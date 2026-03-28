Khởi tố, bắt Nguyễn Thị Lép

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lép (SN1968, thường trú thôn 4 Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Lép không được cấp quyền sử dụng đất hoặc có quyền hữu tài sản trên đất tại các tiểu khu 66, 67, 68, 69 (đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ), tại tổ 8, thôn Cây Da, xã Đức Hạnh (nay là xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Lép hay lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, thường xuyên lôi kéo, xúi dục, kích động một số người dân khiếu kiện cơ quan chức năng yêu cầu cấp giấy chứng nhận, bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất tại các tiểu khu 66, 67, 68, 69 trái với quy định của pháp luật làm mất an ninh trật tự.

Ngày 13/11/2025, Nguyễn Thị Lép đã dụ dỗ lôi kéo nhiều người dân, thuê Công ty bảo vệ, vệ sĩ; đồng thời trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân làm thuê và chỉ đạo nhân viên của Công ty bảo vệ, vệ sĩ thực hiện việc ngăn cản, gây cản trở giao thông không cho công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) cao su Bình Phước và người dân vào khai thác mủ cao su tại các vườn cây cao su trên địa bàn xã Bù Gia Mập, gây thiệt hại về tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và các hộ dân; ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Ngày 14/11/2025, Nguyễn Thị Lép tiếp tục đến cổng Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai la hét lớn tiếng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Theo Công an, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lép là rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra.