Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét với giám đốc Trần Nguyên Vũ

22-03-2026 - 20:43 PM | Xã hội

Cơ quan điều tra xác định giám đốc Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam 4 tháng với các bị can Trần Nguyên Vũ (56 tuổi) - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi) - Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi) - Đăng kiểm viên. Báo Dân Việt cho hay, ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa các bị can tới khám xét tại nơi làm việc sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỹ thuật đối với tàu cá cải hoán, các bị can đã cố tình làm sai quy trình, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi. Hành vi này giúp một số đơn vị thiết kế, cải hoán tàu cá được hợp thức hóa sai phạm, qua đó các đối tượng nhận tiền hưởng lợi.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá - Ảnh: Người lao động

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có trường hợp các bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc hợp thức hóa hồ sơ tàu cá cải hoán không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, cơ quan điều tra còn xác định Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án. Các bị can Trần Thanh Thiên Toàn, Nguyễn Anh Duy dù biết việc làm sai phạm nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền nhà nước, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã triển khai thi hành lệnh bắt các bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án này.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

