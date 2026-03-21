Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục CSGT cảnh báo về một lỗi mà nhiều tài xế mắc phải

21-03-2026 - 09:06 AM | Xã hội

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế đừng vì "nhanh 1 giây" mà có thể đối diện với nhiều nguy cơ khó lường.

Ngày 20/3, Cục CSGT cho biết, từ phản ánh của người dân trên Facebook, lực lượng CSGT Ninh Bình đã nhanh chóng xác minh và mời đến trụ sở cơ quan CSGT làm việc với lái xe N.V.L. (SN 199X) – điều khiển xe bán tải BKS 90C-065.XX vượt đèn đỏ trên tuyến đường nối 2 cao tốc thuộc địa phận xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình.

Với hành vi vi phạm "không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", tài xế sẽ bị phạt từ 18 – 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Cục CSGT khuyến cáo, tất cả các tài xế đừng vì "nhanh 1 giây" mà có thể đối diện với nhiều nguy cơ khó lường. Đèn đỏ không chỉ là quy định, mà là ranh giới an toàn giữa bình yên và tai nạn.

Mỗi người cần chấp hành tốt luật Trật tự an toàn giao thông để bảo vệ bản thân, giữ an toàn cho mọi người và góp phần xây dựng giao thông văn minh.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên