Bắt giữ đối tượng Trần Thái Ngọc sinh năm 1992

09-03-2026 - 10:23 AM | Xã hội

Trần Thái Ngọc là đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thái Ngọc (sinh năm 1992) ngụ khu phố Núi Tung, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng Trần Thái Ngọc sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Trần Thái Ngọc (giữa). Ảnh: CA Đồng Nai

Theo hồ sơ, Trần Thái Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi phát hiện đối tượng, Công an phường đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường cũng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện hoặc thông qua người thân liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

