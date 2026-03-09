Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đắk Lắk: Bắt “thầy" trừ tà ma lừa đảo tiền của nhiều người

09-03-2026 - 12:10 PM | Xã hội

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Long đã nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, Long lên mạng Internet tìm hiểu các video “trừ tà, bắt quỷ”.

Đến tháng 10-2024, Long tạo dựng hình ảnh bản thân là “Bác sĩ tâm linh” có khả năng dự trù thiên cơ, chữa bệnh tâm linh bằng cách livestream, đăng tải các video có nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên tài khoản TikTok và Facebook. Đồng thời, Long cũng công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để người xem có nhu cầu liên hệ.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá, nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, buộc nạn nhân tiếp tục chuyển hàng chục triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay "trừ tà" từ 15 đến 30 phút để tạo niềm tin cho các nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ được 3 nạn nhân bị Long lừa chiếm đoạt gần 70 triệu đồng với thủ đoạn trên. Trong đó có 2 nạn nhân ở phường Buôn Ma Thuột. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Mai Cường

Sài gòn giải phóng

