: Dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định; Không bật đèn cảnh báo khẩn cấp khi gặp sự cố; Không đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m.

Chỉ cần một chiếc xe dừng sai vị trí vài giây trên cao tốc, phía sau là hàng loạt phương tiện chạy 80–120 km/h… thì không ai kịp xử lý. Tai nạn lúc đó không còn là rủi ro – mà là điều gần như chắc chắn xảy ra.

Các tài xế tuân thủ đúng quy định không phải để "tránh phạt", mà là để bảo vệ mình và bảo vệ người khác.

Theo quy định tại Nghị định 168, dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc sẽ bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng và trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

