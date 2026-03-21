Xe máy nào bắt buộc kiểm định khí thải từ ngày 1/7?

Theo Thông tư số 92/2025 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Theo đó, quy chuẩn khí thải đối với xe máy tham gia giao thông sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6 năm nay, và dự kiến việc thực hiện kiểm định trên thực tế sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2027. Tuy nhiên, không phải mọi chiếc xe máy trên đường đều phải lập tức đưa đi đo khí thải.

Cụ thể, chỉ những phương tiện có niên hạn sử dụng từ 5 năm trở lên mới nằm trong diện bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm định định kỳ. Đối với những chiếc xe mới mua hoặc sử dụng dưới 5 năm, chủ xe hoàn toàn không cần mang xe đến các cơ sở đăng kiểm. Thay vào đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tự động cấp giấy chứng nhận dưới dạng bản điện tử, dựa trên cơ sở dữ liệu chất lượng ban đầu đã được liên thông đồng bộ với hệ thống của cơ quan công an.

Lộ trình kiểm định linh hoạt theo từng khu vực

Để tránh tình trạng người dân đổ xô đi kiểm định gây quá tải tại các trạm đăng kiểm, một lộ trình "cuốn chiếu" đã được đề xuất thực hiện. Tại các thành phố lớn, trong vòng 1,5 năm đầu tiên, cơ quan chức năng sẽ chỉ tập trung rà soát và kiểm định những chiếc xe "đời sâu" được sản xuất trước năm 2008, vốn là nguồn phát thải ô nhiễm lớn nhất. Trong 2 năm tiếp theo, quy định sẽ mở rộng áp dụng cho nhóm xe sản xuất trước năm 2017 và sau 3,5 năm sẽ chính thức áp dụng cho toàn bộ xe máy lưu thông trên địa bàn. Đối với các địa phương khác, lộ trình có phần tinh gọn hơn khi 1,5 năm đầu tập trung vào xe sản xuất trước năm 2017, sau đó sẽ tiến hành áp dụng đại trà cho mọi phương tiện.

Thủ tục nhanh gọn và cấp chứng nhận qua VNeID

Quá trình đo khí thải sắp tới sẽ được số hóa triệt để nhằm tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi của người dân. Các chủ xe có thể chủ động đặt lịch hẹn trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trạm. Khi đi kiểm định, người dân chỉ cần mang theo bản chính chứng nhận đăng ký xe, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được chứng thực hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Nếu phương tiện đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về khí thải, chủ xe sẽ được cấp ngay chứng nhận kiểm định bản điện tử. Giấy tờ này được tích hợp thẳng vào tài khoản định danh điện tử VNeID, giúp người dân lưu thông nhẹ nhàng mà không cần mang theo giấy tờ vật lý. Trong trường hợp xe không đạt chuẩn, cơ sở đăng kiểm sẽ lập thông báo từ chối chi tiết và gửi lại để chủ xe tiến hành bảo dưỡng, khắc phục.



