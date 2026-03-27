Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận thêm nhiệm vụ

Theo Luân Dũng | 27-03-2026 - 20:26 PM | Xã hội

Hội đồng thẩm định nhà nước điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được thành lập do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch hội đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định ngày 27/3 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1).

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Các Thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước phải thể hiện rõ việc tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng và thể hiện rõ quan điểm dự án đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Bỏ Nghị định 100, xử lý vi phạm nồng độ cồn ra sao?

Tin vui cho người dân khi đi khám chữa bệnh

Bắt giữ Lê Thị Thúy Hằng SN 2002

19:15 , 27/03/2026
Bắt nam thanh niên giả gái Phan Ngọc Gia Huy, phát hiện hàng tỷ đồng trong tài khoản

18:39 , 27/03/2026
Từ đêm mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào nhiều nơi

18:00 , 27/03/2026
Công an bắt quả tang luật sư tập sự Lê Văn Sơn sinh năm 1993

17:37 , 27/03/2026

