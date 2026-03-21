Đề xuất từ 2026 khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, hộ nghèo

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Theo Bộ Y tế, qua hơn 18 năm triển khai Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là khoảng trống pháp lý đối với việc điều chỉnh quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần, các yếu tố dinh dưỡng, và cách ứng phó với các dịch bệnh mới nổi.

Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh là yêu cầu cấp thiết, khách quan để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các giải pháp bảo đảm thực hiện Luật Phòng bệnh hiệu quả và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng bệnh.

Theo đề xuất, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đối tượng áp dụng gồm người lao động theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các nhóm còn lại trong xã hội.

Về lộ trình, từ năm 2026 sẽ ưu tiên khám miễn phí cho các nhóm dễ tổn thương như: người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

Căn cứ vào kết quả khám và điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức khám định kỳ cho người dân trên địa bàn. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí .

Việc tổ chức khám sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.



