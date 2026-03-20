Thi hành lệnh bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng sinh năm 1997

20-03-2026 - 21:19 PM | Xã hội

Tùng đã thừa nhận tại cơ quan công an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú tại thôn Hương Giáp, xã Hương Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 phê chuẩn.

Thi hành lệnh bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng sinh năm 1997 - Ảnh 1.

Phan Thanh Tùng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 8/3/2026, Công an xã Hương Khê phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận đã mua ma túy từ Phan Thanh Tùng.

Thi hành lệnh bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng sinh năm 1997 - Ảnh 2.

Khám xét nơi ở của Tùng. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và triệu tập Phan Thanh Tùng. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 8/3/2026.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn Hương Giáp, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 176 viên ma túy hồng phiến. Tùng khai nhận số ma túy này được cất giấu nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình vừa bị bắt là ai?

Chiều mai 21-3, họp báo công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Công an đang xác minh đơn tố cáo ông "Thích Nhuận Đạt" có hành vi chiếm đoạt tài sản

Khám xét Công ty Đảo Vàng của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

