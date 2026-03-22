Nữ sinh ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng, phát hiện bất thường từ cuộc gọi

Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N. (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội), hiện là sinh viên, về việc bị lừa đảo qua điện thoại.

Theo trình báo, vào ngày 11/3, chị N. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Người này thông báo chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia và yêu cầu hợp tác điều tra.

Đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, yêu cầu chị N. chuyển tiền để “chứng minh nguồn tài chính”. Đồng thời, kẻ lừa đảo còn hướng dẫn chị nói dối gia đình rằng cần tiền để đi du học nhằm thuyết phục người thân chuyển tiền. Tin lời, chị N. đã chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng cho đối tượng.

Những dấu hiệu bất thường từ cuộc gọi không đủ để ngăn nữ sinh Hà Nội rơi vào bẫy lừa tinh vi, khi đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý và yêu cầu chuyển hơn 800 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Công an TP Hà Nội nhận định, thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo không phải là mới, song vẫn có nhiều người mất cảnh giác, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi làm việc với người dân, lực lượng chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp, hoặc thông qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hay cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.



