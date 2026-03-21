Cục CSGT cảnh báo về một lỗi mà nhiều tài xế mắc phải

Ngày 20/3, Cục CSGT cho biết, từ phản ánh của người dân trên Facebook, lực lượng CSGT Ninh Bình đã nhanh chóng xác minh và mời đến trụ sở cơ quan CSGT làm việc với lái xe N.V.L. (SN 199X) – điều khiển xe bán tải BKS 90C-065.XX vượt đèn đỏ trên tuyến đường nối 2 cao tốc thuộc địa phận xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình.

Với hành vi vi phạm "không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", tài xế sẽ bị phạt từ 18 – 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Cục CSGT khuyến cáo, tất cả các tài xế đừng vì "nhanh 1 giây" mà có thể đối diện với nhiều nguy cơ khó lường. Đèn đỏ không chỉ là quy định, mà là ranh giới an toàn giữa bình yên và tai nạn.

Mỗi người cần chấp hành tốt luật Trật tự an toàn giao thông để bảo vệ bản thân, giữ an toàn cho mọi người và góp phần xây dựng giao thông văn minh.