Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông ở Hà Nội bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh

20-03-2026 - 21:36 PM | Xã hội

Vụ việc hiện đang nhận được sự chú ý trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Hôm nay (20/3), mạng xã hội xuất hiện thêm clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh ở phường Việt Hưng (Hà Nội). Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh bên trong ngôi nhà.

Theo nội dung camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16/3, tại nhà anh T. (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội). Thời điểm đó, 3 người xuất hiện trước cửa nhà anh T., chửi bới và yêu cầu anh ra ngoài để nói chuyện. Tuy nhiên anh T. không đồng ý và bị người phụ nữ giơ tay tát kèm theo lời nhắc "lần sau mày phải rút kinh nghiệm nhé"

Đỉnh điểm cả bai người cùng lao vào kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an.

Tờ An ninh Thủ đô thông tin, qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc thả chó rông không rọ mõm, gây bức xúc trong khu dân cư. Hiện Công an phường Việt Hưng đã lập hồ sơ, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước Nổi bật

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên Nổi bật

Thi hành lệnh bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng sinh năm 1997
21:19 , 20/03/2026

Thi hành lệnh bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng sinh năm 1997

21:19 , 20/03/2026
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình vừa bị bắt là ai?
20:51 , 20/03/2026

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình vừa bị bắt là ai?

20:51 , 20/03/2026
Chiều mai 21-3, họp báo công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
20:22 , 20/03/2026

Chiều mai 21-3, họp báo công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

20:22 , 20/03/2026
Công an đang xác minh đơn tố cáo ông "Thích Nhuận Đạt" có hành vi chiếm đoạt tài sản
20:12 , 20/03/2026

Công an đang xác minh đơn tố cáo ông "Thích Nhuận Đạt" có hành vi chiếm đoạt tài sản

20:12 , 20/03/2026

