Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân 27 tuổi trong chuyên án lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây cung cấp khí N₂O (khí cười) trái phép với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội bao gồm:

Huỳnh Đức Cường (21 tuổi, quê Tây Ninh) – Đối tượng cầm đầu.

Phan Thành Đạt (23 tuổi, ngụ TP.HCM).

Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt nhóm Cường (áo trắng), Vân và Đạt (áo đen). Ảnh: Báo NLĐ

Trước đó, vào rạng sáng 21/3, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương. tại đây, lực lượng chức năng phát hiện "kho hàng" chứa 30 bình khí N₂O cùng hệ thống van bơm và bóng cao su. Mở rộng truy xét, công an tiếp tục thu giữ thêm 59 bình khí khác, nâng tổng trọng lượng tang vật lên hơn 300 kg.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này được vận hành rất chuyên nghiệp với sự phân công vai trò rõ ràng:

Cầm đầu: Huỳnh Đức Cường trực tiếp điều phối, tiếp nhận đơn hàng và quản lý dòng tiền qua tài khoản ngân hàng.

Vận chuyển: Phan Thành Đạt được thuê để đóng gói và thực hiện hàng trăm chuyến giao hàng cho khách.

Phân phối: Nguyễn Thị Vân đóng vai trò trung gian, mua đi bán lại để hưởng chênh lệch.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo NLĐ

Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này chỉ trao đổi với khách hàng qua mạng xã hội và yêu cầu thanh toán hoàn toàn bằng hình thức chuyển khoản. Theo dữ liệu trích xuất từ tài khoản ngân hàng của các đối tượng, tổng giá trị giao dịch mua bán "khí cười" từ trước đến nay đã vượt con số 10 tỷ đồng.

Việc sử dụng khí N₂O trái phép trong các hoạt động giải trí (bóng cười) gây ra những tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe người dùng. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm các đầu nậu cung cấp sỉ và những tụ điểm tiêu thụ trong đường dây này.