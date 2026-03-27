Ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Viết Dự, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, trú tại TP Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, trú tại tỉnh An Giang).

Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967, trú tại tỉnh An Giang) đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 6 công ty, đối tượng Đỗ Viết Dự cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, tổ chức thực hiện xuất bán hóa đơn GTGT khống, thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can Đỗ Viết Dự để tạm giam (Ảnh: Công an An Giang).

Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Cơ (Ảnh: Công an An Giang).

Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Liềm (Ảnh: Công an An Giang).

Trong quá trình điều tra xác định: Từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.

Trong khoảng thời gian trên, bước đầu cơ quan Công an xác định: Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thể hiện hàng hóa, dịch vụ ghi khống: Cát, đá, thi công công trình, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống trên 31 tỷ đồng, với số tiền thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.

Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.