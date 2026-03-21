Ảnh, clip: Xe máy nối đuôi nhau, rồng rắn đi ngược chiều ở Hà Nội

21-03-2026 - 10:16 AM | Xã hội

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, tình trạng xe máy dàn hàng đi ngược chiều để “đi tắt” vào ngõ 442 và khu đô thị Thành phố Giao Lưu diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.


Theo ghi nhận vào khoảng 17h30 ngày 19/3 vào khung giờ tan tầm, nhiều xe máy từ tuyến chính đường Phạm Văn Đồng ngang nhiên đi ngược chiều để rẽ vào ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng và đường số 23 thuộc khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Hà Nội.

Thay vì tuân thủ luật lệ, nhiều người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm, chọn cách di chuyển vào làn ngược chiều để rút ngắn thời gian di chuyển.

Nhóm phương tiện này thường đi thành từng tốp 10-20 xe, chiếm gần nửa lòng đường, buộc các phương tiện đi đúng chiều phải lách sang hai bên để tránh va chạm.

phương tiện đi ngược chiều thường xuất hiện bất ngờ tại các điểm giao cắt hoặc khu vực hạn chế tầm nhìn, đặc biệt gần dải phân cách.

Trong điều kiện lưu lượng phương tiện dày đặc vào giờ cao điểm, việc xe đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện khiến người đi đúng hướng khó kịp xử lý, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện hoặc tai nạn liên hoàn.

Mật độ phương tiện lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng rất cao vào giờ cao điểm, xe lưu thông với tốc độ nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dòng xe chạy ngược chiều nối đuôi nhau.

Xe chạy ngược chiều len lỏi giữa dòng xe đi thẳng.

Đáng chú ý, không ít người vi phạm là sinh viên, vô tư đi ngược chiều giữa giờ cao điểm.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài và đã xảy ra không ít vụ va chạm do xe đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện.

Theo Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước Nổi bật

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên Nổi bật

[Infographic] Danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

[Infographic] Danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

09:45 , 21/03/2026
[Infographic] Danh sách những doanh nhân trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031

[Infographic] Danh sách những doanh nhân trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031

09:29 , 21/03/2026
Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM bị cấm, hạn chế lưu thông đến ngày 22-3

Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM bị cấm, hạn chế lưu thông đến ngày 22-3

09:10 , 21/03/2026
Cục CSGT cảnh báo về một lỗi mà nhiều tài xế mắc phải

Cục CSGT cảnh báo về một lỗi mà nhiều tài xế mắc phải

09:06 , 21/03/2026

