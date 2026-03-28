Sự thật kinh hoàng sau quảng cáo "detox phụ khoa" ở Helia: Dọa ung thư, "gợi ý" khách rút tiết kiệm, bán vàng để mua gói điều trị

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 18/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân. Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng. Từ đó, sử dụng các nhân viên "giả danh" bác sĩ để "vẽ" bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá "cắt cổ", gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trong một phóng sự được phát sóng trên kênh VTV1 cho thấy nhiều chị em đã tìm đến Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia sau khi tìm hiểu, xem quảng cáo thẩm mỹ phụ khoa trên mạng.

Đặc biệt, theo lời tư vấn từ một nhân viên của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia rằng, "dịch vụ "detox cô bé" với công dụng là làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm, điều trị vấn đề về khí hư, tạp dịch... Nó sẽ thay thế hoàn toàn việc đặt thuốc, tốt cho việc sinh đẻ và trong quá trình phát triển mọi thứ về cổ tử cung".

Nhân viên tự nhận là bác sĩ vừa khám vừa tư vấn điều trị, dọa bệnh để khách vội chi trăm triệu tại Helia

Sau đó, một nhân viên của phòng khám tư vấn, "Chi phí của mình đang được hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/buổi. Bây giờ chị đi cho em 5 buổi là 7,5 triệu đồng. Còn chi phí chuyên sâu thì bọn em đang hỗ trợ là 10 triệu".

Gói "detox" chỉ là bước tiếp cận ban đầu. Khi khách hàng đồng ý làm dịch vụ, việc thăm khám được thực hiện và ngay sau đó là hàng loạt "chẩn đoán" với nhiều vấn đề phát sinh. Các "bệnh lý" liên tiếp được đưa ra, hầu hết khách hàng đều có chung một "kết luận" cùng với những cảnh báo về hệ lụy nếu không điều trị tại chỗ.

Trong quá trình thăm khám cho một khách hàng nữ, chị Hồ Thị Kim Anh (Bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) nói, "Viêm loét thì sau này tiền ung thư cực kỳ cao. Nó là vấn đề sinh đẻ. Bác đang lường tất cả những hậu quả về sau. Mình điều trị thì mới giải quyết được vấn đề cho em. Nếu điều trị như thế này thì sẽ hơi tốn, sẽ rơi vào tầm 50-60 triệu. Nhưng sẽ điều trị triệu để cho 1 lần.

Bây giờ cổ tử cung máu đang chảy rồi, bên trong máu vẫn tiếp tục rỉ, vẫn chảy ra. Máu chảy nhiều cấp cứu không kịp sẽ gây tử vong".

Hầu hết khách hàng đến khám ở đây đều có chung một kết luận cũng như cảnh báo về hệ luỵ nếu không điều trị tại chỗ.

Không chỉ bác sĩ thăm khám, mà nhân viên tư vấn cũng liên tục thúc ép bệnh nhân cần điều trị ngay vì... bệnh đã nặng. "Bây giờ bệnh đã nặng rồi chứ không phải là nhẹ nhàng nữa để mà chị chờ đợi 1-2 ngày. Loét này là trên mức độ viêm rồi, nó ăn vào trong cổ tử cung của mình rồi thì còn gì nữa đâu mà giữ".

Để thúc khách hàng chốt các gói liệu trình giá cao, các tư vấn viên liên tục chèo kéo, sẵn sàng hạ giá để "chốt đơn". Hồ Thị Kim Anh (Bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) thuyết phục khách hàng, "Tôi đang rất ưu ái em này. Ngày mai ngày mốt hai vợ chồng qua đóng nốt 59 triệu thì làm nốt thôi. Bác đang lo cho sức khoẻ của em đó".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thuỷ Tiên (nhân viên Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) cũng thuyết phục khác hàng khác, "190 triệu thì mình đóng trước 100 triệu đi, còn 90 triệu thì mình có thể về nhà rút tiết kiệm hoặc là mình bán vàng gì đó rồi thanh toán sau. Khách hàng của chị vì sao người ta xuống tiền 1 phát 200-300 triệu để người ta điều trị. Tại vì người ta nắm bắt được cơ hội và yếu tố chi phí giảm thì mình làm thôi".

Ngồi kế bên, 1 nhân viên khác của phòng khám tiếp tục thuyết phục, "Lần sau em mất 200 triệu, bây giờ em chỉ cần mất có 100 triệu thì em thấy phương án nào tốt hơn. Tất nhiên mua sỉ phải tốt hơn mua lẻ chứ".

Để tạo niềm tin cho khách hàng, các bản cam kết được đưa ra. Những thông tin tưởng như đầy đủ, cùng cam kết rõ ràng khiến không ít người bị thuyết phục và chốt các gói dịch vụ. Có người vội vàng chi tiền nhưng cũng có người kịp hoài nghi. Sau khi được "chẩn đoán" hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng, có trường hợp đã từ chối dịch vụ và đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra lại.



