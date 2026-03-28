Bắt tạm giam chuyên gia công nghệ Trần Quang Chiến trong chuyên án quy mô đặc biệt lớn

Thủ đoạn huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư

Ngày 26/3, Bộ Công an thông tin, sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk đấu tranh phá chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.

Trong vụ án này, cùng với Tổng giám đốc Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương); Giám đốc HanaGold Ngô Thị Thảo, thì chuyên gia công nghệ Trần Quang Chiến cũng khởi tố về hành vi can thiệp hệ thống, thao túng giá tiền ảo ONUS để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng từ trái qua: Thảo, Chiến, Nhân (Ảnh: Bộ Công an).

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đậu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Chuyên gia bảo mật vừa bị bắt là ai?

Theo thông tin trên tờ Nhịp sống thị trường, trước khi bị bắt, Trần Quang Chiến có hồ sơ công tác dày dặn trong giới công nghệ. Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chiến từng có hơn 3 năm làm nghiên cứu viên bảo mật tại Tập đoàn Bkav.

Rời Bkav vào 2014, Chiến tham gia sáng lập CyStack vào năm 2017 . Đây là một doanh nghiệp được giới thiệu tiên phong cung cấp các giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam, nơi Chiến hiện vẫn giữ vai trò cố vấn và thành viên Hội đồng quản trị.

Đến năm 2020, Trần Quang Chiến chuyển hướng sang mảng tài chính số với việc xây dựng nền tảng ONUS . Khi hệ sinh thái này phình to vào năm 2022 với dự án blockchain ONUSChain, Chiến đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ ONUS Labs.

Tại đơn vị này, công việc cốt lõi của Chiến là tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phức tạp trong lĩnh vực fintech, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và trực tiếp vận hành kỹ thuật sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Vào tháng 9/2025, Trần Quang Chiến được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Tính đến đầu tháng 12/2025, người này đang sở hữu hơn một triệu cổ phiếu HVA, tương đương tỷ lệ nắm giữ 7,33% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.