CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

22-03-2026 - 08:25 AM | Xã hội

Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.

Ngày 20/3/2026, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát 3 nhóm chuyên đề trọng điểm trong cùng thời điểm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Việc triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay trong thời gian thực hiện cao điểm.

Xử lý vi phạm liên quan đến học sinh

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý- Ảnh 1.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm đã được thông báo về gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở để phối hợp quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm, góp phần xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh.

Kiểm soát xe khách

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý- Ảnh 2.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, cho thấy hiệu quả trực tiếp của công tác kiểm soát.

Kiểm soát xe tải, xe đầu khách

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý- Ảnh 3.

Trong thời gian triển khai chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan xe vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến huyết mạch.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý- Ảnh 4.

Đáng chú ý, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong thời gian thực hiện, khẳng định hiệu quả rõ rệt của việc kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát theo các chuyên đề đã triển khai; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Việc tổ chức kiểm soát đồng bộ, xuyên suốt theo chuyên đề không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương giao thông mà còn tạo chuyển biến rõ nét về ý thức của người tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ lất phất

Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ lất phất

07:58 , 22/03/2026
Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

07:36 , 22/03/2026
Tuyệt đối không gọi lại những số điện thoại có dấu hiệu này

Tuyệt đối không gọi lại những số điện thoại có dấu hiệu này

23:31 , 21/03/2026
Hiện trường vụ cháy khiến chị em ruột 5 tuổi và 7 tuổi tử vong, bố mẹ đi làm xa, ở cùng bà nội

Hiện trường vụ cháy khiến chị em ruột 5 tuổi và 7 tuổi tử vong, bố mẹ đi làm xa, ở cùng bà nội

21:44 , 21/03/2026

