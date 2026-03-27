Ai đã chuyển khoản cho 9 số tài khoản sau, nhanh chóng liên hệ công an

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo khẩn, tìm kiếm các nạn nhân đã sập bẫy một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng. Khác với các hình thức lừa đảo cá nhân thông thường, mục tiêu của nhóm tội phạm này nhắm thẳng vào các cửa hàng, hộ kinh doanh và công ty phân phối rau củ, thực phẩm. Chúng hoạt động cực kỳ bài bản khi rà quét thông tin, số điện thoại của các cơ sở kinh doanh qua Google Maps hoặc mạng xã hội.

Khi đã nhắm được con mồi, đối tượng sử dụng sim rác gọi điện tiếp cận, tinh vi khoác lên mình vỏ bọc là cán bộ lực lượng vũ trang, người của doanh trại quân đội hoặc cơ quan nhà nước. Chúng vờ đặt những đơn hàng thực phẩm với số lượng cực lớn, yêu cầu giao gấp trong một đến hai ngày tới để tạo tâm lý hưng phấn và hạ thấp sự cảnh giác của các chủ cơ sở kinh doanh.

Khi thời gian giao hàng đến gần và lòng tin đã được thiết lập, kẻ gian mới tung ra đòn quyết định bằng việc nhờ nạn nhân mua hộ một số mặt hàng đặc thù mà cửa hàng không sẵn có, kèm theo lời hứa hẹn khoản tiền chênh lệch vô cùng hấp dẫn. Đánh trúng tâm lý muốn chiều lòng khách sộp và kiếm thêm lợi nhuận, nhiều chủ cửa hàng đã gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, đối tượng lừa đảo cung cấp số điện thoại hoặc Zalo của một "nhà cung cấp" dỏm, thực chất chính là đồng bọn của chúng. Khi nạn nhân liên hệ, đường dây này sẽ ép buộc phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng hoặc đặt cọc số tiền lớn vào hàng loạt tài khoản ngân hàng dưới đây.

Danh sách 9 số tài khoản lừa đảo trong vụ án:

1. Tài khoản Ngân hàng Vpbank 397539393979 chủ tài khoản Cong ty TNHH DVTM ADS Viet Nam;

2. Tài khoản ngân hàng Abbank số 0376149500, chủ tài khoản Vo Quan;

3. Tài khoản ngân hàng MSB số 10133339, chủ tài khoản SANDS Viet Nam Trading and service co., ltd;

4. Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0897041007994, chủ tài khoản Vo Quan Bao;

5. Tài khoản ngân hàng Hdbank số 057704070022712, chủ tài khoản DL Smiletrip;

6. Tài khoản ngân hàng Vpbank số 0968853920, chủ tài khoản Ly Phuong;

7. Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 104884615923, chủ tài khoản Nguyen Dinh Anh;

8. Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109883814801, chủ tài khoản Thai Hoang Minh Huy;

9. Tài khoản ngân hàng Sacombank số 050161094843, chủ tài khoản Pham Dinh Phu;

Sự tinh vi của kịch bản lừa đảo kép này đã khiến không ít người kinh doanh rơi vào cảnh trắng tay chỉ trong chớp mắt. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và triệt phá tận gốc đường dây tội phạm này, cơ quan công an phát đi thông báo khẩn thiết đến toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Người liên quan có thể liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, số điện thoại: 0692.889.243 hoặc liên hệ Điều tra viên Trương Mạnh Tùng, số điện thoại: 0993.362.133 để trình báo.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đặc biệt khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đứng ra giao dịch mua hộ hoặc chuyển tiền ứng trước cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa xác minh rõ ràng danh tính đối tác, dù họ có xưng danh là người của cơ quan nhà nước hay lực lượng vũ trang.