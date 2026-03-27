Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Minh Minh/VTC News | 27-03-2026 - 11:18 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư. Tại hội nghị, đại điện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời ông Nguyễn VIệt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Việt Hùng

Ông Hùng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, TP Hà Nội, là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng từng trải qua các vị trí công tác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013-2015), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015-2018), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD (2018-2024).

Ngày 11/9/2024, ông Nguyễn Việt Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

