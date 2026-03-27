Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân 27 tuổi trong chuyên án lớn

Theo Chi Chi | 27-03-2026 - 12:28 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Vân là 1 trong các đối tượng của đường dây cung cấp khí N₂O (khí cười) trái phép với số lượng lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây cung cấp khí N₂O (khí cười) trái phép với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội bao gồm:

Huỳnh Đức Cường (21 tuổi, quê Tây Ninh) – Đối tượng cầm đầu.

Phan Thành Đạt (23 tuổi, ngụ TP.HCM).

Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt nhóm Cường (áo trắng), Vân và Đạt (áo đen). Ảnh: Báo NLĐ

Trước đó, vào rạng sáng 21/3, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương. tại đây, lực lượng chức năng phát hiện "kho hàng" chứa 30 bình khí N₂O cùng hệ thống van bơm và bóng cao su. Mở rộng truy xét, công an tiếp tục thu giữ thêm 59 bình khí khác, nâng tổng trọng lượng tang vật lên hơn 300 kg.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này được vận hành rất chuyên nghiệp với sự phân công vai trò rõ ràng:

Cầm đầu: Huỳnh Đức Cường trực tiếp điều phối, tiếp nhận đơn hàng và quản lý dòng tiền qua tài khoản ngân hàng.

Vận chuyển: Phan Thành Đạt được thuê để đóng gói và thực hiện hàng trăm chuyến giao hàng cho khách.

Phân phối: Nguyễn Thị Vân đóng vai trò trung gian, mua đi bán lại để hưởng chênh lệch.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo NLĐ

Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này chỉ trao đổi với khách hàng qua mạng xã hội và yêu cầu thanh toán hoàn toàn bằng hình thức chuyển khoản. Theo dữ liệu trích xuất từ tài khoản ngân hàng của các đối tượng, tổng giá trị giao dịch mua bán "khí cười" từ trước đến nay đã vượt con số 10 tỷ đồng.

Việc sử dụng khí N₂O trái phép trong các hoạt động giải trí (bóng cười) gây ra những tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe người dùng. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm các đầu nậu cung cấp sỉ và những tụ điểm tiêu thụ trong đường dây này.

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Nguyễn Thị Trang Nương SN 1993

Theo Chi Chi

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm nghi vấn cần làm rõ trong vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Điểm nghi vấn cần làm rõ trong vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính Nổi bật

Eric Vương vừa bị bắt là ai?

Eric Vương vừa bị bắt là ai? Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Viết Dự, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ

Ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Viết Dự, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ

11:59 , 27/03/2026
Sự thật phía sau clip “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” xôn xao mạng xã hội

Sự thật phía sau clip “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” xôn xao mạng xã hội

11:35 , 27/03/2026
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

11:18 , 27/03/2026
Ai đã chuyển khoản cho 9 số tài khoản sau, nhanh chóng liên hệ công an

Ai đã chuyển khoản cho 9 số tài khoản sau, nhanh chóng liên hệ công an

10:48 , 27/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên