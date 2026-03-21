1.428 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21-03-2026 - 10:42 AM | Xã hội

Theo danh sách được công bố mới đây, nhiều chủ xe máy bị phạt nguội trong thời gian qua.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua hệ thống camera AI đang được triển khai trên toàn địa bàn, đơn vị đã ghi nhận 1.428 trường hợp xe máy vi phạm trong khoảng thời gian từ ngày 11/1 đến 20/1/2026. Các trường hợp này đều thuộc diện bị xử phạt nguội theo quy định tại Nghị định 168.

Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng công bố, đồng thời khuyến cáo các chủ xe nhanh chóng kiểm tra và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

TT BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM ĐỊA CHỈ
1 23F1-051.48T 20:16 12/01/2026 Hà Nội
2 29K1-480.12T 09:49 15/01/2026 Hà Nội
3 29AA-260.72T 12:18 12/01/2026 Hà Nội
4 29AX-103.31T 10:14 15/01/2026 Hà Nội
5 21V3-5768T 08:35 18/01/2026 Hà Nội
6 75F1-448.32T 22:00 11/01/2026 Hà Nội
7 29AB-244.03T 19:39 11/01/2026 Hà Nội
8 29K1-022.78T 20:00 11/01/2026 Hà Nội
9 29B1-749.51T 21:41 11/01/2026 Hà Nội
10 29F1-311.79T 04:15 11/01/2026 Hà Nội
11 29P6-0558T 18:13 11/01/2026 Hà Nội
12 29AD-327.47T 22:59 11/01/2026 Hà Nội
13 29AK-094.88T 18:36 11/01/2026 Hà Nội
14 29H1-112.73T 21:32 11/01/2026 Hà Nội
15 20AL-027.47T 23:08 13/01/2026 Hà Nội
16 29BK-117.47T 23:05 12/01/2026 Hà Nội
17 15G1-833.35T 22:03 12/01/2026 Hà Nội
18 33R4-5846T 23:09 12/01/2026 Hà Nội
19 18F1-474.04T 22:04 12/01/2026 Hà Nội
20 89E1-476.73T 22:45 12/01/2026 Hà Nội
21 36G5-166.71T 22:12 12/01/2026 Hà Nội
22 29AN-019.87T 23:32 12/01/2026 Hà Nội
23 29BF-141.70T 22:52 13/01/2026 Hà Nội
24 29B2-199.27T 22:55 13/01/2026 Hà Nội
25 29B1-824.80T 23:50 13/01/2026 Hà Nội
26 33M2-0345T 23:40 13/01/2026 Hà Nội
27 26AE-048.61T 23:33 13/01/2026 Hà Nội
28 29X7-309.51T 23:35 14/01/2026 Hà Nội
29 29C1-869.65T 23:10 12/01/2026 Hà Nội
30 29D2-740.28T 23:37 14/01/2026 Hà Nội
31 29N1-396.90T 22:19 14/01/2026 Hà Nội
32 29X7-594.67T 23:01 14/01/2026 Hà Nội
33 29B1-641.59T 22:30 14/01/2026 Hà Nội
34 99H1-421.66T 23:37 14/01/2026 Hà Nội
35 29C1-823.93T 23:10 14/01/2026 Hà Nội
36 29AC-077.22T 21:58 14/01/2026 Hà Nội
37 29C1-781.75T 21:48 14/01/2026 Hà Nội
38 29AD-165.59T 22:25 14/01/2026 Hà Nội
39 29D1-207.13T 21:42 14/01/2026 Hà Nội
40 29BG-062.44T 21:26 14/01/2026 Hà Nội
41 29B2-131.75T 22:56 13/01/2026 Hà Nội
42 33FA-3473T 16:09 14/01/2026 Hà Nội
43 36AB-798.56T 20:40 12/01/2026 Hà Nội
44 29P2-007.25T 21:41 12/01/2026 Hà Nội
45 29L5-297.26T 21:23 13/01/2026 Hà Nội
46 24AE-010.33T 21:20 13/01/2026 Hà Nội
47 29F1-332.79T 16:10 12/01/2026 Hà Nội
48 89L1-200.71T 16:57 12/01/2026 Hà Nội
49 29Y5-732.42T 16:21 12/01/2026 Hà Nội
50 29D2-698.04T 00:50 12/01/2026 Hà Nội
51 29AC-702.41T 12:48 12/01/2026 Hà Nội
52 29V7-6620T 14:28 12/01/2026 Hà Nội
53 29M1-858.64T 13:10 12/01/2026 Hà Nội
54 29E2-328.68T 12:07 12/01/2026 Hà Nội
55 29K2-005.21T 20:03 12/01/2026 Hà Nội
56 29F1-571.17T 09:33 13/01/2026 Hà Nội
57 29F1-484.22T 10:57 13/01/2026 Hà Nội
58 29C1-978.93T 15:49 12/01/2026 Hà Nội
59 30L3-9486T 13:10 12/01/2026 Hà Nội
60 29B1-004.01T 13:10 12/01/2026 Hà Nội
61 30L9-4711T 17:38 12/01/2026 Hà Nội
62 29B2-048.35T 12:32 12/01/2026 Hà Nội
63 29D2-332.10T 16:21 12/01/2026 Hà Nội
64 29AA-609.36T 14:09 14/01/2026 Hà Nội
65 29K1-583.59T 09:38 14/01/2026 Hà Nội
66 29D1-376.29T 19:35 14/01/2026 Hà Nội
67 29L1-739.82T 07:47 15/01/2026 Hà Nội
68 22H4-7964T 10:59 15/01/2026 Hà Nội
69 29H2-388.62T 11:01 15/01/2026 Hà Nội
70 29B1-522.00T 07:25 15/01/2026 Hà Nội
71 29F1-160.26T 14:15 15/01/2026 Hà Nội
72 29D1-120.79T 11:09 15/01/2026 Hà Nội
73 29AD-795.30T 07:15 15/01/2026 Hà Nội
74 29B1-157.20T 08:43 15/01/2026 Hà Nội
75 29D2-119.23T 08:04 15/01/2026 Hà Nội
76 30N4-4181T 11:28 15/01/2026 Hà Nội
77 34B4-347.45T 11:57 15/01/2026 Hà Nội
78 90H1-5918T 09:11 15/01/2026 Hà Nội
79 90D1-152.23T 05:37 15/01/2026 Hà Nội
80 29F7-1263T 09:10 15/01/2026 Hà Nội
81 29C1-261.94T 12:22 15/01/2026 Hà Nội
82 29B1-190.33T 08:53 15/01/2026 Hà Nội
83 29Y3-8057T 11:57 15/01/2026 Hà Nội
84 29T1-433.28T 07:00 15/01/2026 Hà Nội
85 29H1-319.31T 06:08 14/01/2026 Hà Nội
86 99F1-296.44T 11:20 14/01/2026 Hà Nội
87 29BK-110.68T 02:29 14/01/2026 Hà Nội
88 37P5-0314T 07:23 14/01/2026 Hà Nội
89 17B5-692.88T 09:19 15/01/2026 Hà Nội
90 12P1-211.57T 12:38 15/01/2026 Hà Nội
91 29G1-881.54T 15:41 15/01/2026 Hà Nội
92 29Z9-4910T 13:26 15/01/2026 Hà Nội
93 18CA-063.81T 05:20 15/01/2026 Hà Nội
94 25B1-891.29T 03:16 15/01/2026 Hà Nội
95 30P5-1221T 10:34 15/01/2026 Hà Nội
96 29B2-259.18T 15:12 15/01/2026 Hà Nội
97 29B1-930.02T 10:49 15/01/2026 Hà Nội
98 29T1-971.22T 15:20 14/01/2026 Hà Nội
99 29G1-839.37T 10:32 14/01/2026 Hà Nội
100 29T1-610.85T 14:03 12/01/2026 Hà Nội
101 33R4-7685T 12:13 12/01/2026 Hà Nội
102 30H9-4293T 15:15 12/01/2026 Hà Nội
103 36B5-009.13T 10:41 12/01/2026 Hà Nội
104 21F1-232.53T 12:03 12/01/2026 Hà Nội
105 29AA-936.07T 12:49 12/01/2026 Hà Nội
106 88H1-041.24T 17:27 12/01/2026 Hà Nội
107 29K1-258.42T 00:17 12/01/2026 Hà Nội
108 37E1-626.80T 05:55 12/01/2026 Hà Nội
109 29V8-4812T 16:06 14/01/2026 Hà Nội
110 99B1-190.75T 14:26 14/01/2026 Hà Nội
111 17B4-575.04T 15:20 15/01/2026 Hà Nội
112 30Z2-4023T 11:21 15/01/2026 Hà Nội
113 21B1-130.96T 08:28 15/01/2026 Hà Nội
114 12HA-073.22T 11:57 15/01/2026 Hà Nội
115 29AC-106.59T 12:02 15/01/2026 Hà Nội
116 29B1-423.19T 11:47 15/01/2026 Hà Nội
117 29AC-673.23T 07:57 15/01/2026 Hà Nội
118 29U1-039.65T 10:40 14/01/2026 Hà Nội
119 19D1-097.74T 07:43 14/01/2026 Hà Nội
120 17M1-8139T 11:39 14/01/2026 Hà Nội
121 29V5-481.65T 11:32 14/01/2026 Hà Nội
122 29P1-048.47T 15:22 14/01/2026 Hà Nội
123 37PA-121.83T 10:07 14/01/2026 Hà Nội
124 29L5-290.04T 12:27 12/01/2026 Hà Nội
125 36F4-2009T 13:15 12/01/2026 Hà Nội
126 29B1-989.55T 17:09 12/01/2026 Hà Nội
127 29K2-127.31T 11:17 12/01/2026 Hà Nội
128 29Z1-358.90T 01:48 12/01/2026 Hà Nội
129 29F1-583.32T 10:43 12/01/2026 Hà Nội
130 29AC-739.51T 00:32 12/01/2026 Hà Nội
131 30P4-8107T 19:01 12/01/2026 Hà Nội
132 29H2-173.52T 01:46 12/01/2026 Hà Nội
133 29K4-9149T 09:42 13/01/2026 Hà Nội
134 99F1-026.85T 04:27 13/01/2026 Hà Nội
135 98M1-295.40T 05:26 13/01/2026 Hà Nội
136 36G1-440.53T 14:18 13/01/2026 Hà Nội
137 29C1-353.23T 18:17 13/01/2026 Hà Nội
138 90F8-7479T 11:45 13/01/2026 Hà Nội
139 36B8-789.97T 19:46 13/01/2026 Hà Nội
140 98AE-015.40T 16:23 13/01/2026 Hà Nội
141 29H9-3547T 14:29 14/01/2026 Hà Nội
142 37G1-940.72T 11:14 14/01/2026 Hà Nội
143 17B9-273.47T 11:07 14/01/2026 Hà Nội
144 18F1-335.59T 10:20 14/01/2026 Hà Nội
145 29MĐ1-021.96T 09:51 14/01/2026 Hà Nội
146 29BA-015.89T 12:00 12/01/2026 Hà Nội
147 29BF-051.33T 13:57 12/01/2026 Hà Nội
148 99F7-9878T 09:58 12/01/2026 Hà Nội
149 18H1-725.36T 01:54 13/01/2026 Hà Nội
150 29E1-908.80T 10:29 13/01/2026 Hà Nội
151 29P1-828.39T 11:07 13/01/2026 Hà Nội
152 29H2-234.45T 16:42 13/01/2026 Hà Nội
153 29K1-689.28T 07:14 13/01/2026 Hà Nội
154 29K2-117.11T 01:54 13/01/2026 Hà Nội
155 29H2-034.45T 08:37 13/01/2026 Hà Nội
156 34L3-1269T 10:30 13/01/2026 Hà Nội
157 29K1-661.28T 10:44 13/01/2026 Hà Nội
158 29H2-055.70T 15:31 13/01/2026 Hà Nội
159 90B3-280.09T 10:19 13/01/2026 Hà Nội
160 30H9-5465T 09:35 14/01/2026 Hà Nội
161 29P1-870.14T 06:32 14/01/2026 Hà Nội
162 88L1-767.48T 19:08 14/01/2026 Hà Nội
163 88S5-8758T 13:29 14/01/2026 Hà Nội
164 18E1-234.51T 10:11 14/01/2026 Hà Nội
165 29G1-682.79T 08:49 13/01/2026 Hà Nội
166 29L5-430.14T 05:54 13/01/2026 Hà Nội
167 29T1-069.52T 13:43 13/01/2026 Hà Nội
168 89E1-911.09T 09:31 13/01/2026 Hà Nội
169 29P1-986.88T 00:04 13/01/2026 Hà Nội
170 29K2-036.27T 15:58 13/01/2026 Hà Nội
171 29X3-5504T 09:36 13/01/2026 Hà Nội
172 30L1-7188T 08:45 13/01/2026 Hà Nội
173 29AG-001.29T 13:46 13/01/2026 Hà Nội
174 29BH-046.69T 08:59 13/01/2026 Hà Nội
175 29BD-075.03T 12:32 13/01/2026 Hà Nội
176 29C2-015.27T 10:14 13/01/2026 Hà Nội
177 29K1-903.80T 08:34 13/01/2026 Hà Nội
178 29D1-110.10T 11:06 14/01/2026 Hà Nội
179 26B1-166.41T 14:51 14/01/2026 Hà Nội
180 29E3-021.54T 00:18 13/01/2026 Hà Nội
181 29V5-044.82T 10:49 13/01/2026 Hà Nội
182 98N7-4837T 08:36 13/01/2026 Hà Nội
183 37B1-263.59T 12:11 13/01/2026 Hà Nội
184 89F1-245.66T 12:52 13/01/2026 Hà Nội
185 29B2-159.62T 06:58 13/01/2026 Hà Nội
186 29C1-473.93T 14:44 13/01/2026 Hà Nội
187 29N1-697.97T 16:21 14/01/2026 Hà Nội
188 29B1-519.64T 07:39 15/01/2026 Hà Nội
189 29K1-441.03T 09:11 15/01/2026 Hà Nội
190 18E1-194.14T 09:24 15/01/2026 Hà Nội
191 29AE-385.54T 01:09 15/01/2026 Hà Nội
192 30L1-3083T 12:47 15/01/2026 Hà Nội
193 60F1-177.15T 06:42 15/01/2026 Hà Nội
194 29K1-855.33T 15:46 15/01/2026 Hà Nội
195 29P1-912.99T 16:16 13/01/2026 Hà Nội
196 29X7-734.99T 09:53 13/01/2026 Hà Nội
197 29P2-043.36T 10:16 13/01/2026 Hà Nội
198 29X1-247.16T 08:32 13/01/2026 Hà Nội
199 29B2-208.96T 08:43 13/01/2026 Hà Nội
200 29T1-943.18T 08:52 13/01/2026 Hà Nội
201 88F1-554.61T 09:40 13/01/2026 Hà Nội
202 17B1-024.02T 12:09 15/01/2026 Hà Nội
203 29H2-455.05T 07:59 15/01/2026 Hà Nội
204 29X7-555.55T 15:05 15/01/2026 Hà Nội
205 29E2-994.48T 13:20 15/01/2026 Hà Nội
206 29C1-387.48T 16:06 15/01/2026 Hà Nội
207 29Z1-647.74T 08:52 15/01/2026 Hà Nội
208 17AA-474.08T 04:56 15/01/2026 Hà Nội
209 29S2-5927T 07:49 13/01/2026 Hà Nội
210 29D2-356.57T 09:06 13/01/2026 Hà Nội
211 11L1-178.24T 18:17 13/01/2026 Hà Nội
212 29B2-180.76T 10:26 13/01/2026 Hà Nội
213 90B2-985.50T 01:09 13/01/2026 Hà Nội
214 30Z8-8124T 11:57 14/01/2026 Hà Nội
215 29U1-1306T 10:47 13/01/2026 Hà Nội
216 29AL-076.32T 07:02 13/01/2026 Hà Nội
217 17AA-961.22T 11:29 13/01/2026 Hà Nội
218 29G1-981.34T 19:33 13/01/2026 Hà Nội
219 29BA-083.10T 10:43 13/01/2026 Hà Nội
220 29F1-683.12T 07:49 13/01/2026 Hà Nội
221 29Y1-1331T 07:50 15/01/2026 Hà Nội
222 29G2-093.60T 00:32 15/01/2026 Hà Nội
223 29B1-775.02T 10:54 15/01/2026 Hà Nội
224 29G1-949.90T 11:26 15/01/2026 Hà Nội
225 29F1-414.01T 07:55 15/01/2026 Hà Nội
226 29P1-474.30T 08:20 13/01/2026 Hà Nội
227 29G1-141.90T 13:07 13/01/2026 Hà Nội
228 30L9-3572T 13:33 13/01/2026 Hà Nội
229 30K2-5574T 15:31 13/01/2026 Hà Nội
230 29H1-558.91T 01:03 13/01/2026 Hà Nội
231 98B1-579.60T 08:23 13/01/2026 Hà Nội
232 29P1-358.69T 06:54 14/01/2026 Hà Nội
233 29F1-217.82T 06:50 14/01/2026 Hà Nội
234 15B2-859.55T 09:40 14/01/2026 Hà Nội
235 29AD-958.90T 16:12 14/01/2026 Hà Nội
236 61D2-079.30T 03:07 14/01/2026 Hà Nội
237 29M7-9823T 09:04 15/01/2026 Hà Nội
238 68E1-641.51T 02:39 15/01/2026 Hà Nội
239 29N1-282.07T 09:41 15/01/2026 Hà Nội
240 29AC-013.52T 03:03 15/01/2026 Hà Nội
241 30L8-6636T 00:24 15/01/2026 Hà Nội
242 37AH-035.83T 09:30 15/01/2026 Hà Nội
243 30K9-9060T 08:01 15/01/2026 Hà Nội
244 29B2-242.58T 09:56 15/01/2026 Hà Nội
245 29E2-404.33T 14:01 13/01/2026 Hà Nội
246 88F1-040.47T 10:02 13/01/2026 Hà Nội
247 88S4-7956T 11:54 13/01/2026 Hà Nội
248 29P1-060.94T 10:20 13/01/2026 Hà Nội
249 29B1-912.21T 08:59 13/01/2026 Hà Nội
250 29AD-829.24T 09:59 13/01/2026 Hà Nội
251 29V5-178.29T 19:30 14/01/2026 Hà Nội
252 29P1-698.21T 09:32 14/01/2026 Hà Nội
253 29AC-922.98T 14:34 14/01/2026 Hà Nội
254 19P1-7048T 11:02 14/01/2026 Hà Nội
255 29S1-307.13T 11:54 14/01/2026 Hà Nội
256 59K2-695.65T 02:35 13/01/2026 Hà Nội
257 29F1-416.96T 16:27 13/01/2026 Hà Nội
258 29K2-7050T 16:54 13/01/2026 Hà Nội
259 29K1-494.18T 12:04 13/01/2026 Hà Nội
260 29AA-556.10T 10:25 13/01/2026 Hà Nội
261 29C1-586.30T 11:19 13/01/2026 Hà Nội
262 14Z1-557.52T 02:13 13/01/2026 Hà Nội
263 29F1-075.55T 16:46 13/01/2026 Hà Nội
264 29MĐ1-315.08T 10:36 15/01/2026 Hà Nội
265 29Y3-348.29T 16:34 12/01/2026 Hà Nội
266 89AA-353.54T 11:38 12/01/2026 Hà Nội
267 29P1-742.76T 17:29 12/01/2026 Hà Nội
268 37K2-623.69T 09:42 13/01/2026 Hà Nội
269 29E1-589.92T 10:33 13/01/2026 Hà Nội
270 29T1-869.15T 14:05 13/01/2026 Hà Nội
271 29P1-128.81T 09:33 13/01/2026 Hà Nội
272 29F1-160.84T 10:24 13/01/2026 Hà Nội
273 29S3-2346T 12:23 15/01/2026 Hà Nội
274 29Y7-191.66T 12:09 15/01/2026 Hà Nội
275 17B6-256.02T 11:31 15/01/2026 Hà Nội
276 34C1-487.08T 09:46 15/01/2026 Hà Nội
277 29F9-5315T 09:30 15/01/2026 Hà Nội
278 29B1-550.05T 09:38 15/01/2026 Hà Nội
279 29S6-208.19T 08:13 15/01/2026 Hà Nội
280 36K9-6199T 10:09 14/01/2026 Hà Nội
281 29BA-079.94T 00:24 14/01/2026 Hà Nội
282 17AA-047.47T 11:41 14/01/2026 Hà Nội
283 18D1-711.71T 00:37 14/01/2026 Hà Nội
284 19AA-528.05T 15:46 14/01/2026 Hà Nội
285 29G1-570.32T 15:44 12/01/2026 Hà Nội
286 29C1-156.25T 18:09 12/01/2026 Hà Nội
287 29F4-3039T 15:30 12/01/2026 Hà Nội
288 37X7-3719T 01:48 12/01/2026 Hà Nội
289 29G1-311.02T 11:01 13/01/2026 Hà Nội
290 29AC-761.79T 02:16 13/01/2026 Hà Nội
291 29E1-613.96T 11:55 13/01/2026 Hà Nội
292 88E1-205.10T 10:37 13/01/2026 Hà Nội
293 21D1-050.08T 07:50 13/01/2026 Hà Nội
294 29G1-164.25T 15:30 13/01/2026 Hà Nội
295 24B1-414.78T 10:58 15/01/2026 Hà Nội
296 37L1-526.46T 10:30 15/01/2026 Hà Nội
297 29D2-400.36T 09:28 15/01/2026 Hà Nội
298 29U1-2424T 13:20 14/01/2026 Hà Nội
299 90B2-056.00T 09:37 14/01/2026 Hà Nội
300 29C1-972.81T 12:04 13/01/2026 Hà Nội
301 29MĐ1-906.45T 09:32 13/01/2026 Hà Nội
302 29D2-524.35T 05:53 13/01/2026 Hà Nội
303 29AE-124.77T 09:25 13/01/2026 Hà Nội
304 30F5-9436T 12:33 14/01/2026 Hà Nội
305 29AH-027.66T 12:40 14/01/2026 Hà Nội
306 29C1-489.87T 07:16 14/01/2026 Hà Nội
307 29AA-992.19T 12:11 14/01/2026 Hà Nội
308 29AA-553.45T 06:50 14/01/2026 Hà Nội
309 29BA-046.56T 13:43 14/01/2026 Hà Nội
310 29BA-090.91T 14:19 12/01/2026 Hà Nội
311 29D2-682.59T 13:54 12/01/2026 Hà Nội
312 29AX-063.38T 17:12 12/01/2026 Hà Nội
313 38K1-629.48T 14:54 12/01/2026 Hà Nội
314 36B5-113.26T 06:48 14/01/2026 Hà Nội
315 29D1-603.42T 12:54 14/01/2026 Hà Nội
316 19P1-240.12T 11:25 14/01/2026 Hà Nội
317 29X5-082.79T 07:48 14/01/2026 Hà Nội
318 29H2-146.91T 13:53 14/01/2026 Hà Nội
319 29B2-094.84T 09:22 13/01/2026 Hà Nội
320 29L5-363.13T 12:47 13/01/2026 Hà Nội
321 29X7-5252T 16:39 12/01/2026 Hà Nội
322 29AD-259.91T 18:28 12/01/2026 Hà Nội
323 29V4-3115T 20:31 13/01/2026 Hà Nội
324 29D1-985.52T 20:38 13/01/2026 Hà Nội
325 30L7-2293T 16:14 12/01/2026 Hà Nội
326 37PA-066.68T 11:05 14/01/2026 Hà Nội
327 29V9-6558T 08:05 14/01/2026 Hà Nội
328 29F1-460.06T 16:40 15/01/2026 Hà Nội
329 29S7-8587T 16:17 15/01/2026 Hà Nội
330 29G1-599.13T 16:16 15/01/2026 Hà Nội
331 29BC-116.82T 16:25 15/01/2026 Hà Nội
332 29K2-061.34T 16:31 15/01/2026 Hà Nội
333 30N3-8059T 16:12 15/01/2026 Hà Nội
334 17B1-474.89T 16:12 15/01/2026 Hà Nội
335 29AB-377.74T 16:18 15/01/2026 Hà Nội
336 29B1-333.45T 16:07 15/01/2026 Hà Nội
337 99AA-733.02T 20:55 14/01/2026 Hà Nội
338 29X7-683.62T 21:24 14/01/2026 Hà Nội
339 17L1-4236T 16:24 15/01/2026 Hà Nội
340 29T5-7389T 16:09 15/01/2026 Hà Nội
341 29H2-404.02T 15:25 12/01/2026 Hà Nội
342 29BD-159.20T 15:39 12/01/2026 Hà Nội
343 30L7-6484T 16:10 12/01/2026 Hà Nội
344 89AA-911.74T 17:04 12/01/2026 Hà Nội
345 29BF-014.79T 15:23 12/01/2026 Hà Nội
346 29AE-319.47T 14:57 12/01/2026 Hà Nội
347 29L5-392.34T 13:01 12/01/2026 Hà Nội
348 29H1-840.11T 15:38 14/01/2026 Hà Nội
349 29C1-293.79T 09:44 14/01/2026 Hà Nội
350 29G1-020.75T 15:15 14/01/2026 Hà Nội
351 29D2-221.18T 12:08 14/01/2026 Hà Nội
352 24T1-131.37T 20:28 14/01/2026 Hà Nội
353 29AA-652.90T 20:38 14/01/2026 Hà Nội
354 29B1-982.77T 20:32 14/01/2026 Hà Nội
355 29C1-829.86T 21:26 14/01/2026 Hà Nội
356 29H1-880.30T 20:49 14/01/2026 Hà Nội
357 29C1-439.58T 13:08 12/01/2026 Hà Nội
358 29X3-9360T 15:27 12/01/2026 Hà Nội
359 29V3-160.81T 14:11 12/01/2026 Hà Nội
360 29AE-398.36T 17:10 12/01/2026 Hà Nội
361 36AS-002.10T 12:11 12/01/2026 Hà Nội
362 29E1-926.18T 14:40 12/01/2026 Hà Nội
363 21B1-483.77T 09:40 12/01/2026 Hà Nội
364 20AA-162.50T 12:37 12/01/2026 Hà Nội
365 19G1-495.28T 12:12 14/01/2026 Hà Nội
366 29D2-183.57T 11:09 14/01/2026 Hà Nội
367 29Y7-9334T 16:02 14/01/2026 Hà Nội
368 29AA-516.03T 06:40 14/01/2026 Hà Nội
369 29C1-438.44T 14:37 14/01/2026 Hà Nội
370 29BF-079.95T 15:59 14/01/2026 Hà Nội
371 19H7-6953T 20:45 13/01/2026 Hà Nội
372 29B1-108.41T 12:00 12/01/2026 Hà Nội
373 29F1-411.74T 16:39 12/01/2026 Hà Nội
374 30N9-7121T 11:51 12/01/2026 Hà Nội
375 70EA-044.96T 16:54 12/01/2026 Hà Nội
376 29H1-269.53T 17:04 12/01/2026 Hà Nội
377 29V7-732.71T 02:41 12/01/2026 Hà Nội
378 29F1-061.46T 13:28 12/01/2026 Hà Nội
379 34D1-260.65T 15:51 12/01/2026 Hà Nội
380 30F1-6488T 11:19 12/01/2026 Hà Nội
381 29B1-455.96T 11:54 12/01/2026 Hà Nội
382 37K1-586.04T 09:54 12/01/2026 Hà Nội
383 29C1-755.01T 09:23 12/01/2026 Hà Nội
384 29V7-3762T 18:06 12/01/2026 Hà Nội
385 29E1-870.47T 15:50 12/01/2026 Hà Nội
386 29F1-544.26T 11:24 14/01/2026 Hà Nội
387 36B7-576.37T 00:21 14/01/2026 Hà Nội
388 29C1-968.64T 20:45 13/01/2026 Hà Nội
389 29K2-146.05T 21:18 13/01/2026 Hà Nội
390 29G2-103.13T 20:20 13/01/2026 Hà Nội
391 29B1-094.02T 16:45 12/01/2026 Hà Nội
392 36BD-041.61T 00:30 12/01/2026 Hà Nội
393 29T6-4491T 14:08 12/01/2026 Hà Nội
394 29BC-062.52T 08:47 13/01/2026 Hà Nội
395 29H1-577.77T 05:27 13/01/2026 Hà Nội
396 29AA-336.81T 09:57 13/01/2026 Hà Nội
397 29S6-250.02T 06:55 13/01/2026 Hà Nội
398 30L2-2609T 08:01 13/01/2026 Hà Nội
399 29AC-461.58T 08:53 13/01/2026 Hà Nội
400 29L5-521.53T 11:49 13/01/2026 Hà Nội
401 29BF-122.75T 17:18 12/01/2026 Hà Nội
402 90B4-061.07T 15:58 12/01/2026 Hà Nội
403 17B5-449.87T 13:37 12/01/2026 Hà Nội
404 29G1-384.00T 17:05 12/01/2026 Hà Nội
405 29B1-820.30T 10:19 12/01/2026 Hà Nội
406 29BF-003.36T 15:07 12/01/2026 Hà Nội
407 18B2-981.60T 07:41 14/01/2026 Hà Nội
408 29B1-296.67T 16:05 14/01/2026 Hà Nội
409 27B1-951.56T 13:22 14/01/2026 Hà Nội
410 21BA-115.36T 01:32 14/01/2026 Hà Nội
411 29L1-651.74T 19:13 14/01/2026 Hà Nội
412 52K3-1346T 09:32 12/01/2026 Hà Nội
413 29MĐ2-003.18T 09:12 12/01/2026 Hà Nội
414 29C2-041.65T 16:22 12/01/2026 Hà Nội
415 29K1-461.42T 16:05 14/01/2026 Hà Nội
416 37B2-408.82T 13:16 12/01/2026 Hà Nội
417 29AA-554.03T 14:22 12/01/2026 Hà Nội
418 29E2-801.00T 12:07 12/01/2026 Hà Nội
419 18AA-201.78T 14:13 12/01/2026 Hà Nội
420 29MĐ1-883.69T 20:02 13/01/2026 Hà Nội
421 29E2-122.82T 12:29 13/01/2026 Hà Nội
422 29C1-944.89T 15:51 12/01/2026 Hà Nội
423 29H1-065.61T 17:13 12/01/2026 Hà Nội
424 29D2-782.31T 10:16 12/01/2026 Hà Nội
425 36B7-417.63T 15:29 12/01/2026 Hà Nội
426 29BA-084.37T 16:00 12/01/2026 Hà Nội
427 29T1-985.96T 17:31 12/01/2026 Hà Nội
428 22B2-820.02T 13:38 14/01/2026 Hà Nội
429 29AA-683.79T 12:17 14/01/2026 Hà Nội
430 29H1-457.82T 20:19 14/01/2026 Hà Nội
431 29G1-623.27T 10:21 14/01/2026 Hà Nội
432 88H1-254.51T 15:23 14/01/2026 Hà Nội
433 29AC-829.72T 11:39 14/01/2026 Hà Nội
434 29F1-065.36T 20:01 14/01/2026 Hà Nội
435 29H1-892.15T 09:23 12/01/2026 Hà Nội
436 37B2-571.22T 19:57 12/01/2026 Hà Nội
437 29E2-567.40T 16:10 12/01/2026 Hà Nội
438 29BK-073.86T 09:20 12/01/2026 Hà Nội
439 29AA-541.27T 16:14 12/01/2026 Hà Nội
440 17B7-231.64T 17:20 12/01/2026 Hà Nội
441 29P1-645.31T 20:09 12/01/2026 Hà Nội
442 29AA-902.37T 10:55 13/01/2026 Hà Nội
443 30Z6-1574T 00:12 13/01/2026 Hà Nội
444 30X2-6113T 12:00 13/01/2026 Hà Nội
445 29X3-048.05T 12:39 13/01/2026 Hà Nội
446 29AE-005.40T 09:05 13/01/2026 Hà Nội
447 29L5-143.05T 11:20 13/01/2026 Hà Nội
448 29L1-4305T 15:27 12/01/2026 Hà Nội
449 29D2-021.58T 10:41 12/01/2026 Hà Nội
450 15AK-123.27T 13:31 13/01/2026 Hà Nội
451 30M4-4252T 12:00 14/01/2026 Hà Nội
452 29E1-345.92T 07:08 14/01/2026 Hà Nội
453 28B1-131.31T 12:57 14/01/2026 Hà Nội
454 29G1-883.54T 12:38 14/01/2026 Hà Nội
455 29B1-668.88T 20:21 14/01/2026 Hà Nội
456 98B3-866.37T 00:50 14/01/2026 Hà Nội
457 29E1-615.33T 16:54 12/01/2026 Hà Nội
458 17AF-026.11T 00:40 12/01/2026 Hà Nội
459 29P2-003.16T 15:03 12/01/2026 Hà Nội
460 29P6-0558T 10:42 12/01/2026 Hà Nội
461 29C1-712.65T 18:08 12/01/2026 Hà Nội
462 36AB-999.85T 14:37 12/01/2026 Hà Nội
463 29F1-572.52T 18:17 13/01/2026 Hà Nội
464 29C2-034.10T 07:45 13/01/2026 Hà Nội
465 37B3-175.83T 08:41 13/01/2026 Hà Nội
466 29F1-586.94T 07:20 13/01/2026 Hà Nội
467 29V7-113.89T 16:59 13/01/2026 Hà Nội
468 29P1-767.63T 09:23 13/01/2026 Hà Nội
469 29B2-062.39T 16:07 14/01/2026 Hà Nội
470 29Y6-5627T 10:50 14/01/2026 Hà Nội
471 19AE-063.92T 15:22 14/01/2026 Hà Nội
472 29BH-162.02T 11:38 12/01/2026 Hà Nội
473 36M3-6682T 12:48 12/01/2026 Hà Nội
474 29C1-312.33T 13:00 12/01/2026 Hà Nội
475 29B1-399.24T 11:49 12/01/2026 Hà Nội
476 22AA-129.46T 09:16 12/01/2026 Hà Nội
477 28M1-153.75T 05:44 12/01/2026 Hà Nội
478 29Y3-437.83T 10:06 14/01/2026 Hà Nội
479 30H1-8125T 08:03 14/01/2026 Hà Nội
480 36F1-409.47T 19:56 14/01/2026 Hà Nội
481 29N1-629.73T 10:27 14/01/2026 Hà Nội
482 88AA-005.79T 13:33 14/01/2026 Hà Nội
483 18LA-090.71T 12:01 14/01/2026 Hà Nội
484 26B1-834.42T 11:44 14/01/2026 Hà Nội
485 29N9-2567T 14:03 12/01/2026 Hà Nội
486 17H6-3078T 12:57 12/01/2026 Hà Nội
487 30H9-0917T 13:40 12/01/2026 Hà Nội
488 29D2-248.63T 09:42 12/01/2026 Hà Nội
489 29P4-0834T 17:19 12/01/2026 Hà Nội
490 29P1-035.19T 09:48 12/01/2026 Hà Nội
491 30Z2-1785T 09:32 12/01/2026 Hà Nội
492 29K1-4347T 12:00 12/01/2026 Hà Nội
493 88F5-2089T 15:15 12/01/2026 Hà Nội
494 24B2-036.61T 02:38 12/01/2026 Hà Nội
495 99D1-566.50T 09:08 14/01/2026 Hà Nội
496 29F1-533.67T 10:36 14/01/2026 Hà Nội
497 30F1-4626T 12:58 12/01/2026 Hà Nội
498 29P1-571.40T 16:37 13/01/2026 Hà Nội
499 29C1-376.23T 09:49 13/01/2026 Hà Nội
500 88B1-026.06T 19:33 13/01/2026 Hà Nội
501 36B2-559.92T 07:31 13/01/2026 Hà Nội
502 29C1-678.38T 19:15 13/01/2026 Hà Nội
503 59F1-430.17T 06:55 13/01/2026 Hà Nội
504 29AE-158.82T 12:43 12/01/2026 Hà Nội
505 29AA-240.79T 15:58 13/01/2026 Hà Nội
506 29BC-203.75T 12:22 13/01/2026 Hà Nội
507 15B3-004.44T 14:01 13/01/2026 Hà Nội
508 17B7-490.75T 00:56 13/01/2026 Hà Nội
509 12H1-3802T 15:22 13/01/2026 Hà Nội
510 29H2-349.83T 12:23 14/01/2026 Hà Nội
511 12T1-152.03T 08:50 14/01/2026 Hà Nội
512 29S1-161.79T 07:14 13/01/2026 Hà Nội
513 29BF-081.28T 00:59 13/01/2026 Hà Nội
514 89K3-0082T 07:44 13/01/2026 Hà Nội
515 29D2-725.65T 15:29 13/01/2026 Hà Nội
516 29BG-024.63T 14:26 13/01/2026 Hà Nội
517 29X3-372.63T 12:58 13/01/2026 Hà Nội
518 29F1-617.45T 16:17 13/01/2026 Hà Nội
519 29H7-8491T 07:42 14/01/2026 Hà Nội
520 29P1-620.08T 07:35 14/01/2026 Hà Nội
521 29AC-737.79T 03:23 13/01/2026 Hà Nội
522 30K3-8645T 10:55 13/01/2026 Hà Nội
523 29V5-500.66T 07:44 13/01/2026 Hà Nội
524 29E2-613.15T 09:25 13/01/2026 Hà Nội
525 29C1-444.39T 14:50 13/01/2026 Hà Nội
526 29E2-698.41T 10:09 14/01/2026 Hà Nội
527 29L5-435.87T 15:19 14/01/2026 Hà Nội
528 29S1-327.89T 07:23 14/01/2026 Hà Nội
529 29L5-595.56T 01:00 14/01/2026 Hà Nội
530 19F1-235.19T 06:43 14/01/2026 Hà Nội
531 29K1-824.65T 14:29 14/01/2026 Hà Nội
532 29F1-596.67T 11:12 14/01/2026 Hà Nội
533 29B1-143.76T 21:33 13/01/2026 Hà Nội
534 29T1-518.44T 21:53 13/01/2026 Hà Nội
535 29BF-071.51T 23:53 15/01/2026 Hà Nội
536 29B1-871.04T 08:21 13/01/2026 Hà Nội
537 19AA-325.34T 08:56 13/01/2026 Hà Nội
538 29AD-255.75T 10:22 13/01/2026 Hà Nội
539 38L1-143.86T 13:34 13/01/2026 Hà Nội
540 29B2-304.51T 09:04 13/01/2026 Hà Nội
541 29BK-041.43T 11:00 13/01/2026 Hà Nội
542 29G2-047.86T 11:28 13/01/2026 Hà Nội
543 29B1-226.46T 07:59 14/01/2026 Hà Nội
544 18K1-564.10T 14:03 14/01/2026 Hà Nội
545 36BK-011.18T 09:37 14/01/2026 Hà Nội
546 29H1-166.24T 16:41 15/01/2026 Hà Nội
547 30M7-6810T 16:40 15/01/2026 Hà Nội
548 29H2-533.77T 16:41 15/01/2026 Hà Nội
549 29AE-157.03T 09:37 13/01/2026 Hà Nội
550 29E2-811.26T 13:35 13/01/2026 Hà Nội
551 29Y5-549.97T 11:36 13/01/2026 Hà Nội
552 14H5-5255T 10:53 13/01/2026 Hà Nội
553 30F1-9772T 07:18 13/01/2026 Hà Nội
554 29B1-285.37T 07:46 13/01/2026 Hà Nội
555 29X3-366.08T 11:37 13/01/2026 Hà Nội
556 30Z1-026.32T 06:44 14/01/2026 Hà Nội
557 29D1-343.42T 06:48 14/01/2026 Hà Nội
558 29P1-477.44T 11:20 14/01/2026 Hà Nội
559 12LA-090.09T 00:08 14/01/2026 Hà Nội
560 29AD-188.52T 16:40 15/01/2026 Hà Nội
561 30K1-8683T 16:16 15/01/2026 Hà Nội
562 29T7-2538T 16:23 15/01/2026 Hà Nội
563 20F1-016.94T 16:25 15/01/2026 Hà Nội
564 18E1-454.55T 10:44 13/01/2026 Hà Nội
565 28D1-151.06T 10:48 13/01/2026 Hà Nội
566 29B1-221.39T 09:27 13/01/2026 Hà Nội
567 29L1-771.66T 10:23 13/01/2026 Hà Nội
568 29D1-605.52T 06:53 13/01/2026 Hà Nội
569 26B1-779.03T 11:17 13/01/2026 Hà Nội
570 36B3-611.84T 02:14 13/01/2026 Hà Nội
571 36G1-155.78T 21:19 14/01/2026 Hà Nội
572 18G1-426.89T 20:58 14/01/2026 Hà Nội
573 29D2-795.45T 20:18 12/01/2026 Hà Nội
574 30L5-8158T 21:20 12/01/2026 Hà Nội
575 35B2-060.40T 20:40 12/01/2026 Hà Nội
576 29Y8-3582T 16:32 15/01/2026 Hà Nội
577 18P3-2967T 16:03 12/01/2026 Hà Nội
578 29D2-357.58T 14:23 12/01/2026 Hà Nội
579 29B1-059.10T 15:52 12/01/2026 Hà Nội
580 29R6-1932T 16:59 12/01/2026 Hà Nội
581 38P1-554.40T 14:10 12/01/2026 Hà Nội
582 29T1-246.84T 20:14 12/01/2026 Hà Nội
583 36L3-4422T 16:06 13/01/2026 Hà Nội
584 88S3-1283T 09:46 13/01/2026 Hà Nội
585 29D2-372.92T 12:31 13/01/2026 Hà Nội
586 29L5-093.40T 09:59 13/01/2026 Hà Nội
587 29X3-430.70T 09:57 13/01/2026 Hà Nội
588 29Z2-6597T 09:05 14/01/2026 Hà Nội
589 29L5-267.43T 09:24 15/01/2026 Hà Nội
590 18GA-146.76T 00:00 15/01/2026 Hà Nội
591 29K1-547.50T 21:30 12/01/2026 Hà Nội
592 29D2-104.25T 20:34 12/01/2026 Hà Nội
593 29F1-178.53T 17:14 12/01/2026 Hà Nội
594 98D1-871.90T 12:20 12/01/2026 Hà Nội
595 29B2-257.50T 10:26 12/01/2026 Hà Nội
596 34P4-4593T 16:19 12/01/2026 Hà Nội
597 28G1-384.15T 16:58 12/01/2026 Hà Nội
598 29B1-711.97T 11:26 12/01/2026 Hà Nội
599 30P6-0341T 07:03 15/01/2026 Hà Nội
600 29B1-924.14T 09:11 15/01/2026 Hà Nội
601 29D2-747.84T 09:17 15/01/2026 Hà Nội
602 30L2-6921T 10:34 15/01/2026 Hà Nội
603 29MĐ1-515.34T 06:55 15/01/2026 Hà Nội
604 29B1-809.72T 07:42 15/01/2026 Hà Nội
605 29L1-637.15T 08:58 15/01/2026 Hà Nội
606 29BG-031.90T 14:14 15/01/2026 Hà Nội
607 30L6-3800T 21:39 12/01/2026 Hà Nội
608 29AD-671.79T 21:09 12/01/2026 Hà Nội
609 29BA-041.30T 21:50 12/01/2026 Hà Nội
610 29AB-296.10T 20:53 12/01/2026 Hà Nội
611 34N1-002.78T 16:55 12/01/2026 Hà Nội
612 30H2-1142T 07:33 14/01/2026 Hà Nội
613 29X5-636.48T 16:09 14/01/2026 Hà Nội
614 29E1-012.35T 13:58 14/01/2026 Hà Nội
615 29F1-479.24T 15:27 14/01/2026 Hà Nội
616 30H2-1892T 14:13 14/01/2026 Hà Nội
617 26B2-626.26T 11:08 12/01/2026 Hà Nội
618 29G1-172.47T 13:33 12/01/2026 Hà Nội
619 29AB-183.82T 12:38 12/01/2026 Hà Nội
620 29N1-265.01T 14:24 12/01/2026 Hà Nội
621 29P1-2246T 10:26 12/01/2026 Hà Nội
622 29B1-626.80T 13:13 12/01/2026 Hà Nội
623 14B1-847.71T 13:25 12/01/2026 Hà Nội
624 29AC-263.30T 01:54 15/01/2026 Hà Nội
625 29G2-080.66T 08:01 15/01/2026 Hà Nội
626 29G1-004.67T 15:08 15/01/2026 Hà Nội
627 29Y5-476.67T 08:00 15/01/2026 Hà Nội
628 29BH-017.18T 03:01 15/01/2026 Hà Nội
629 29B1-999.64T 01:55 12/01/2026 Hà Nội
630 29C1-874.44T 09:36 12/01/2026 Hà Nội
631 29C1-731.70T 12:46 12/01/2026 Hà Nội
632 29AB-045.28T 10:57 12/01/2026 Hà Nội
633 29D1-089.53T 14:57 12/01/2026 Hà Nội
634 29AA-285.08T 14:39 12/01/2026 Hà Nội
635 24P3-3028T 12:27 12/01/2026 Hà Nội
636 18CA-117.17T 16:04 12/01/2026 Hà Nội
637 29X5-619.95T 15:08 15/01/2026 Hà Nội
638 29K1-029.96T 12:57 15/01/2026 Hà Nội
639 84E1-285.31T 11:33 15/01/2026 Hà Nội
640 29S7-6073T 08:10 15/01/2026 Hà Nội
641 29AD-829.24T 12:01 15/01/2026 Hà Nội
642 29D2-305.30T 12:33 15/01/2026 Hà Nội
643 88AA-117.48T 14:43 12/01/2026 Hà Nội
644 20C1-309.23T 18:57 12/01/2026 Hà Nội
645 29C1-964.18T 13:19 12/01/2026 Hà Nội
646 30L7-7049T 16:05 14/01/2026 Hà Nội
647 30X9-6581T 16:17 14/01/2026 Hà Nội
648 30L3-9724T 10:03 14/01/2026 Hà Nội
649 29M1-453.29T 13:24 14/01/2026 Hà Nội
650 19AA-518.22T 11:35 14/01/2026 Hà Nội
651 29E2-443.73T 12:18 12/01/2026 Hà Nội
652 29D1-666.71T 11:41 12/01/2026 Hà Nội
653 29D2-275.09T 09:32 12/01/2026 Hà Nội
654 17F6-7400T 12:26 12/01/2026 Hà Nội
655 19K2-6426T 17:16 12/01/2026 Hà Nội
656 89E1-455.88T 13:34 12/01/2026 Hà Nội
657 29D2-518.70T 09:32 15/01/2026 Hà Nội
658 29P2-028.59T 08:19 15/01/2026 Hà Nội
659 29BC-061.35T 07:05 15/01/2026 Hà Nội
660 29BK-104.17T 12:58 15/01/2026 Hà Nội
661 29G1-461.98T 13:25 15/01/2026 Hà Nội
662 29Y5-550.54T 15:58 15/01/2026 Hà Nội
663 29N1-419.36T 14:51 12/01/2026 Hà Nội
664 29B2-266.42T 15:22 12/01/2026 Hà Nội
665 29B1-607.96T 11:03 12/01/2026 Hà Nội
666 29V5-361.63T 14:01 12/01/2026 Hà Nội
667 29BM-049.54T 02:44 12/01/2026 Hà Nội
668 25B1-251.80T 19:01 12/01/2026 Hà Nội
669 60G1-261.76T 11:22 12/01/2026 Hà Nội
670 29H1-394.56T 12:39 12/01/2026 Hà Nội
671 36R1-9685T 15:23 12/01/2026 Hà Nội
672 89K2-003.29T 11:50 17/01/2026 Hà Nội
673 29B1-786.46T 15:50 17/01/2026 Hà Nội
674 29E1-322.66T 15:43 17/01/2026 Hà Nội
675 29X5-201.39T 12:43 17/01/2026 Hà Nội
676 29P2-036.92T 15:03 17/01/2026 Hà Nội
677 29H2-257.84T 10:48 17/01/2026 Hà Nội
678 29D2-411.31T 15:09 15/01/2026 Hà Nội
679 29BL-028.29T 07:58 15/01/2026 Hà Nội
680 29P1-997.95T 12:09 15/01/2026 Hà Nội
681 29L5-548.49T 08:28 15/01/2026 Hà Nội
682 29D2-462.05T 10:19 15/01/2026 Hà Nội
683 29B2-167.70T 08:06 15/01/2026 Hà Nội
684 29Y5-367.31T 09:32 15/01/2026 Hà Nội
685 29D1-970.28T 15:32 15/01/2026 Hà Nội
686 37P1-480.76T 07:38 15/01/2026 Hà Nội
687 29S1-903.40T 15:14 15/01/2026 Hà Nội
688 36AB-440.98T 09:52 15/01/2026 Hà Nội
689 37B2-959.26T 00:43 15/01/2026 Hà Nội
690 29AB-184.32T 12:14 17/01/2026 Hà Nội
691 29H1-928.21T 00:26 17/01/2026 Hà Nội
692 29BF-022.66T 10:15 17/01/2026 Hà Nội
693 29E1-460.96T 01:27 17/01/2026 Hà Nội
694 59V2-009.29T 12:27 17/01/2026 Hà Nội
695 17B1-190.71T 18:40 17/01/2026 Hà Nội
696 30K4-9632T 14:58 17/01/2026 Hà Nội
697 29BH-161.59T 02:01 15/01/2026 Hà Nội
698 29BA-117.58T 15:11 15/01/2026 Hà Nội
699 29D1-818.28T 08:45 15/01/2026 Hà Nội
700 29H1-178.33T 12:56 15/01/2026 Hà Nội
701 89F1-624.71T 15:05 15/01/2026 Hà Nội
702 29L1-675.01T 13:20 15/01/2026 Hà Nội
703 21E1-624.88T 08:37 15/01/2026 Hà Nội
704 29BE-110.20T 12:57 17/01/2026 Hà Nội
705 29BK-139.95T 10:06 17/01/2026 Hà Nội
706 29E2-636.33T 14:19 17/01/2026 Hà Nội
707 29BD-080.31T 13:05 17/01/2026 Hà Nội
708 29X7-252.47T 15:12 17/01/2026 Hà Nội
709 89L1-090.98T 05:57 16/01/2026 Hà Nội
710 29G1-563.98T 08:02 16/01/2026 Hà Nội
711 19E1-174.16T 06:38 16/01/2026 Hà Nội
712 29AC-951.71T 07:55 16/01/2026 Hà Nội
713 17B4-481.06T 01:21 16/01/2026 Hà Nội
714 29K1-344.94T 07:10 16/01/2026 Hà Nội
715 37S1-105.31T 08:28 16/01/2026 Hà Nội
716 29L1-307.48T 08:39 16/01/2026 Hà Nội
717 29AC-968.03T 08:18 16/01/2026 Hà Nội
718 29BC-099.22T 09:25 16/01/2026 Hà Nội
719 29F1-407.83T 13:37 16/01/2026 Hà Nội
720 29F1-264.18T 11:54 16/01/2026 Hà Nội
721 29B1-631.94T 08:05 16/01/2026 Hà Nội
722 29S1-129.77T 14:06 17/01/2026 Hà Nội
723 29E1-126.91T 22:07 17/01/2026 Hà Nội
724 28B1-239.60T 00:39 17/01/2026 Hà Nội
725 29E1-109.67T 15:02 17/01/2026 Hà Nội
726 29F1-322.77T 01:36 17/01/2026 Hà Nội
727 29P1-474.30T 11:47 17/01/2026 Hà Nội
728 29E3-022.19T 16:40 17/01/2026 Hà Nội
729 64D1-696.05T 12:31 17/01/2026 Hà Nội
730 29M1-796.63T 10:58 16/01/2026 Hà Nội
731 18N1-7798T 13:18 16/01/2026 Hà Nội
732 18E1-320.55T 12:35 16/01/2026 Hà Nội
733 30L6-9131T 07:21 16/01/2026 Hà Nội
734 29P1-263.15T 10:36 16/01/2026 Hà Nội
735 37E1-637.09T 12:09 16/01/2026 Hà Nội
736 18D1-404.04T 09:32 16/01/2026 Hà Nội
737 15K1-409.19T 11:35 16/01/2026 Hà Nội
738 29B2-157.21T 07:55 17/01/2026 Hà Nội
739 29F1-043.27T 14:25 17/01/2026 Hà Nội
740 29M1-498.64T 17:17 17/01/2026 Hà Nội
741 37P5-3740T 13:51 17/01/2026 Hà Nội
742 88D1-201.76T 07:58 17/01/2026 Hà Nội
743 29B1-137.02T 11:15 17/01/2026 Hà Nội
744 29H2-395.96T 13:03 17/01/2026 Hà Nội
745 29AC-396.47T 13:23 17/01/2026 Hà Nội
746 29E2-096.29T 13:30 17/01/2026 Hà Nội
747 29V2-2018T 11:01 15/01/2026 Hà Nội
748 29P2-028.60T 07:27 15/01/2026 Hà Nội
749 16L4-3281T 09:55 15/01/2026 Hà Nội
750 29AC-281.07T 09:26 15/01/2026 Hà Nội
751 98K1-025.63T 12:01 15/01/2026 Hà Nội
752 30L9-5952T 07:07 15/01/2026 Hà Nội
753 29B1-058.13T 10:05 15/01/2026 Hà Nội
754 29K2-113.91T 08:28 17/01/2026 Hà Nội
755 29M4-1314T 14:54 17/01/2026 Hà Nội
756 29X5-321.10T 15:22 17/01/2026 Hà Nội
757 17B8-319.30T 09:14 17/01/2026 Hà Nội
758 29K8-4207T 17:38 17/01/2026 Hà Nội
759 20B2-412.04T 10:30 15/01/2026 Hà Nội
760 29D2-248.28T 13:16 15/01/2026 Hà Nội
761 19AF-115.62T 01:08 15/01/2026 Hà Nội
762 29P2-028.51T 11:38 15/01/2026 Hà Nội
763 29AA-245.57T 09:51 15/01/2026 Hà Nội
764 29AD-765.85T 12:51 15/01/2026 Hà Nội
765 29X5-6332T 13:56 15/01/2026 Hà Nội
766 29L1-988.62T 08:13 15/01/2026 Hà Nội
767 29C1-985.53T 09:43 17/01/2026 Hà Nội
768 29Z1-110.94T 11:23 17/01/2026 Hà Nội
769 29U1-275.88T 08:11 17/01/2026 Hà Nội
770 29AD-125.62T 12:45 17/01/2026 Hà Nội
771 29K1-894.17T 06:35 17/01/2026 Hà Nội
772 29K2-090.62T 09:45 17/01/2026 Hà Nội
773 29D2-514.72T 11:24 17/01/2026 Hà Nội
774 30F4-4444T 15:55 15/01/2026 Hà Nội
775 19AA-795.35T 11:08 15/01/2026 Hà Nội
776 29Z5-7755T 11:08 16/01/2026 Hà Nội
777 29U8-1742T 08:32 16/01/2026 Hà Nội
778 29G1-920.16T 12:24 16/01/2026 Hà Nội
779 20D1-096.70T 07:30 16/01/2026 Hà Nội
780 29B1-366.10T 08:33 16/01/2026 Hà Nội
781 29K1-076.25T 15:16 16/01/2026 Hà Nội
782 29E1-873.07T 18:03 17/01/2026 Hà Nội
783 29H2-070.61T 12:41 17/01/2026 Hà Nội
784 99K1-270.76T 14:27 17/01/2026 Hà Nội
785 29S1-080.88T 11:30 17/01/2026 Hà Nội
786 59P1-198.90T 11:58 17/01/2026 Hà Nội
787 29N1-1962T 13:17 17/01/2026 Hà Nội
788 36L1-9124T 09:36 17/01/2026 Hà Nội
789 29P1-121.09T 14:26 17/01/2026 Hà Nội
790 29F1-3885T 07:59 16/01/2026 Hà Nội
791 29L4-4604T 10:19 16/01/2026 Hà Nội
792 29E2-082.79T 08:14 16/01/2026 Hà Nội
793 29BD-019.54T 11:18 16/01/2026 Hà Nội
794 30M2-2659T 09:33 16/01/2026 Hà Nội
795 29B1-435.84T 09:11 16/01/2026 Hà Nội
796 14P4-8904T 09:54 16/01/2026 Hà Nội
797 35H1-000.33T 09:00 16/01/2026 Hà Nội
798 30H5-6932T 16:58 17/01/2026 Hà Nội
799 36D1-683.46T 09:55 17/01/2026 Hà Nội
800 29E2-820.25T 07:39 17/01/2026 Hà Nội
801 29X5-297.03T 13:17 17/01/2026 Hà Nội
802 29L1-336.20T 12:33 17/01/2026 Hà Nội
803 29Y3-020.93T 12:17 17/01/2026 Hà Nội
804 29V1-4924T 16:07 16/01/2026 Hà Nội
805 29U4-1672T 07:38 16/01/2026 Hà Nội
806 30F3-6328T 07:12 16/01/2026 Hà Nội
807 29BL-027.67T 07:03 16/01/2026 Hà Nội
808 18B1-586.58T 09:01 16/01/2026 Hà Nội
809 29C1-328.49T 17:22 17/01/2026 Hà Nội
810 29H2-406.01T 16:56 17/01/2026 Hà Nội
811 89B2-235.92T 11:10 17/01/2026 Hà Nội
812 29E2-555.93T 05:52 16/01/2026 Hà Nội
813 29B2-168.43T 07:14 16/01/2026 Hà Nội
814 29F1-207.01T 10:59 16/01/2026 Hà Nội
815 29H3-2087T 10:55 16/01/2026 Hà Nội
816 29AC-657.01T 09:52 16/01/2026 Hà Nội
817 20H1-2102T 15:26 16/01/2026 Hà Nội
818 36B8-909.06T 03:07 16/01/2026 Hà Nội
819 29L1-201.40T 13:02 16/01/2026 Hà Nội
820 15M1-004.50T 04:24 16/01/2026 Hà Nội
821 30L3-4013T 09:03 16/01/2026 Hà Nội
822 29F1-099.29T 11:44 16/01/2026 Hà Nội
823 29P1-392.70T 13:05 16/01/2026 Hà Nội
824 29C1-878.94T 10:37 16/01/2026 Hà Nội
825 29K1-108.08T 12:21 16/01/2026 Hà Nội
826 29X8-6187T 12:20 16/01/2026 Hà Nội
827 29H1-818.19T 04:27 16/01/2026 Hà Nội
828 30Z1-2157T 09:34 16/01/2026 Hà Nội
829 29D2-331.63T 14:12 16/01/2026 Hà Nội
830 29E2-094.56T 12:08 16/01/2026 Hà Nội
831 29V5-174.34T 07:19 16/01/2026 Hà Nội
832 17B5-426.46T 10:38 16/01/2026 Hà Nội
833 29H1-563.85T 10:36 16/01/2026 Hà Nội
834 37L3-9221T 07:35 16/01/2026 Hà Nội
835 30M2-7157T 07:05 16/01/2026 Hà Nội
836 29H1-262.92T 05:52 16/01/2026 Hà Nội
837 29L5-193.86T 07:27 17/01/2026 Hà Nội
838 29AE-301.13T 15:49 17/01/2026 Hà Nội
839 30P7-3106T 13:09 17/01/2026 Hà Nội
840 17B4-733.07T 08:32 17/01/2026 Hà Nội
841 29L1-710.96T 08:29 17/01/2026 Hà Nội
842 29B1-923.56T 10:58 17/01/2026 Hà Nội
843 37AB-055.97T 11:26 17/01/2026 Hà Nội
844 29AA-270.61T 06:52 17/01/2026 Hà Nội
845 90B3-667.40T 11:46 17/01/2026 Hà Nội
846 29AC-826.92T 15:11 17/01/2026 Hà Nội
847 29S1-232.68T 11:05 17/01/2026 Hà Nội
848 29BG-000.11T 11:26 15/01/2026 Hà Nội
849 29AA-011.67T 10:29 15/01/2026 Hà Nội
850 30K1-6928T 10:20 15/01/2026 Hà Nội
851 29P2-013.86T 08:46 15/01/2026 Hà Nội
852 29B1-308.32T 08:13 15/01/2026 Hà Nội
853 15B1-777.36T 07:25 15/01/2026 Hà Nội
854 90H9-1266T 09:53 15/01/2026 Hà Nội
855 29C1-107.94T 13:38 15/01/2026 Hà Nội
856 29G1-997.17T 12:19 15/01/2026 Hà Nội
857 29AA-023.33T 08:40 15/01/2026 Hà Nội
858 29N1-129.21T 11:02 15/01/2026 Hà Nội
859 29P1-626.64T 13:32 15/01/2026 Hà Nội
860 29G1-882.54T 08:41 15/01/2026 Hà Nội
861 29L1-896.12T 14:42 15/01/2026 Hà Nội
862 30M5-0376T 11:43 15/01/2026 Hà Nội
863 29BE-105.76T 15:03 15/01/2026 Hà Nội
864 30Z4-7901T 07:36 15/01/2026 Hà Nội
865 19AF-049.97T 10:26 15/01/2026 Hà Nội
866 29K1-999.97T 07:00 15/01/2026 Hà Nội
867 29BL-000.99T 09:40 15/01/2026 Hà Nội
868 29G2-191.67T 15:23 15/01/2026 Hà Nội
869 29H1-556.61T 16:07 15/01/2026 Hà Nội
870 29P1-987.01T 13:32 15/01/2026 Hà Nội
871 21FA-008.78T 13:22 15/01/2026 Hà Nội
872 29Z4-1456T 10:48 15/01/2026 Hà Nội
873 29D2-371.23T 08:17 15/01/2026 Hà Nội
874 29BC-090.96T 09:36 15/01/2026 Hà Nội
875 29D2-192.62T 07:37 15/01/2026 Hà Nội
876 29BF-103.00T 08:24 15/01/2026 Hà Nội
877 19AK-059.39T 11:29 15/01/2026 Hà Nội
878 97B1-222.23T 13:27 15/01/2026 Hà Nội
879 29D2-519.54T 03:25 15/01/2026 Hà Nội
880 29P1-222.00T 00:49 15/01/2026 Hà Nội
881 29H2-544.30T 10:47 15/01/2026 Hà Nội
882 35H1-013.36T 11:38 15/01/2026 Hà Nội
883 29B1-985.14T 04:38 15/01/2026 Hà Nội
884 36AP-000.41T 10:59 15/01/2026 Hà Nội
885 29F1-470.57T 09:26 15/01/2026 Hà Nội
886 23H1-253.59T 09:27 15/01/2026 Hà Nội
887 29P1-868.00T 08:17 15/01/2026 Hà Nội
888 29L1-753.99T 12:13 15/01/2026 Hà Nội
889 29B1-561.28T 10:26 15/01/2026 Hà Nội
890 29AD-320.10T 12:40 15/01/2026 Hà Nội
891 29L1-126.89T 10:07 15/01/2026 Hà Nội
892 34AC-057.99T 00:50 15/01/2026 Hà Nội
893 29F1-490.11T 15:58 15/01/2026 Hà Nội
894 98K7-0036T 15:55 15/01/2026 Hà Nội
895 29L5-000.93T 20:20 17/01/2026 Hà Nội
896 29AC-455.65T 11:38 17/01/2026 Hà Nội
897 29AE-384.75T 08:37 17/01/2026 Hà Nội
898 29X3-5504T 13:21 17/01/2026 Hà Nội
899 29E1-364.13T 13:19 17/01/2026 Hà Nội
900 29AD-330.71T 16:55 17/01/2026 Hà Nội
901 29N1-677.43T 06:34 17/01/2026 Hà Nội
902 59K2-526.44T 11:37 17/01/2026 Hà Nội
903 29D1-103.22T 16:42 17/01/2026 Hà Nội
904 29U1-502.85T 14:58 17/01/2026 Hà Nội
905 29C1-909.90T 07:50 17/01/2026 Hà Nội
906 29BA-053.10T 16:45 17/01/2026 Hà Nội
907 29B1-927.42T 07:24 17/01/2026 Hà Nội
908 29C1-645.04T 13:17 17/01/2026 Hà Nội
909 29Y7-716.03T 08:35 17/01/2026 Hà Nội
910 29L5-205.04T 11:29 17/01/2026 Hà Nội
911 29B2-277.99T 15:50 17/01/2026 Hà Nội
912 89E1-732.64T 13:26 17/01/2026 Hà Nội
913 29K4-1100T 12:00 17/01/2026 Hà Nội
914 30F2-4548T 12:33 17/01/2026 Hà Nội
915 29B2-082.06T 14:42 17/01/2026 Hà Nội
916 29L5-471.40T 15:17 17/01/2026 Hà Nội
917 29BN-025.82T 17:25 17/01/2026 Hà Nội
918 29E2-691.87T 21:38 17/01/2026 Hà Nội
919 29D2-048.92T 11:23 17/01/2026 Hà Nội
920 29P2-6161T 12:19 17/01/2026 Hà Nội
921 29P1-974.40T 09:46 17/01/2026 Hà Nội
922 29F1-144.05T 16:24 17/01/2026 Hà Nội
923 29AD-649.07T 11:32 17/01/2026 Hà Nội
924 29F1-655.48T 15:29 17/01/2026 Hà Nội
925 30F6-8349T 17:24 17/01/2026 Hà Nội
926 29BC-028.98T 15:55 17/01/2026 Hà Nội
927 29AX-078.69T 14:50 17/01/2026 Hà Nội
928 29V7-670.32T 14:31 17/01/2026 Hà Nội
929 29P1-368.35T 09:14 17/01/2026 Hà Nội
930 30L2-0172T 10:18 17/01/2026 Hà Nội
931 29C1-874.44T 11:51 17/01/2026 Hà Nội
932 29E2-715.73T 17:33 17/01/2026 Hà Nội
933 29Y2-4637T 16:52 17/01/2026 Hà Nội
934 17N6-0167T 20:08 17/01/2026 Hà Nội
935 29U7-1610T 15:48 17/01/2026 Hà Nội
936 29AC-265.57T 23:36 17/01/2026 Hà Nội
937 29AE-557.15T 08:56 17/01/2026 Hà Nội
938 30H1-2133T 13:41 17/01/2026 Hà Nội
939 29D2-195.55T 12:07 17/01/2026 Hà Nội
940 89AD-005.26T 11:10 15/01/2026 Hà Nội
941 29X3-2566T 07:38 15/01/2026 Hà Nội
942 29B1-597.49T 11:25 16/01/2026 Hà Nội
943 29A1-367.22T 16:17 16/01/2026 Hà Nội
944 29E1-636.15T 23:51 16/01/2026 Hà Nội
945 29F1-577.89T 07:57 16/01/2026 Hà Nội
946 29R6-9567T 10:29 17/01/2026 Hà Nội
947 43C1-446.70T 10:46 17/01/2026 Hà Nội
948 29AA-889.28T 13:31 17/01/2026 Hà Nội
949 29D2-322.16T 14:27 17/01/2026 Hà Nội
950 29E1-599.44T 13:55 17/01/2026 Hà Nội
951 29X7-3056T 07:24 17/01/2026 Hà Nội
952 29E2-709.41T 11:53 17/01/2026 Hà Nội
953 36L6-189.29T 15:11 17/01/2026 Hà Nội
954 29Z1-622.88T 08:32 16/01/2026 Hà Nội
955 22S1-200.87T 13:24 16/01/2026 Hà Nội
956 20AH-096.34T 07:11 16/01/2026 Hà Nội
957 29N1-421.23T 11:07 16/01/2026 Hà Nội
958 29D2-626.55T 08:17 16/01/2026 Hà Nội
959 26AF-009.90T 14:11 16/01/2026 Hà Nội
960 98K1-265.39T 09:01 16/01/2026 Hà Nội
961 29Y3-460.60T 08:29 16/01/2026 Hà Nội
962 29L5-437.36T 12:57 17/01/2026 Hà Nội
963 30F2-5976T 00:11 17/01/2026 Hà Nội
964 29P1-345.36T 13:32 17/01/2026 Hà Nội
965 29M1-828.81T 16:10 17/01/2026 Hà Nội
966 29L1-658.71T 00:55 17/01/2026 Hà Nội
967 29C1-963.51T 00:24 17/01/2026 Hà Nội
968 29C1-724.28T 07:12 17/01/2026 Hà Nội
969 29D2-798.01T 14:49 16/01/2026 Hà Nội
970 29AD-166.67T 06:53 16/01/2026 Hà Nội
971 17B1-100.79T 07:32 16/01/2026 Hà Nội
972 29K1-351.38T 13:22 16/01/2026 Hà Nội
973 35E1-004.99T 14:27 16/01/2026 Hà Nội
974 29E1-029.50T 09:34 16/01/2026 Hà Nội
975 29D1-374.70T 10:23 16/01/2026 Hà Nội
976 29K2-149.50T 03:05 16/01/2026 Hà Nội
977 17B4-659.00T 09:18 16/01/2026 Hà Nội
978 30M3-2779T 10:00 16/01/2026 Hà Nội
979 90B1-155.48T 07:13 16/01/2026 Hà Nội
980 29D2-559.21T 14:28 16/01/2026 Hà Nội
981 29M1-420.77T 14:33 17/01/2026 Hà Nội
982 29B1-884.84T 10:22 17/01/2026 Hà Nội
983 29H1-323.84T 14:15 17/01/2026 Hà Nội
984 29BK-148.91T 11:00 17/01/2026 Hà Nội
985 29C1-527.28T 07:47 17/01/2026 Hà Nội
986 29H1-841.34T 07:39 17/01/2026 Hà Nội
987 30L1-2442T 12:25 16/01/2026 Hà Nội
988 29P1-595.19T 11:34 16/01/2026 Hà Nội
989 29B2-313.10T 08:46 16/01/2026 Hà Nội
990 29BE-072.12T 06:13 16/01/2026 Hà Nội
991 35AF-015.02T 11:39 16/01/2026 Hà Nội
992 29BH-187.95T 12:56 16/01/2026 Hà Nội
993 29B2-042.54T 23:10 16/01/2026 Hà Nội
994 29V5-697.08T 10:33 16/01/2026 Hà Nội
995 29P5-7113T 05:58 16/01/2026 Hà Nội
996 17AA-976.07T 12:09 16/01/2026 Hà Nội
997 36F5-071.78T 11:29 16/01/2026 Hà Nội
998 30K4-2507T 09:09 16/01/2026 Hà Nội
999 29BA-003.91T 08:22 16/01/2026 Hà Nội
1000 36B8-002.65T 08:34 16/01/2026 Hà Nội
1001 29L1-936.88T 00:53 17/01/2026 Hà Nội
1002 99E1-661.17T 14:16 17/01/2026 Hà Nội
1003 16N4-5190T 18:05 17/01/2026 Hà Nội
1004 29BH-045.58T 16:11 17/01/2026 Hà Nội
1005 29E2-851.96T 11:23 17/01/2026 Hà Nội
1006 29E2-287.82T 16:55 17/01/2026 Hà Nội
1007 29B2-021.60T 11:05 17/01/2026 Hà Nội
1008 29D1-134.83T 07:55 17/01/2026 Hà Nội
1009 36BK-010.06T 07:32 16/01/2026 Hà Nội
1010 29AE-458.49T 09:08 16/01/2026 Hà Nội
1011 24AA-351.48T 03:07 16/01/2026 Hà Nội
1012 29AC-661.84T 09:23 16/01/2026 Hà Nội
1013 30M7-9315T 07:40 16/01/2026 Hà Nội
1014 29E2-914.11T 11:30 16/01/2026 Hà Nội
1015 29X7-734.92T 16:49 16/01/2026 Hà Nội
1016 36F1-217.94T 10:20 16/01/2026 Hà Nội
1017 29E2-613.54T 10:43 16/01/2026 Hà Nội
1018 30L1-1337T 07:46 16/01/2026 Hà Nội
1019 29AB-271.15T 11:16 16/01/2026 Hà Nội
1020 33K1-8416T 08:38 16/01/2026 Hà Nội
1021 29E1-885.63T 04:02 16/01/2026 Hà Nội
1022 72H1-026.69T 08:08 16/01/2026 Hà Nội
1023 35AN-052.61T 07:25 17/01/2026 Hà Nội
1024 29P1-924.27T 07:55 17/01/2026 Hà Nội
1025 29E2-372.20T 19:01 17/01/2026 Hà Nội
1026 29AD-537.12T 10:47 17/01/2026 Hà Nội
1027 29H1-710.26T 07:26 17/01/2026 Hà Nội
1028 30P4-1407T 12:25 17/01/2026 Hà Nội
1029 29BH-009.43T 16:07 17/01/2026 Hà Nội
1030 29L1-481.23T 07:00 16/01/2026 Hà Nội
1031 29F1-450.25T 13:13 16/01/2026 Hà Nội
1032 29E1-557.84T 08:49 16/01/2026 Hà Nội
1033 29BF-060.07T 12:23 16/01/2026 Hà Nội
1034 29D2-736.43T 11:20 16/01/2026 Hà Nội
1035 30L5-5634T 12:47 16/01/2026 Hà Nội
1036 29E1-444.93T 11:26 16/01/2026 Hà Nội
1037 18H1-606.96T 04:18 16/01/2026 Hà Nội
1038 14N1-150.78T 09:28 16/01/2026 Hà Nội
1039 29P1-442.94T 09:18 16/01/2026 Hà Nội
1040 29E2-548.23T 07:24 16/01/2026 Hà Nội
1041 29P1-563.45T 12:15 16/01/2026 Hà Nội
1042 29AL-048.89T 13:15 16/01/2026 Hà Nội
1043 22TA-044.64T 06:38 16/01/2026 Hà Nội
1044 16L9-4651T 08:46 16/01/2026 Hà Nội
1045 29E2-389.09T 16:14 17/01/2026 Hà Nội
1046 17B6-515.71T 13:20 17/01/2026 Hà Nội
1047 29K1-561.03T 09:54 17/01/2026 Hà Nội
1048 14H5-5255T 10:58 17/01/2026 Hà Nội
1049 30N4-6904T 14:32 17/01/2026 Hà Nội
1050 29AE-263.21T 13:02 17/01/2026 Hà Nội
1051 29F1-395.24T 13:41 17/01/2026 Hà Nội
1052 29G2-176.11T 07:21 16/01/2026 Hà Nội
1053 29L5-181.27T 16:26 16/01/2026 Hà Nội
1054 29G1-044.57T 07:18 17/01/2026 Hà Nội
1055 29E2-626.41T 12:44 17/01/2026 Hà Nội
1056 97AE-007.86T 16:58 17/01/2026 Hà Nội
1057 29D1-353.99T 10:33 17/01/2026 Hà Nội
1058 29P1-991.89T 05:36 17/01/2026 Hà Nội
1059 29G1-449.22T 11:13 16/01/2026 Hà Nội
1060 29D2-505.93T 15:02 16/01/2026 Hà Nội
1061 26C1-254.65T 09:40 16/01/2026 Hà Nội
1062 29F1-423.05T 11:20 16/01/2026 Hà Nội
1063 30M5-2112T 13:22 16/01/2026 Hà Nội
1064 29P1-053.90T 14:14 16/01/2026 Hà Nội
1065 29Z1-749.84T 07:58 16/01/2026 Hà Nội
1066 77D1-703.76T 08:31 16/01/2026 Hà Nội
1067 29C1-933.65T 11:21 17/01/2026 Hà Nội
1068 24B2-002.93T 16:06 17/01/2026 Hà Nội
1069 29AD-420.72T 17:22 17/01/2026 Hà Nội
1070 21D1-050.08T 17:16 17/01/2026 Hà Nội
1071 29D1-109.53T 12:44 17/01/2026 Hà Nội
1072 30L1-3228T 10:43 17/01/2026 Hà Nội
1073 29Z4-8875T 12:04 17/01/2026 Hà Nội
1074 98D1-285.08T 15:28 17/01/2026 Hà Nội
1075 30X3-3917T 10:06 17/01/2026 Hà Nội
1076 15AF-201.06T 11:43 17/01/2026 Hà Nội
1077 29H2-150.65T 15:10 17/01/2026 Hà Nội
1078 36C2-067.43T 12:00 17/01/2026 Hà Nội
1079 29P1-229.46T 09:20 17/01/2026 Hà Nội
1080 29Z1-504.75T 11:42 17/01/2026 Hà Nội
1081 29L5-421.22T 02:59 16/01/2026 Hà Nội
1082 29V3-108.57T 13:40 16/01/2026 Hà Nội
1083 29E2-457.33T 08:00 16/01/2026 Hà Nội
1084 29B1-057.60T 12:30 16/01/2026 Hà Nội
1085 29X3-461.82T 06:01 16/01/2026 Hà Nội
1086 29AD-141.52T 13:05 16/01/2026 Hà Nội
1087 29C1-388.92T 09:25 16/01/2026 Hà Nội
1088 29G1-231.49T 07:38 17/01/2026 Hà Nội
1089 29K1-969.21T 09:10 17/01/2026 Hà Nội
1090 29AB-908.76T 19:15 17/01/2026 Hà Nội
1091 22B2-475.19T 10:35 17/01/2026 Hà Nội
1092 35K1-488.42T 15:50 17/01/2026 Hà Nội
1093 29V1-701.10T 15:37 17/01/2026 Hà Nội
1094 29D2-163.92T 18:35 17/01/2026 Hà Nội
1095 17B6-527.25T 14:06 17/01/2026 Hà Nội
1096 17B3-053.87T 15:01 15/01/2026 Hà Nội
1097 29X2-055.11T 11:41 15/01/2026 Hà Nội
1098 29D1-334.63T 06:56 15/01/2026 Hà Nội
1099 29D1-838.93T 11:13 15/01/2026 Hà Nội
1100 29C1-911.38T 15:31 15/01/2026 Hà Nội
1101 29H3-3228T 11:34 15/01/2026 Hà Nội
1102 29H2-335.58T 03:17 15/01/2026 Hà Nội
1103 36B8-668.77T 13:20 15/01/2026 Hà Nội
1104 34C1-139.02T 00:27 16/01/2026 Hà Nội
1105 30N4-7666T 15:21 16/01/2026 Hà Nội
1106 29H2-529.48T 00:26 16/01/2026 Hà Nội
1107 19G1-475.13T 09:02 16/01/2026 Hà Nội
1108 29B1-205.07T 08:56 17/01/2026 Hà Nội
1109 29BK-004.71T 17:33 17/01/2026 Hà Nội
1110 29V7-732.71T 00:11 17/01/2026 Hà Nội
1111 29C1-383.86T 18:21 17/01/2026 Hà Nội
1112 29F1-361.53T 08:24 17/01/2026 Hà Nội
1113 89AA-921.17T 13:33 15/01/2026 Hà Nội
1114 59T2-057.79T 11:31 15/01/2026 Hà Nội
1115 29BC-036.90T 23:05 17/01/2026 Hà Nội
1116 29AA-086.62T 11:24 17/01/2026 Hà Nội
1117 29Y3-134.00T 11:30 17/01/2026 Hà Nội
1118 36B8-217.51T 20:07 17/01/2026 Hà Nội
1119 88K1-364.00T 12:52 17/01/2026 Hà Nội
1120 36AK-087.52T 14:19 17/01/2026 Hà Nội
1121 29A1-230.28T 00:54 17/01/2026 Hà Nội
1122 29C1-516.81T 16:37 17/01/2026 Hà Nội
1123 29H2-439.72T 20:31 17/01/2026 Hà Nội
1124 29AE-244.35T 00:05 17/01/2026 Hà Nội
1125 29AC93393T 20:16 17/01/2026 Hà Nội
1126 29L1-247.16T 17:54 17/01/2026 Hà Nội
1127 18B2-819.25T 01:16 17/01/2026 Hà Nội
1128 30N4-3333T 18:45 17/01/2026 Hà Nội
1129 29U1-485.40T 14:35 17/01/2026 Hà Nội
1130 30H7-1170T 17:18 17/01/2026 Hà Nội
1131 29F1-549.25T 15:06 17/01/2026 Hà Nội
1132 29K2-7050T 16:04 17/01/2026 Hà Nội
1133 29H2-135.86T 01:39 17/01/2026 Hà Nội
1134 29AD-492.40T 13:15 17/01/2026 Hà Nội
1135 29P1-068.98T 07:05 17/01/2026 Hà Nội
1136 30H5-3199T 16:00 17/01/2026 Hà Nội
1137 29D2-269.90T 14:34 17/01/2026 Hà Nội
1138 29D2-192.55T 10:11 17/01/2026 Hà Nội
1139 29AA-903.75T 12:38 17/01/2026 Hà Nội
1140 29BC-047.50T 13:39 17/01/2026 Hà Nội
1141 17N4-4719T 16:38 17/01/2026 Hà Nội
1142 98L9-1986T 15:17 17/01/2026 Hà Nội
1143 29S1-459.39T 11:20 17/01/2026 Hà Nội
1144 29C1-910.69T 11:12 17/01/2026 Hà Nội
1145 29B1-799.60T 15:22 17/01/2026 Hà Nội
1146 30Z5-3049T 10:38 17/01/2026 Hà Nội
1147 99F6-0449T 09:39 19/01/2026 Hà Nội
1148 29D2-514.72T 07:53 19/01/2026 Hà Nội
1149 29U6-0375T 22:50 19/01/2026 Hà Nội
1150 26H1-022.35T 12:56 19/01/2026 Hà Nội
1151 29D2-413.08T 20:25 19/01/2026 Hà Nội
1152 29AC-300.20T 12:02 19/01/2026 Hà Nội
1153 29BK-098.81T 11:21 19/01/2026 Hà Nội
1154 29B2-229.11T 10:05 19/01/2026 Hà Nội
1155 23AA-409.07T 01:15 18/01/2026 Hà Nội
1156 29B2-276.31T 00:53 18/01/2026 Hà Nội
1157 29D2-244.07T 04:54 18/01/2026 Hà Nội
1158 19AA-121.01T 23:05 19/01/2026 Hà Nội
1159 14T6-3345T 23:49 19/01/2026 Hà Nội
1160 30P4-8526T 11:47 19/01/2026 Hà Nội
1161 29AC-797.06T 10:59 19/01/2026 Hà Nội
1162 59L2-075.80T 10:03 19/01/2026 Hà Nội
1163 29BC-004.14T 11:43 19/01/2026 Hà Nội
1164 29L1-017.02T 13:33 19/01/2026 Hà Nội
1165 29AX-078.83T 11:48 19/01/2026 Hà Nội
1166 29K1-223.38T 21:24 19/01/2026 Hà Nội
1167 29BF-080.16T 21:22 19/01/2026 Hà Nội
1168 29C2-026.42T 21:33 19/01/2026 Hà Nội
1169 98H1-037.75T 07:21 19/01/2026 Hà Nội
1170 18E1-464.32T 19:36 19/01/2026 Hà Nội
1171 29P1-738.63T 10:30 19/01/2026 Hà Nội
1172 29L5-2931T 08:22 19/01/2026 Hà Nội
1173 29P1-606.55T 19:33 19/01/2026 Hà Nội
1174 29P1-425.95T 11:07 19/01/2026 Hà Nội
1175 29L1-965.28T 23:10 19/01/2026 Hà Nội
1176 29X3-595.04T 12:38 19/01/2026 Hà Nội
1177 29B1-447.42T 12:51 19/01/2026 Hà Nội
1178 17B1-784.46T 13:06 19/01/2026 Hà Nội
1179 36AP-005.75T 19:15 20/01/2026 Hà Nội
1180 89B1-888.49T 08:06 20/01/2026 Hà Nội
1181 29AD-314.07T 23:19 20/01/2026 Hà Nội
1182 29H3-6571T 08:26 20/01/2026 Hà Nội
1183 29G1-048.98T 19:56 20/01/2026 Hà Nội
1184 29AD-004.32T 06:34 20/01/2026 Hà Nội
1185 28S6-6731T 03:16 20/01/2026 Hà Nội
1186 29G2-038.82T 16:50 20/01/2026 Hà Nội
1187 29E2-421.72T 00:50 20/01/2026 Hà Nội
1188 29X1-041.20T 16:37 20/01/2026 Hà Nội
1189 29BG-081.98T 00:29 20/01/2026 Hà Nội
1190 11AA-564.51T 05:22 20/01/2026 Hà Nội
1191 30F1-7270T 08:35 20/01/2026 Hà Nội
1192 30X5-9140T 05:22 20/01/2026 Hà Nội
1193 29H2-504.96T 21:46 20/01/2026 Hà Nội
1194 95H1-794.59T 02:59 20/01/2026 Hà Nội
1195 36AS-088.77T 01:57 18/01/2026 Hà Nội
1196 29X2-141.06T 11:19 18/01/2026 Hà Nội
1197 29AD-786.70T 01:27 18/01/2026 Hà Nội
1198 24Y1-128.45T 09:48 18/01/2026 Hà Nội
1199 29AE-196.71T 01:04 18/01/2026 Hà Nội
1200 88H1-194.47T 02:18 18/01/2026 Hà Nội
1201 36C2-296.09T 08:34 18/01/2026 Hà Nội
1202 29V1-686.62T 13:37 18/01/2026 Hà Nội
1203 29B1-844.36T 02:43 18/01/2026 Hà Nội
1204 29AA-255.95T 08:03 18/01/2026 Hà Nội
1205 29F2-9479T 11:25 18/01/2026 Hà Nội
1206 29D1-320.20T 09:07 18/01/2026 Hà Nội
1207 29Z1-075.27T 08:02 19/01/2026 Hà Nội
1208 29B2-275.55T 18:08 19/01/2026 Hà Nội
1209 29H2-531.07T 11:30 19/01/2026 Hà Nội
1210 29AE-267.12T 12:41 19/01/2026 Hà Nội
1211 43C2-074.05T 08:24 18/01/2026 Hà Nội
1212 29K1-404.62T 11:25 18/01/2026 Hà Nội
1213 30K1-5970T 10:32 18/01/2026 Hà Nội
1214 29T9-5327T 05:17 18/01/2026 Hà Nội
1215 29FC-0197T 10:15 18/01/2026 Hà Nội
1216 29D2-774.94T 08:20 18/01/2026 Hà Nội
1217 29C1-760.62T 01:04 18/01/2026 Hà Nội
1218 29F8-7841T 01:46 18/01/2026 Hà Nội
1219 29V3-600.55T 05:04 18/01/2026 Hà Nội
1220 90AC-033.15T 02:48 18/01/2026 Hà Nội
1221 29T1-197.64T 05:54 20/01/2026 Hà Nội
1222 29Y1-501.76T 21:44 20/01/2026 Hà Nội
1223 18L1-446.42T 11:13 18/01/2026 Hà Nội
1224 89AT-009.49T 04:57 18/01/2026 Hà Nội
1225 22AA-139.38T 04:43 18/01/2026 Hà Nội
1226 89B1-759.95T 12:38 18/01/2026 Hà Nội
1227 29D2-571.70T 12:59 18/01/2026 Hà Nội
1228 99G1-544.01T 08:27 18/01/2026 Hà Nội
1229 15K1-515.72T 18:10 20/01/2026 Hà Nội
1230 29G1-842.43T 16:52 20/01/2026 Hà Nội
1231 29AC-859.21T 03:15 20/01/2026 Hà Nội
1232 30H6-2014T 08:45 20/01/2026 Hà Nội
1233 29E1-705.29T 06:03 20/01/2026 Hà Nội
1234 18CA-062.92T 08:06 20/01/2026 Hà Nội
1235 30M4-0039T 16:44 20/01/2026 Hà Nội
1236 29B1-711.57T 16:33 20/01/2026 Hà Nội
1237 98M1-295.40T 05:17 20/01/2026 Hà Nội
1238 29N1-796.59T 10:32 18/01/2026 Hà Nội
1239 29D2-171.98T 02:31 18/01/2026 Hà Nội
1240 36B2-559.92T 08:23 18/01/2026 Hà Nội
1241 29B1-269.03T 08:09 18/01/2026 Hà Nội
1242 29X5-651.14T 03:51 18/01/2026 Hà Nội
1243 29C1-444.76T 08:17 20/01/2026 Hà Nội
1244 29C1-352.36T 21:55 20/01/2026 Hà Nội
1245 29H2-356.54T 04:39 20/01/2026 Hà Nội
1246 30F7-7524T 00:36 18/01/2026 Hà Nội
1247 18H3-5314T 11:49 18/01/2026 Hà Nội
1248 29E1-644.48T 10:53 18/01/2026 Hà Nội
1249 29C1-103.49T 03:56 18/01/2026 Hà Nội
1250 29R3-2168T 11:04 18/01/2026 Hà Nội
1251 30P4-1253T 08:19 20/01/2026 Hà Nội
1252 29E2-302.91T 16:49 20/01/2026 Hà Nội
1253 29X5-771.40T 06:27 20/01/2026 Hà Nội
1254 29AA-153.29T 16:34 20/01/2026 Hà Nội
1255 98K1-099.31T 08:52 20/01/2026 Hà Nội
1256 29H2-030.97T 01:56 20/01/2026 Hà Nội
1257 29Y7-203.19T 00:24 20/01/2026 Hà Nội
1258 33P6-0325T 08:24 18/01/2026 Hà Nội
1259 21D1-233.56T 04:16 18/01/2026 Hà Nội
1260 29B1-480.13T 05:32 18/01/2026 Hà Nội
1261 29H1-827.53T 04:43 18/01/2026 Hà Nội
1262 29D2-694.54T 01:23 20/01/2026 Hà Nội
1263 29B1-904.46T 19:15 20/01/2026 Hà Nội
1264 29F1-323.39T 08:35 18/01/2026 Hà Nội
1265 29AG-002.60T 11:37 18/01/2026 Hà Nội
1266 36AC-542.72T 11:07 18/01/2026 Hà Nội
1267 30M4-6632T 08:08 18/01/2026 Hà Nội
1268 29Z1-456.85T 08:37 20/01/2026 Hà Nội
1269 29F1-103.19T 01:03 20/01/2026 Hà Nội
1270 29X1-096.82T 21:31 20/01/2026 Hà Nội
1271 29AE-522.83T 00:20 18/01/2026 Hà Nội
1272 29Y7-322.80T 08:28 18/01/2026 Hà Nội
1273 29P1-027.99T 00:02 18/01/2026 Hà Nội
1274 29K1-559.87T 08:00 18/01/2026 Hà Nội
1275 29U1-1598T 10:51 18/01/2026 Hà Nội
1276 29X7-520.99T 08:20 18/01/2026 Hà Nội
1277 29AD-823.14T 01:03 18/01/2026 Hà Nội
1278 29V9-9511T 08:08 18/01/2026 Hà Nội
1279 29B1-568.51T 08:25 18/01/2026 Hà Nội
1280 36F5-114.14T 03:59 20/01/2026 Hà Nội
1281 29AE-419.00T 22:48 20/01/2026 Hà Nội
1282 15E1-053.13T 00:53 20/01/2026 Hà Nội
1283 99C1-329.61T 12:33 19/01/2026 Hà Nội
1284 29E2-705.53T 10:20 19/01/2026 Hà Nội
1285 29D1-484.78T 10:05 19/01/2026 Hà Nội
1286 29G1-683.86T 22:39 19/01/2026 Hà Nội
1287 36B5-847.72T 21:29 19/01/2026 Hà Nội
1288 34C1-236.30T 13:08 19/01/2026 Hà Nội
1289 29K5-5091T 08:24 18/01/2026 Hà Nội
1290 29D2-737.77T 02:35 18/01/2026 Hà Nội
1291 29P2-025.05T 10:27 18/01/2026 Hà Nội
1292 29C1-491.43T 08:20 18/01/2026 Hà Nội
1293 29H2-303.46T 03:11 18/01/2026 Hà Nội
1294 29L5-071.00T 08:24 18/01/2026 Hà Nội
1295 99H6-1418T 05:41 18/01/2026 Hà Nội
1296 29BF-046.47T 10:38 18/01/2026 Hà Nội
1297 29Z9-9496T 13:52 18/01/2026 Hà Nội
1298 29E2-040.42T 01:10 18/01/2026 Hà Nội
1299 29AE-357.80T 01:53 18/01/2026 Hà Nội
1300 29E2-673.54T 21:28 20/01/2026 Hà Nội
1301 19C1-258.91T 16:32 20/01/2026 Hà Nội
1302 61F1-261.92T 22:23 20/01/2026 Hà Nội
1303 37P1-402.22T 07:16 19/01/2026 Hà Nội
1304 30X5-8211T 09:00 19/01/2026 Hà Nội
1305 29AD-538.49T 12:27 19/01/2026 Hà Nội
1306 29P1-832.92T 12:46 19/01/2026 Hà Nội
1307 29P1-888.95T 09:52 19/01/2026 Hà Nội
1308 29D2-106.62T 09:58 19/01/2026 Hà Nội
1309 29B2-325.16T 12:03 19/01/2026 Hà Nội
1310 29AN-013.57T 10:16 18/01/2026 Hà Nội
1311 29P2-020.10T 09:51 18/01/2026 Hà Nội
1312 29BA-072.11T 04:45 18/01/2026 Hà Nội
1313 88C1-404.71T 05:33 18/01/2026 Hà Nội
1314 30Z6-5526T 13:15 18/01/2026 Hà Nội
1315 29BH-027.25T 02:35 18/01/2026 Hà Nội
1316 99G1-642.16T 00:27 18/01/2026 Hà Nội
1317 19E1-420.52T 04:29 18/01/2026 Hà Nội
1318 22Y1-238.75T 01:21 18/01/2026 Hà Nội
1319 29BF-087.09T 11:01 18/01/2026 Hà Nội
1320 29N1-966.49T 00:48 18/01/2026 Hà Nội
1321 29AA-384.72T 13:25 18/01/2026 Hà Nội
1322 29C2-088.64T 21:38 20/01/2026 Hà Nội
1323 18B2-351.24T 12:17 19/01/2026 Hà Nội
1324 29P1-974.42T 11:29 19/01/2026 Hà Nội
1325 88B1-265.06T 09:32 19/01/2026 Hà Nội
1326 30L5-8461T 09:44 19/01/2026 Hà Nội
1327 37AB-109.73T 13:37 18/01/2026 Hà Nội
1328 30H3-7213T 08:11 18/01/2026 Hà Nội
1329 29X7-0258T 08:25 18/01/2026 Hà Nội
1330 18L1-585.32T 10:21 18/01/2026 Hà Nội
1331 30H2-9377T 09:15 18/01/2026 Hà Nội
1332 29D1-459.41T 08:38 18/01/2026 Hà Nội
1333 29D2-563.91T 05:37 18/01/2026 Hà Nội
1334 29BC-048.65T 05:52 18/01/2026 Hà Nội
1335 88E1-152.53T 10:27 18/01/2026 Hà Nội
1336 30F7-9970T 08:28 18/01/2026 Hà Nội
1337 36B5-059.32T 04:54 18/01/2026 Hà Nội
1338 21EA-259.71T 08:45 18/01/2026 Hà Nội
1339 18H1-545.11T 01:32 18/01/2026 Hà Nội
1340 29H5-5533T 07:41 19/01/2026 Hà Nội
1341 29D1-747.13T 07:41 19/01/2026 Hà Nội
1342 29P1-485.29T 08:08 18/01/2026 Hà Nội
1343 99B1-299.78T 00:37 18/01/2026 Hà Nội
1344 98K1-246.13T 02:32 18/01/2026 Hà Nội
1345 29V1-0046T 07:35 19/01/2026 Hà Nội
1346 29H1-601.59T 14:12 19/01/2026 Hà Nội
1347 15B3-495.05T 18:03 19/01/2026 Hà Nội
1348 29AC-362.13T 00:09 18/01/2026 Hà Nội
1349 17B6-390.26T 00:27 18/01/2026 Hà Nội
1350 29B1-307.31T 08:32 18/01/2026 Hà Nội
1351 29G1-506.11T 02:15 18/01/2026 Hà Nội
1352 29B1-817.69T 02:57 18/01/2026 Hà Nội
1353 29C1-032.38T 11:16 18/01/2026 Hà Nội
1354 30Z6-9604T 05:10 18/01/2026 Hà Nội
1355 37AL-030.58T 08:18 18/01/2026 Hà Nội
1356 29H2-504.41T 02:15 18/01/2026 Hà Nội
1357 29K1-079.47T 10:17 19/01/2026 Hà Nội
1358 29K1-424.04T 10:06 19/01/2026 Hà Nội
1359 99B1-322.75T 09:01 19/01/2026 Hà Nội
1360 29D1-422.98T 11:15 19/01/2026 Hà Nội
1361 21B1-841.05T 11:51 19/01/2026 Hà Nội
1362 19L1-058.69T 12:32 19/01/2026 Hà Nội
1363 29BF-146.03T 23:34 19/01/2026 Hà Nội
1364 37K2-672.66T 08:01 18/01/2026 Hà Nội
1365 29H1-798.09T 09:24 18/01/2026 Hà Nội
1366 98E1-861.57T 00:27 18/01/2026 Hà Nội
1367 34M4-5208T 08:28 18/01/2026 Hà Nội
1368 12P1-168.13T 02:12 18/01/2026 Hà Nội
1369 30L3-5197T 08:27 18/01/2026 Hà Nội
1370 29D1-322.92T 11:36 18/01/2026 Hà Nội
1371 29S6-250.02T 08:02 18/01/2026 Hà Nội
1372 29N1-363.04T 10:13 18/01/2026 Hà Nội
1373 29B1-967.32T 08:11 18/01/2026 Hà Nội
1374 37E1-769.14T 03:00 18/01/2026 Hà Nội
1375 30Y1-0833T 09:14 18/01/2026 Hà Nội
1376 29D1-354.58T 07:51 19/01/2026 Hà Nội
1377 29BD-002.69T 10:45 19/01/2026 Hà Nội
1378 29BM-000.37T 09:23 19/01/2026 Hà Nội
1379 29AD-494.37T 18:24 19/01/2026 Hà Nội
1380 36B5-331.07T 08:25 18/01/2026 Hà Nội
1381 29V7-744.18T 11:47 18/01/2026 Hà Nội
1382 37B1-086.91T 08:12 18/01/2026 Hà Nội
1383 29BD-053.96T 03:03 18/01/2026 Hà Nội
1384 29BF-080.40T 10:56 18/01/2026 Hà Nội
1385 29M1-386.85T 13:36 18/01/2026 Hà Nội
1386 37H1-713.20T 01:25 18/01/2026 Hà Nội
1387 29H2-073.37T 08:29 18/01/2026 Hà Nội
1388 29E2-490.28T 09:16 18/01/2026 Hà Nội
1389 29P2-034.53T 08:22 18/01/2026 Hà Nội
1390 29D2-214.04T 08:10 18/01/2026 Hà Nội
1391 29E2-184.82T 07:15 19/01/2026 Hà Nội
1392 29Z1-462.69T 10:46 19/01/2026 Hà Nội
1393 19N1-261.04T 20:32 19/01/2026 Hà Nội
1394 37D1-216.87T 11:56 18/01/2026 Hà Nội
1395 37P3-5633T 08:12 18/01/2026 Hà Nội
1396 29H2-281.85T 00:05 18/01/2026 Hà Nội
1397 29F1-124.10T 10:17 18/01/2026 Hà Nội
1398 18R1-1032T 11:28 18/01/2026 Hà Nội
1399 29H1-149.70T 12:07 19/01/2026 Hà Nội
1400 89F1-520.02T 10:27 19/01/2026 Hà Nội
1401 75F8-2722T 09:44 19/01/2026 Hà Nội
1402 29D1-055.72T 11:22 19/01/2026 Hà Nội
1403 29K2-020.14T 10:02 19/01/2026 Hà Nội
1404 29L1-598.91T 21:42 19/01/2026 Hà Nội
1405 29V1-556.39T 02:18 18/01/2026 Hà Nội
1406 22Y1-5283T 08:04 18/01/2026 Hà Nội
1407 29C1-616.75T 08:28 18/01/2026 Hà Nội
1408 29L3-9192T 13:39 18/01/2026 Hà Nội
1409 29AD-260.08T 11:04 18/01/2026 Hà Nội
1410 29G1-810.35T 08:36 18/01/2026 Hà Nội
1411 29BD-057.02T 05:54 18/01/2026 Hà Nội
1412 29K1-625.43T 09:08 19/01/2026 Hà Nội
1413 29E2-503.24T 21:16 19/01/2026 Hà Nội
1414 29L5-382.02T 12:23 19/01/2026 Hà Nội
1415 29D1-251.34T 09:35 19/01/2026 Hà Nội
1416 29Y7-461.46T 08:07 19/01/2026 Hà Nội
1417 29B1-603.24T 09:49 19/01/2026 Hà Nội
1418 14K1-325.42T 23:57 19/01/2026 Hà Nội
1419 29Y3-122.91T 20:28 19/01/2026 Hà Nội
1420 29U6-8870T 10:57 19/01/2026 Hà Nội
1421 35B2-862.36T 13:02 19/01/2026 Hà Nội
1422 30F1-5771T 09:06 19/01/2026 Hà Nội
1423 29P7-5087T 09:22 19/01/2026 Hà Nội
1424 17K2-7663T 10:51 19/01/2026 Hà Nội
1425 29E1-518.63T 08:16 19/01/2026 Hà Nội
1426 29K3-9631T 12:36 19/01/2026 Hà Nội
1427 29D2-246.36T 10:39 19/01/2026 Hà Nội
1428 89C1-087.43T 11:53 17/01/2026 Hà Nội

Người dân có thể tra cứu phạt nguội ngay tại nhà như thế nào?

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập website của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Với website của Cục Cảnh sát Giao thông, người dân truy cập vào đường dẫn sau đây: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại góc bên phải màn hình, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện, mã bảo mật tại phần “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh”. Sau khi nhập đủ thông tin và chọn “Tra cứu”, hệ thống sẽ trả kết quả xử phạt nguội.

Với ứng dụng VNeTraffic, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản. Một số phiên bản cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

Đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026: Cập nhật thủ tục mới nhất người dân cần biết

Thái độ của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền khi nghe Công an TP.HCM đọc lệnh bắt gây chú ý

Ảnh, clip: Xe máy nối đuôi nhau, rồng rắn đi ngược chiều ở Hà Nội

[Infographic] Danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

[Infographic] Danh sách những doanh nhân trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM bị cấm, hạn chế lưu thông đến ngày 22-3

