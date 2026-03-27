Sự thật phía sau clip “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” xôn xao mạng xã hội

Ngày 27-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung phản ánh việc "học sinh không ăn bán trú bị đuổi ra khỏi trường đứng nắng", được cho là xảy ra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM).

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: ĐT



Theo nội dung clip, người quay cho rằng những học sinh không đăng ký ăn bán trú sau giờ học buổi trưa bị yêu cầu ra khỏi khu vực trong trường và phải đứng ngoài nắng chờ phụ huynh đến đón, dù trong trường có bóng cây mát.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, kèm theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội cần được xác minh, làm rõ.

Theo bà Thảo, hiện nhà trường đang tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh. Có khoảng 200 em không đăng ký bán trú nên sau giờ học buổi trưa các em sẽ ra về và chờ phụ huynh đến đón.

Phường Bến Cát lên tiếng vụ clip học sinh không ăn bán trú đứng nắng. Ảnh: ĐT

Trong thời gian chờ, nhà trường vẫn bố trí khu vực để các em đứng đợi, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, do các em còn nhỏ, hiếu động nên thường chạy ra chạy vào, không đứng yên một chỗ.

"Không có chuyện giáo viên hay nhà trường đuổi học sinh ra ngoài đứng nắng vì không đăng ký ăn bán trú" - bà Thảo khẳng định.

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, thông tin phản ánh trên mạng xã hội chủ yếu xuất phát từ phụ huynh. Hiện nhà trường và địa phương đang tiến hành xác minh, mời phụ huynh liên quan lên làm việc để trao đổi, làm rõ sự việc.

Trong trường hợp phát hiện có điểm gì chưa phù hợp trong quá trình tổ chức, nhà trường sẽ tiếp thu và điều chỉnh. Tuy nhiên, địa phương cũng cho rằng phụ huynh nên phản ánh trực tiếp với nhà trường để phối hợp giải quyết, tránh đưa thông tin chưa đầy đủ lên mạng xã hội gây hiểu lầm.

Theo ghi nhận, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh là một trong những trường tiểu học có quy mô lớn trên địa bàn phường Bến Cát, với hàng ngàn học sinh đang theo học.