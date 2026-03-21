Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM bị cấm, hạn chế lưu thông đến ngày 22-3

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ giải VnExpress Marathon HCM City Midnight 2026 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT lưu ý như sau:

Đối với giải chạy VnExpress Marathon HCM City Midnight 2026

*Tại địa điểm xuất phát/về đích:

1. Điểm xuất phát: Trên đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bến Thành.

Kể từ 0 giờ ngày 21-3 đến 7 giờ ngày 22-3, cấm các loại xe lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bến Thành.

*Lộ trình thay thế: Đường Trương Định → Nguyễn Du → Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Trương Định.

2. Điểm về đích: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng), phường Sài Gòn.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (1/2 mặt cắt ngang (lòng đường), đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Sài Gòn.

Kể từ 20 giờ ngày 20-3 đến 23 giờ ngày 22-3:

- Cấm tạm thời các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng), phường Sài Gòn.

- Hạn chế lưu thông các loại xe trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Sài Gòn.

Lộ trình thay thế:

+ Lộ trình 1: Nguyễn Bỉnh Khiêm → Nguyễn Thị Minh Khai → Mạc Đỉnh Chi (hoặc Đinh Tiên Hoàng – đối với xe máy) → Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng.

Đối với hoạt động tham quan Thảo Cầm Viên, người dân di chuyển vào cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

*Trên đường Võ Văn Kiệt,đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến Hầm vượt Sông Sài Gòn:

Kể từ 23 giờ 55 đến 7 giờ 30 ngày 22-3, cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông theo hướng từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến hầm Sông Sài Gòn làn hỗn hợp ven sông phục vụ giải chạy Marathon.

Lộ trình thay thế: Đường Võ Văn Kiệt → Hải Thượng Lãn Ông → Châu Văn Liêm → vào Nguyễn Trãi hoặc vào Hồng Bàng – tiếp tục các hướng để vào Trần Hưng Đạo.

Trên các cự ly thuộc lộ trình Giải VnExpress Marathon HCM City Midnight 2026:

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly. Lộ trình lưu thông thay thế: các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.



