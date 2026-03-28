Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe sau cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Trang Anh | 28-03-2026 - 11:05 AM | Xã hội

Tất cả thông tin danh sách đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục phạt nguội theo Nghị định 168.

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, trong 24 giờ qua (26–27/3/2026), hệ thống camera AI của Cục CSGT đã ghi nhận hơn 12.500 phương tiện tại Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trong đó phát hiện 33 trường hợp nghi vấn, xác định 02 vi phạm.

Tại các nút giao Hà Nội, hệ thống camera AI ghi nhận 40 trường hợp lỗi phạt nguội không đội mũ bảo hiểm và 41 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận hơn 650 tin báo từ Facebook, Zalo, VNeTraffic và đã chuyển xác minh, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT dù số vi phạm không lớn so với lưu lượng, nhưng chỉ một hành vi chủ quan cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
1 26-03-2026 22:52:39 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải dưới 3,5 tấn 99H06745 Vàng
2 26-03-2026 19:12:18 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải từ 3,5 tấn 73C05415 Trắng
3 27-03-2026 06:54:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 689 Trắng
4 27-03-2026 06:53:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99V16841 Trắng
5 27-03-2026 06:52:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD45021 Trắng
6 27-03-2026 06:46:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AH05614 Trắng
7 27-03-2026 06:45:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L24534 Trắng
8 27-03-2026 06:45:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34H93403 Trắng
9 27-03-2026 06:36:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9K39457 Trắng
10 27-03-2026 06:20:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 5196123 Trắng
11 27-03-2026 06:17:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E126689 Trắng
12 27-03-2026 06:04:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B320655 Trắng
13 26-03-2026 17:41:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB02774 Trắng
14 26-03-2026 17:41:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37B153313 Trắng
15 26-03-2026 17:41:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39L67528 Trắng
16 26-03-2026 17:39:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E272601 Trắng
17 26-03-2026 17:20:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18E123451 Trắng
18 26-03-2026 17:16:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L192935 Trắng
19 26-03-2026 17:01:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A823205 Trắng
20 26-03-2026 16:53:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B122485 Trắng
21 26-03-2026 15:54:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F29445 Trắng
22 26-03-2026 15:48:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36M15918 Trắng
23 26-03-2026 15:33:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B626945 Trắng
24 26-03-2026 15:19:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B28449 Trắng
25 26-03-2026 15:08:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206558 Trắng
26 26-03-2026 15:06:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 93L85603 Trắng
27 26-03-2026 15:02:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 234348 Trắng
28 26-03-2026 14:45:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 Trắng
29 26-03-2026 14:16:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A205147 Trắng
30 26-03-2026 14:03:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X518495 Trắng
31 26-03-2026 14:02:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X36818 Trắng
32 26-03-2026 13:59:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H201483 Trắng
33 26-03-2026 13:49:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L101990 Trắng
34 26-03-2026 13:47:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 79N278709 Trắng
35 26-03-2026 13:45:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB65530 Trắng
36 26-03-2026 13:26:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC02050 Trắng
37 26-03-2026 12:54:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34AS24887 Trắng
38 26-03-2026 11:27:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 49LI914 Trắng
39 26-03-2026 11:24:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28612459 Trắng
40 26-03-2026 11:04:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC14254 Trắng
41 26-03-2026 10:49:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L166650 Trắng
42 26-03-2026 10:43:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98L71527 Trắng
43 26-03-2026 10:36:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126990 Trắng
44 27-03-2026 06:58:57 Không đội mũ Xe mô tô 29L152609 Trắng
45 26-03-2026 23:25:39 Không đội mũ Xe mô tô 29V342003 Trắng
46 26-03-2026 23:03:24 Không đội mũ Xe mô tô 20AA08317 Trắng
47 26-03-2026 23:02:36 Không đội mũ Xe mô tô 60C166581 Trắng
48 26-03-2026 22:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 30Z15271 Trắng
49 26-03-2026 21:51:42 Không đội mũ Xe mô tô 59D232136 Trắng
50 26-03-2026 21:49:40 Không đội mũ Xe mô tô 291157626 Trắng
51 26-03-2026 21:33:36 Không đội mũ Xe mô tô 19AF06407 Trắng
52 26-03-2026 21:22:39 Không đội mũ Xe mô tô 5S101517 Trắng
53 26-03-2026 20:42:53 Không đội mũ Xe mô tô 33L192162 Trắng
54 26-03-2026 20:14:39 Không đội mũ Xe mô tô 29V758028 Trắng
55 26-03-2026 20:04:15 Không đội mũ Xe mô tô 29T152365 Trắng
56 26-03-2026 19:57:18 Không đội mũ Xe mô tô 08F160227 Trắng
57 26-03-2026 19:44:39 Không đội mũ Xe mô tô 18E104432 Trắng
58 26-03-2026 18:08:14 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519 Trắng
59 26-03-2026 17:37:00 Không đội mũ Xe mô tô 36AB70864 Trắng
60 26-03-2026 17:31:45 Không đội mũ Xe mô tô 29N183308 Trắng
61 26-03-2026 17:18:10 Không đội mũ Xe mô tô 29BI07334 Trắng
62 26-03-2026 17:18:01 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng
63 26-03-2026 17:14:11 Không đội mũ Xe mô tô 29L134740 Trắng
64 26-03-2026 17:14:06 Không đội mũ Xe mô tô 29Z60837 Trắng
65 26-03-2026 16:54:43 Không đội mũ Xe mô tô 30Z27341 Trắng
66 26-03-2026 16:52:46 Không đội mũ Xe mô tô 29X99941 Trắng
67 26-03-2026 16:12:49 Không đội mũ Xe mô tô 29X537684 Trắng
68 26-03-2026 16:12:01 Không đội mũ Xe mô tô 22Y104638 Trắng
69 26-03-2026 16:11:08 Không đội mũ Xe mô tô 30N19423 Trắng
70 26-03-2026 15:52:13 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng
71 26-03-2026 15:49:33 Không đội mũ Xe mô tô 29Y765377 Trắng
72 26-03-2026 15:38:56 Không đội mũ Xe mô tô 19E141577 Trắng
73 26-03-2026 15:33:59 Không đội mũ Xe mô tô 19AA58035 Trắng
74 26-03-2026 15:33:58 Không đội mũ Xe mô tô 19AA58835 Trắng
75 26-03-2026 15:33:04 Không đội mũ Xe mô tô 29X340720 Trắng
76 26-03-2026 15:22:44 Không đội mũ Xe mô tô 89B184072 Trắng
77 26-03-2026 15:02:22 Không đội mũ Xe mô tô 19Y23236 Trắng
78 26-03-2026 15:00:35 Không đội mũ Xe mô tô 29L137217 Trắng
79 26-03-2026 14:45:08 Không đội mũ Xe mô tô 98B142531 Trắng
80 26-03-2026 14:40:33 Không đội mũ Xe mô tô 29V541876 Trắng
81 26-03-2026 14:36:59 Không đội mũ Xe mô tô 29X186640 Trắng
82 26-03-2026 14:17:42 Không đội mũ Xe mô tô 29BG06822 Trắng
83 26-03-2026 13:56:30 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Cục CSGT khuyến cáo

73 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168, lỗi vi phạm tới 6 triệu đồng

Tin vui cho người dân khi đi khám chữa bệnh

Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Bầu Chủ tịch và các chức danh lãnh đạo thành phố

10:46 , 28/03/2026
Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên và có gì bất thường?

10:29 , 28/03/2026
Đề xuất Quốc hội quy định 24/11 là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', được nghỉ lễ

10:16 , 28/03/2026
Nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

09:54 , 28/03/2026

