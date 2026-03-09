Bị người dân "tố" qua Zalo đến Cục trưởng CSGT: Xe khách bị phạt 150 triệu đồng

Xe khách chở quá số lượng người bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng đối với lái xe và chủ một xe khách vì chở quá số người theo quy định. Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện từ phản ánh của người dân gửi đến số Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Trước đó, ngày 7-3, Cục CSGT Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xử lý nghiêm một ô tô khách có dấu hiệu chở quá số người theo thông tin người dân phản ánh.

Tiếp nhận chỉ đạo, Phòng CSGT Công an Quảng Trị đã giao Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức đón dừng, kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 51B-192.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này chở 44 người trong khi theo quy định chỉ được phép chở 25 người, tức vượt quá 19 hành khách.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đỗ Thanh S. (58 tuổi, trú tại Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 28,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Cùng với đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã du lịch T.D., có trụ sở tại TP.HCM, về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện vi phạm.

Chủ phương tiện bị xử phạt 114 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện gần 150 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, đồng thời mong người dân tiếp tục giám sát, phản ánh các trường hợp vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý theo quy định.