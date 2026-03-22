Khởi tố "nhân viên ngân hàng" Phạm Tùng Lâm SN 2002

22-03-2026 - 21:59 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của Phạm Tùng Lâm thì liên hệ để giải quyết vụ án theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 22/3 cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2025. Công an cũng khởi tố đối tượng Phạm Tùng Lâm (Sinh năm 2002; thường trú tại: TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Lâm đã tự đưa ra thông tin bản thân là nhân viên ngân hàng, có khả năng giúp người khác mở thẻ tín dụng các ngân hàng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng ngân hàng. Sau khi mở thẻ tín dụng có hạn mức, Lâm thực hiện việc rút tiền trong tài khoản tín dụng vừa được mở chuyển về tài khoản cá nhân của Lâm hoặc không thực hiện nâng hạn mức và chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Đối tượng Phạm Tùng Lâm - Ảnh: Công an Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Phạm Tùng Lâm với thủ đoạn như trên thì liên hệ đồng chí Trịnh Đỗ Thắng - Điều tra viên thụ lý (Số điện thoại: 0908191983) để giải quyết vụ án theo quy định.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Chuyển Cơ quan điều tra hồ sơ vụ livestream, xuyên tạc khi CSGT đo nồng độ cồn ở Tuyên Quang

Đêm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

Nữ sinh ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng, phát hiện bất thường từ cuộc gọi

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét với giám đốc Trần Nguyên Vũ

