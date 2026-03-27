Khám xét nhà riêng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lâm Đồng

Theo Nhất Đăng | 27-03-2026 - 21:50 PM | Xã hội

Nhiều thùng tài liệu phục vụ điều tra đã được cơ quan chức năng đem đi.

Chiều 27-3, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến trụ sở làm việc và nhà riêng (tại phường Xuân Hương - Đà Lạt) của ông Dương Văn Tám, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng, để làm việc.

Cơ quan công an đưa ông Tám rời Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lâm Đồng sau quá trình làm việc.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, nhiều cán bộ công an đưa ông Tám vào trụ sở của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh (đường Phan Đình Phùng), tiến hành kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phụ vụ cho công tác điều tra.

Sau đó, Công an đưa ông Tám rời trụ sở, di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Theo Nhất Đăng

Người lao động

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận thêm nhiệm vụ

Tin vui cho người dân khi đi khám chữa bệnh

Bắt giữ Lê Thị Thúy Hằng SN 2002

19:15 , 27/03/2026
Bắt nam thanh niên giả gái Phan Ngọc Gia Huy, phát hiện hàng tỷ đồng trong tài khoản

18:39 , 27/03/2026
Từ đêm mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào nhiều nơi

18:00 , 27/03/2026
Công an bắt quả tang luật sư tập sự Lê Văn Sơn sinh năm 1993

17:37 , 27/03/2026

