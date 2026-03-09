Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ duyên giúp người phụ nữ trúng số, nhận ngay 1 tỉ tiền mặt: Trường hợp hiếm gặp

09-03-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Sau khi hay tin mình may mắn trúng giải, người phụ nữ này đã tức tốc tìm tới đại lý vé số để đổi thưởng.

Vị khách may mắn được nhắc tới là một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi ở Cần Thơ. Người này khi đi chị Bảy Ngàn đã mua 2 tờ vé số và tặng cho 1 người bạn. Cả hai vé này đều trúng độc đắc. Sau khi xác nhận mình là người sở hữu tấm vé may mắn, người phụ nữ đã lập tức liên hệ và tìm tới đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ).

Theo chia sẻ từ phía đại lý Chân Nam trên tờ Thanh Niên thì họ đã tiến hành đổi thưởng theo yêu cầu của người phụ nữ, nhận 1 tỉ đồng tiền mặt và số còn lại sẽ chuyển qua tài khoản. Cụ thể, tờ vé số có dãy may mắn 462757 trúng xổ số Vĩnh Long ngày 6/3.

Trước đó, câu chuyện về người đàn ông mua tờ vé số với dãy độc lạ rồi bất ngờ trúng thưởng cũng khiến dư luận chú ý. Theo chia sẻ từ phía đại lý vé số Bến Đá thuộc phường Châu Đốc ( An Giang ), họ đã đổi thưởng cho một trường hợp trúng xổ số miền Nam với dãy số 33333 độc lạ.

Cụ thể, 2 tờ vé số có dãy số cuối 33333 trúng giải tư xổ số An Giang ngày 12/ 2, trị giá 3 triệu đồng mỗi tờ. Thời gian gần đây vị khách may mắn mới ghé đại lý đổi thưởng do gia đình có việc bận..

Theo lời đại lý, việc trúng số giải cao với dãy số 33333 là trường hợp độc lạ, ít gặp.

Người trúng số 2 tỉ đồng không được trả thưởng tiếp tục bổ sung bằng chứng

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

