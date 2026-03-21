Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

21-03-2026 - 11:16 AM | Xã hội

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới.

Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang có dấu hiệu gia tăng, trong đó các đối tượng giả danh nhân viên cơ quan thuế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã sử dụng điện thoại, Zalo, Facebook… để liên hệ với nạn nhân, tự xưng là cán bộ thuế. Chúng đưa ra các lý do như yêu cầu người dân đến cơ quan thuế xác nhận thông tin doanh nghiệp hoặc hoàn tất thủ tục liên quan.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân thực hiện một loạt thao tác như mở ứng dụng VNeID để liên kết tài khoản ngân hàng, quét mã nhận diện khuôn mặt hoặc đăng nhập vào các đường link giả mạo (điển hình như các website có tên gần giống cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước).

Khi người dùng làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Theo Huỳnh Duy

