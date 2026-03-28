73 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168, lỗi vi phạm tới 6 triệu đồng

Lực lượng CSGT TP.HCM mới đây ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông nghiêm trọng tại tuyến đường Đặng Thùy Trâm khi có tới 73 trường hợp xe máy đi ngược chiều bị phát hiện chỉ trong vòng 15 phút.

Cụ thể, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết các trường hợp vi phạm được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ. Danh sách phương tiện vi phạm đã được lập và gửi thông báo xử phạt nguội đến từng chủ xe theo quy định.

STT Đơn vị CSGT phát hiện Loại phương tiện Biển số Màu biển Thời gian vi phạm Địa bàn vi phạm Hành vi vi phạm 1 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 47N70569 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:19 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 2 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 54S20912 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:56:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 3 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59V2-019.40 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:56:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 4 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 77L2-023.83 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 5 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô điện 29BK-029.16 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 6 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59V1-045.22 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 7 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 54N75393 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 07:01:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 8 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 92H18432 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:57:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 9 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 61D1-086.47 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:53:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 10 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 54X79486 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:53:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 11 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S3-102.40 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 12 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 50N2-167.36 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 13 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 66V1-197.45 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 14 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S1-178.49 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 15 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59X2-191.75 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 16 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 66PA-193.56 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 17 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59SA-208.53 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:54:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 18 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59SA-217.21 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 19 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59X2-233.35 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 20 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59T2-237.79 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:40:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 21 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59B1-238.65 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 22 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 85F1-287.09 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 23 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 60C1-289.46 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 24 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 29E2-921.94 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:54:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 25 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59T2-680.68 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:51:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 26 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 50AA-300.88 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 27 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 85F1-305.64 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 28 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59U2-307.60 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 29 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 60B2-315.29 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:53:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 30 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 48B1-319.99 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 31 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 84G1-400.13 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 07:02:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 32 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 85D1-438.79 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:59:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 33 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 38P1-452.18 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 07:02:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 34 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S1-454.91 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:56:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 35 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 49B1-474.82 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:37:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 36 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S1-296.68 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:47:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 37 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59XB-559.08 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:56:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 38 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S3-566.78 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 39 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59V1-575.13 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 40 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S2-579.92 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 41 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 71AA-600.31 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 42 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59X3-611.54 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 43 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 72G1-616.82 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 44 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô điện 71AA-642.78 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 45 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59B1-653.38 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 46 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô điện 50AA-796.90 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 47 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S2-810.35 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 07:02:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 48 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59T1-817.15 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:56:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 49 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59V1-822.63 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 07:02:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 50 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 47M1-826.80 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 51 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 85B1-841.12 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:52:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 52 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 63B2-478.08 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 53 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59G1-870.88 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:53:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 54 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59X3-937.92 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:55:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 55 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 67D1-952.00 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 56 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 63B4-985.77 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 57 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 77L1-998.97 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:58:00 16/03/2026 Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 58 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 51X5-2166 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 59 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 95LA00383 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 60 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 54M5-7682 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:48:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 61 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S3-078.09 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:48:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 62 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 54T2-8036 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 63 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Xe máy điện 99AE-081.07 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:48:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 64 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 51T6-8378 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 65 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S3-234.18 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 66 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59SA24588 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 67 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59SA26564 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 68 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô điện 50AD-375.95 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 69 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 29L5-418.04 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 70 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 50Y1-563.55 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:48:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 71 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 50AC-611.07 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:48:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 72 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59S3-613.45 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” 73 Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 59C2-796.36 Nền màu trắng, chữ và số màu đen 06:49:00 16/03/2026 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

Theo ghi nhận, hành vi đi ngược chiều tại khu vực này diễn ra phổ biến, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm nhằm rút ngắn quãng đường, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này khiến dòng xe thường xuyên bị xáo trộn, các phương tiện phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Đại diện CSGT nhận định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông. Một bộ phận người dân cho rằng đoạn đường ngắn, ít bị kiểm tra nên tranh thủ đi ngược chiều.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi ngược chiều có thể bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Đây được xem là mức chế tài mạnh nhằm răn đe và hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài.

CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp ghi hình để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời khuyến cáo người dân cần chấp hành đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không vì tiện lợi cá nhân mà gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Những trường hợp nhận được thông báo phạt nguội cần sớm liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết theo quy định.