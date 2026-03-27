Nóng: Tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Chiến trong vụ xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

Công an TP Hà Nội tối 27/3, cho biết, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus liên quan vụ tông liên hoàn 6 xe trên phố Trung Kính.

Thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, nam tài xế này là Vũ Quang Chiến (sinh năm 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).Trước đó, khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 01 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Chiến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe ô tô do anh Chiến điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 04 xe ô tô và 01 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 06 xe ô tô và 01 xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh Chiến và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.