Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông ở Hà Nội bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh

Hôm nay (20/3), mạng xã hội xuất hiện thêm clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh ở phường Việt Hưng (Hà Nội). Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh bên trong ngôi nhà.

Theo nội dung camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16/3, tại nhà anh T. (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội). Thời điểm đó, 3 người xuất hiện trước cửa nhà anh T., chửi bới và yêu cầu anh ra ngoài để nói chuyện. Tuy nhiên anh T. không đồng ý và bị người phụ nữ giơ tay tát kèm theo lời nhắc "lần sau mày phải rút kinh nghiệm nhé"

Đỉnh điểm cả bai người cùng lao vào kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an.

Tờ An ninh Thủ đô thông tin, qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc thả chó rông không rọ mõm, gây bức xúc trong khu dân cư. Hiện Công an phường Việt Hưng đã lập hồ sơ, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.