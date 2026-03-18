398 chủ xe có biển số bị phạt nguội qua camera AI nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, người vi phạm hiện có thể xử lý phạt nguội hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến cơ quan chức năng.

Theo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, từ ngày 11/1 đến 20/1/2026, hệ thống camera AI được triển khai trên địa bàn thành phố đã phát hiện 398 trường hợp ô tô vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được đơn vị chức năng công bố công khai, nhằm tạo điều kiện để chủ phương tiện chủ động tra cứu và chấp hành nghĩa vụ xử phạt.

TT BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM ĐỊA CHỈ 1 51G-825.39T 17:30 18/01/2026 Hà Nội 2 29K-009.37V 04:16 11/01/2026 Hà Nội 3 30K-590.57T 21:13 11/01/2026 Hà Nội 4 89H-090.29V 05:54 11/01/2026 Hà Nội 5 30A-702.03T 05:35 11/01/2026 Hà Nội 6 30H-558.88T 23:13 13/01/2026 Hà Nội 7 30K-815.48T 22:22 12/01/2026 Hà Nội 8 29E-339.18V 22:24 12/01/2026 Hà Nội 9 30L-976.60T 23:05 12/01/2026 Hà Nội 10 29B-423.61T 23:05 12/01/2026 Hà Nội 11 30M-057.22T 23:26 12/01/2026 Hà Nội 12 37C-567.91T 23:41 13/01/2026 Hà Nội 13 37K-796.79T 23:01 13/01/2026 Hà Nội 14 99H-060.69V 23:54 13/01/2026 Hà Nội 15 30M-007.58T 23:05 13/01/2026 Hà Nội 16 89C-128.78T 23:12 13/01/2026 Hà Nội 17 29E-046.46V 22:18 12/01/2026 Hà Nội 18 30H-377.88T 23:58 14/01/2026 Hà Nội 19 30F-166.86T 22:48 14/01/2026 Hà Nội 20 29D-066.87T 23:34 14/01/2026 Hà Nội 21 29C-289.21T 02:21 16/01/2026 Hà Nội 22 88C-224.40T 21:08 13/01/2026 Hà Nội 23 34B-125.82T 22:20 13/01/2026 Hà Nội 24 88A-814.78T 09:32 12/01/2026 Hà Nội 25 30A-489.38T 03:35 12/01/2026 Hà Nội 26 29K-109.20T 02:25 12/01/2026 Hà Nội 27 30L-187.24T 02:37 14/01/2026 Hà Nội 28 29A-475.88T 08:35 15/01/2026 Hà Nội 29 50E-473.92V 00:33 14/01/2026 Hà Nội 30 35H-040.39V 12:48 14/01/2026 Hà Nội 31 30F-945.54T 04:38 15/01/2026 Hà Nội 32 34A-714.01T 05:35 15/01/2026 Hà Nội 33 30G-021.80T 00:47 13/01/2026 Hà Nội 34 18A-734.21T 00:21 12/01/2026 Hà Nội 35 29E-004.35V 01:38 13/01/2026 Hà Nội 36 29K-019.05V 12:57 13/01/2026 Hà Nội 37 30H-515.19T 03:25 13/01/2026 Hà Nội 38 30L-699.27T 11:26 14/01/2026 Hà Nội 39 30F-881.80T 11:12 13/01/2026 Hà Nội 40 29A-564.86T 19:33 13/01/2026 Hà Nội 41 30F-592.28V 01:24 13/01/2026 Hà Nội 42 30F-464.03T 10:57 13/01/2026 Hà Nội 43 88A-131.55T 12:47 13/01/2026 Hà Nội 44 29K-008.03V 10:49 15/01/2026 Hà Nội 45 30L-005.53T 09:33 13/01/2026 Hà Nội 46 36A-525.02T 14:06 13/01/2026 Hà Nội 47 30E-121.34V 00:43 15/01/2026 Hà Nội 48 29K-007.78T 04:49 15/01/2026 Hà Nội 49 29A-900.15T 00:25 15/01/2026 Hà Nội 50 88A-446.48T 05:09 13/01/2026 Hà Nội 51 30F-927.68T 04:01 13/01/2026 Hà Nội 52 99A-438.08T 19:58 13/01/2026 Hà Nội 53 17H-041.00V 05:16 14/01/2026 Hà Nội 54 30G-675.62T 05:35 15/01/2026 Hà Nội 55 30K-425.92T 14:40 13/01/2026 Hà Nội 56 30K-003.56T 13:41 13/01/2026 Hà Nội 57 29E-416.94V 11:14 14/01/2026 Hà Nội 58 98C-207.27T 02:46 12/01/2026 Hà Nội 59 30L-664.51T 07:09 12/01/2026 Hà Nội 60 30M-594.00T 03:39 13/01/2026 Hà Nội 61 29E-491.46V 09:09 13/01/2026 Hà Nội 62 29H-485.68T 04:26 13/01/2026 Hà Nội 63 30L-792.21T 06:21 15/01/2026 Hà Nội 64 30E-642.74V 18:01 13/01/2026 Hà Nội 65 30K-330.33T 02:37 14/01/2026 Hà Nội 66 29B-119.65V 05:52 13/01/2026 Hà Nội 67 34A-743.04T 01:34 13/01/2026 Hà Nội 68 30E-319.02T 00:35 14/01/2026 Hà Nội 69 30L-401.55T 04:28 12/01/2026 Hà Nội 70 30G-201.80T 00:22 12/01/2026 Hà Nội 71 30F-142.62T 14:28 12/01/2026 Hà Nội 72 30M-810.78T 15:26 14/01/2026 Hà Nội 73 30K-270.39T 02:45 14/01/2026 Hà Nội 74 29E-289.02V 20:22 14/01/2026 Hà Nội 75 30K-243.18T 20:54 14/01/2026 Hà Nội 76 29H-943.12V 20:36 14/01/2026 Hà Nội 77 30F-837.82T 21:05 14/01/2026 Hà Nội 78 30M-729.49T 20:53 14/01/2026 Hà Nội 79 30A-201.59T 21:13 14/01/2026 Hà Nội 80 30F-058.01T 04:21 12/01/2026 Hà Nội 81 29D-320.13T 05:46 12/01/2026 Hà Nội 82 30L-373.76T 12:11 12/01/2026 Hà Nội 83 30B-166.56T 04:21 12/01/2026 Hà Nội 84 51K-615.12T 19:35 12/01/2026 Hà Nội 85 30E-863.54T 21:55 13/01/2026 Hà Nội 86 30F-293.54V 21:31 13/01/2026 Hà Nội 87 30M-466.88T 21:49 15/01/2026 Hà Nội 88 30H-861.62T 05:36 12/01/2026 Hà Nội 89 30H-873.92T 09:56 12/01/2026 Hà Nội 90 30G-879.08T 11:21 12/01/2026 Hà Nội 91 29F-009.57V 11:40 12/01/2026 Hà Nội 92 29D-552.47T 04:28 12/01/2026 Hà Nội 93 30L-625.06T 04:20 14/01/2026 Hà Nội 94 30M-799.75T 01:45 12/01/2026 Hà Nội 95 18C-151.41T 00:24 12/01/2026 Hà Nội 96 14H-099.61V 02:22 13/01/2026 Hà Nội 97 29K-013.22T 03:33 13/01/2026 Hà Nội 98 30K-371.52T 14:14 12/01/2026 Hà Nội 99 29B-421.08T 12:31 12/01/2026 Hà Nội 100 29A-318.66T 09:23 13/01/2026 Hà Nội 101 29E-119.82V 01:59 13/01/2026 Hà Nội 102 30H-793.23T 13:41 14/01/2026 Hà Nội 103 30A-691.69T 20:09 12/01/2026 Hà Nội 104 35H-063.62V 11:50 12/01/2026 Hà Nội 105 29K-165.55T 13:43 12/01/2026 Hà Nội 106 51G-566.86T 03:45 14/01/2026 Hà Nội 107 30E-297.19T 15:26 13/01/2026 Hà Nội 108 29E-372.62V 11:46 13/01/2026 Hà Nội 109 29K-252.02T 14:57 13/01/2026 Hà Nội 110 30L-113.64T 11:24 13/01/2026 Hà Nội 111 30Z-0223T 13:34 13/01/2026 Hà Nội 112 29E-454.14V 14:52 13/01/2026 Hà Nội 113 30M-714.37T 02:19 13/01/2026 Hà Nội 114 88A-085.79T 13:26 14/01/2026 Hà Nội 115 29E-363.10V 12:19 13/01/2026 Hà Nội 116 30H-590.46T 19:34 13/01/2026 Hà Nội 117 30F-871.88T 18:42 13/01/2026 Hà Nội 118 30E-043.25T 10:27 14/01/2026 Hà Nội 119 21A-084.43T 09:59 14/01/2026 Hà Nội 120 29H-915.58V 01:38 14/01/2026 Hà Nội 121 98C-281.56T 00:39 14/01/2026 Hà Nội 122 30F-204.73T 19:30 14/01/2026 Hà Nội 123 29E-191.39V 00:18 13/01/2026 Hà Nội 124 30C-189.99T 21:11 15/01/2026 Hà Nội 125 29E-300.92V 23:26 15/01/2026 Hà Nội 126 14C-377.89T 18:21 15/01/2026 Hà Nội 127 15H-228.45V 22:55 15/01/2026 Hà Nội 128 30G-881.83T 21:52 15/01/2026 Hà Nội 129 30E-385.61T 20:29 15/01/2026 Hà Nội 130 30E-780.27T 21:35 15/01/2026 Hà Nội 131 30B-104.31T 20:12 13/01/2026 Hà Nội 132 30L-318.07T 21:05 15/01/2026 Hà Nội 133 29K-094.81T 04:07 12/01/2026 Hà Nội 134 30M-562.85T 03:56 14/01/2026 Hà Nội 135 30E-188.89T 08:19 15/01/2026 Hà Nội 136 30F-933.22T 20:25 12/01/2026 Hà Nội 137 34C-238.74V 11:27 12/01/2026 Hà Nội 138 24A-293.63T 16:54 12/01/2026 Hà Nội 139 88A-774.20T 09:02 15/01/2026 Hà Nội 140 30E-711.83T 15:15 15/01/2026 Hà Nội 141 30L-177.97T 03:10 15/01/2026 Hà Nội 142 30M-710.45T 03:34 12/01/2026 Hà Nội 143 29E-395.04V 01:27 15/01/2026 Hà Nội 144 20C-261.72T 02:06 15/01/2026 Hà Nội 145 30H-934.65T 02:43 12/01/2026 Hà Nội 146 29C-577.74T 01:10 15/01/2026 Hà Nội 147 14B-026.22V 12:12 12/01/2026 Hà Nội 148 30L-908.00T 22:41 17/01/2026 Hà Nội 149 30E-079.83T 07:02 15/01/2026 Hà Nội 150 30M-351.80T 01:05 17/01/2026 Hà Nội 151 43A-583.37T 14:55 17/01/2026 Hà Nội 152 29E-037.50V 11:25 15/01/2026 Hà Nội 153 29E-048.86V 00:30 17/01/2026 Hà Nội 154 29E-334.26V 01:21 17/01/2026 Hà Nội 155 17C-144.27T 20:10 17/01/2026 Hà Nội 156 30H-166.98T 22:52 16/01/2026 Hà Nội 157 51M-232.78T 23:48 16/01/2026 Hà Nội 158 30K-184.69T 12:09 16/01/2026 Hà Nội 159 18A-499.45T 22:44 16/01/2026 Hà Nội 160 29K-001.70V 01:12 16/01/2026 Hà Nội 161 30G-219.41T 23:13 16/01/2026 Hà Nội 162 30E-711.43V 16:54 17/01/2026 Hà Nội 163 29E-070.93V 17:58 17/01/2026 Hà Nội 164 29K-017.20V 10:08 17/01/2026 Hà Nội 165 29E-233.15V 15:35 15/01/2026 Hà Nội 166 30M-129.29T 16:16 17/01/2026 Hà Nội 167 29H-938.71V 14:27 17/01/2026 Hà Nội 168 30F-972.47T 03:07 16/01/2026 Hà Nội 169 30G-862.41T 23:50 17/01/2026 Hà Nội 170 30L-392.71T 20:59 16/01/2026 Hà Nội 171 30H-634.01T 14:38 17/01/2026 Hà Nội 172 29E-023.80V 00:29 17/01/2026 Hà Nội 173 29H-560.87T 04:13 16/01/2026 Hà Nội 174 35A-308.21T 12:52 16/01/2026 Hà Nội 175 29D-543.71T 05:54 16/01/2026 Hà Nội 176 34C-281.20T 11:40 16/01/2026 Hà Nội 177 30G-724.39T 04:45 16/01/2026 Hà Nội 178 30L-172.32T 11:40 16/01/2026 Hà Nội 179 30L-312.23T 22:34 16/01/2026 Hà Nội 180 89H-104.50V 23:45 16/01/2026 Hà Nội 181 30L-586.34T 03:48 16/01/2026 Hà Nội 182 30F-379.28T 10:42 17/01/2026 Hà Nội 183 30K-935.86T 00:40 15/01/2026 Hà Nội 184 30K-880.11T 00:34 15/01/2026 Hà Nội 185 51D-798.66T 07:04 15/01/2026 Hà Nội 186 30B-149.72T 00:29 15/01/2026 Hà Nội 187 29H-397.96T 00:00 15/01/2026 Hà Nội 188 29E-479.07V 01:56 15/01/2026 Hà Nội 189 29B-045.05T 03:49 15/01/2026 Hà Nội 190 30E-723.45T 22:18 17/01/2026 Hà Nội 191 30B-091.85T 06:52 17/01/2026 Hà Nội 192 14A-837.34T 10:42 17/01/2026 Hà Nội 193 29E-425.03V 00:27 17/01/2026 Hà Nội 194 30M-483.27T 21:43 17/01/2026 Hà Nội 195 34A67920T 17:57 17/01/2026 Hà Nội 196 21A-182.61T 20:01 17/01/2026 Hà Nội 197 30E-452.68T 09:28 17/01/2026 Hà Nội 198 29A-411.87T 22:51 16/01/2026 Hà Nội 199 30M-698.88T 23:43 16/01/2026 Hà Nội 200 98A-058.85T 07:03 16/01/2026 Hà Nội 201 29K-065.28V 19:05 17/01/2026 Hà Nội 202 34A-741.50T 05:49 16/01/2026 Hà Nội 203 29E-390.74V 03:10 16/01/2026 Hà Nội 204 15K-455.55T 22:54 16/01/2026 Hà Nội 205 29E-341.59V 18:07 16/01/2026 Hà Nội 206 30E-936.28T 12:55 17/01/2026 Hà Nội 207 35A-650.79T 06:01 16/01/2026 Hà Nội 208 30A-253.07V 19:55 16/01/2026 Hà Nội 209 29E-348.74V 09:21 17/01/2026 Hà Nội 210 29D-320.09T 13:47 16/01/2026 Hà Nội 211 17C-206.53T 00:20 17/01/2026 Hà Nội 212 88A-842.03T 05:08 16/01/2026 Hà Nội 213 99A-908.97T 06:05 17/01/2026 Hà Nội 214 29A-788.88T 07:10 17/01/2026 Hà Nội 215 89H-035.82V 21:18 17/01/2026 Hà Nội 216 30B-226.56T 00:48 17/01/2026 Hà Nội 217 29K-101.70V 00:23 17/01/2026 Hà Nội 218 30N-3956T 00:42 16/01/2026 Hà Nội 219 30E-998.81T 12:21 16/01/2026 Hà Nội 220 29H-975.41V 00:00 17/01/2026 Hà Nội 221 30E-976.40T 01:48 15/01/2026 Hà Nội 222 30G-334.67T 22:39 16/01/2026 Hà Nội 223 30H-013.66T 00:46 16/01/2026 Hà Nội 224 30H-005.88T 13:53 17/01/2026 Hà Nội 225 98A-110.96T 04:55 15/01/2026 Hà Nội 226 30H-841.71T 15:37 17/01/2026 Hà Nội 227 30M-514.39T 23:38 17/01/2026 Hà Nội 228 30G-667.10T 21:18 17/01/2026 Hà Nội 229 30K-937.53T 16:02 17/01/2026 Hà Nội 230 36A-971.40T 20:58 17/01/2026 Hà Nội 231 30L-181.27T 12:57 17/01/2026 Hà Nội 232 88A-799.16T 00:19 17/01/2026 Hà Nội 233 29H-485.00T 21:11 17/01/2026 Hà Nội 234 34A-453.84T 00:22 19/01/2026 Hà Nội 235 30H-778.76T 05:41 19/01/2026 Hà Nội 236 35A-598.73T 14:20 19/01/2026 Hà Nội 237 29LD-317.62V 18:16 19/01/2026 Hà Nội 238 89A-454.97T 06:57 19/01/2026 Hà Nội 239 30F-757.80T 22:36 19/01/2026 Hà Nội 240 29E-060.58V 12:33 19/01/2026 Hà Nội 241 29H-956.59V 10:56 18/01/2026 Hà Nội 242 98A-406.08T 10:59 18/01/2026 Hà Nội 243 29E-387.60V 22:23 18/01/2026 Hà Nội 244 29K-141.75T 03:20 18/01/2026 Hà Nội 245 30H-543.11T 23:25 19/01/2026 Hà Nội 246 30K-246.81T 23:25 19/01/2026 Hà Nội 247 30A-089.05T 01:32 19/01/2026 Hà Nội 248 30M-949.51T 11:51 19/01/2026 Hà Nội 249 29B-425.22T 20:32 19/01/2026 Hà Nội 250 29E-370.92V 00:10 19/01/2026 Hà Nội 251 30K-287.61T 00:50 19/01/2026 Hà Nội 252 30A-517.38T 00:21 19/01/2026 Hà Nội 253 35H-079.91V 11:04 19/01/2026 Hà Nội 254 30F-869.59T 03:35 19/01/2026 Hà Nội 255 22C-093.68T 01:48 19/01/2026 Hà Nội 256 29H-575.44T 00:41 19/01/2026 Hà Nội 257 98A-947.76T 12:37 19/01/2026 Hà Nội 258 30G-947.32T 11:59 19/01/2026 Hà Nội 259 89A-189.82T 14:16 19/01/2026 Hà Nội 260 30K-0033T 01:46 19/01/2026 Hà Nội 261 30M-717.88T 02:00 20/01/2026 Hà Nội 262 29A-572.23T 00:29 20/01/2026 Hà Nội 263 99H-099.46V 23:09 20/01/2026 Hà Nội 264 30F-030.70V 20:57 20/01/2026 Hà Nội 265 30H-973.70T 22:29 20/01/2026 Hà Nội 266 29K-029.94V 12:53 20/01/2026 Hà Nội 267 28A-136.06T 21:44 20/01/2026 Hà Nội 268 30L-001.26T 20:04 20/01/2026 Hà Nội 269 29E-136.37V 00:20 20/01/2026 Hà Nội 270 99A-912.72T 20:37 20/01/2026 Hà Nội 271 29K-134.56V 21:31 20/01/2026 Hà Nội 272 30F-801.58T 05:04 20/01/2026 Hà Nội 273 30A-963.95T 06:00 20/01/2026 Hà Nội 274 30H-813.59T 01:09 18/01/2026 Hà Nội 275 30L-864.53T 04:17 18/01/2026 Hà Nội 276 89H-034.73V 23:41 18/01/2026 Hà Nội 277 30E-924.58T 18:55 18/01/2026 Hà Nội 278 30B-035.31T 00:28 20/01/2026 Hà Nội 279 88A-438.55T 06:24 20/01/2026 Hà Nội 280 30L-431.19T 20:29 20/01/2026 Hà Nội 281 89A-687.00T 12:39 20/01/2026 Hà Nội 282 35H-058.09V 22:03 18/01/2026 Hà Nội 283 29K-103.06V 04:54 18/01/2026 Hà Nội 284 36K-024.23T 03:14 18/01/2026 Hà Nội 285 29K-067.65V 01:06 18/01/2026 Hà Nội 286 30H-961.69V 05:12 20/01/2026 Hà Nội 287 30M-166.31T 01:17 20/01/2026 Hà Nội 288 19A-341.92T 05:04 20/01/2026 Hà Nội 289 30H-683.84T 06:25 20/01/2026 Hà Nội 290 15K-319.23T 00:04 18/01/2026 Hà Nội 291 30L-504.33T 23:33 18/01/2026 Hà Nội 292 30G-656.65T 15:50 20/01/2026 Hà Nội 293 30F-539.73T 13:11 20/01/2026 Hà Nội 294 34A-850.82T 14:23 20/01/2026 Hà Nội 295 29C-390.72T 04:53 20/01/2026 Hà Nội 296 15K-682.95T 23:04 20/01/2026 Hà Nội 297 30M-444.28T 09:56 20/01/2026 Hà Nội 298 29H-644.38T 05:45 18/01/2026 Hà Nội 299 30L-391.86T 00:37 18/01/2026 Hà Nội 300 99A-913.90T 04:54 18/01/2026 Hà Nội 301 89A-330.56T 20:00 20/01/2026 Hà Nội 302 30M-613.92T 02:33 18/01/2026 Hà Nội 303 29E-408.61V 01:38 18/01/2026 Hà Nội 304 29E-140.40V 23:19 18/01/2026 Hà Nội 305 34H-057.87V 06:01 18/01/2026 Hà Nội 306 29E-048.80V 03:50 18/01/2026 Hà Nội 307 30K-914.37T 02:57 20/01/2026 Hà Nội 308 29H-607.64T 05:58 18/01/2026 Hà Nội 309 30F-673.84T 18:12 18/01/2026 Hà Nội 310 30L-346.15T 15:52 18/01/2026 Hà Nội 311 29A-898.51T 08:03 18/01/2026 Hà Nội 312 29F-010.45V 05:56 20/01/2026 Hà Nội 313 30F-302.79T 23:14 20/01/2026 Hà Nội 314 50E-188.07V 05:33 20/01/2026 Hà Nội 315 99A-863.00T 01:09 18/01/2026 Hà Nội 316 29E-115.38V 01:03 18/01/2026 Hà Nội 317 30G-177.99T 21:35 18/01/2026 Hà Nội 318 30H-793.62T 17:39 18/01/2026 Hà Nội 319 29H-683.70T 23:43 18/01/2026 Hà Nội 320 30G-516.57T 21:58 18/01/2026 Hà Nội 321 30F-132.18T 08:46 18/01/2026 Hà Nội 322 30H-354.27T 21:50 18/01/2026 Hà Nội 323 89A-194.57V 10:42 20/01/2026 Hà Nội 324 30B-049.95T 01:36 20/01/2026 Hà Nội 325 29H-070.50T 04:51 20/01/2026 Hà Nội 326 30K-238.79T 19:29 20/01/2026 Hà Nội 327 89H-033.65V 02:29 19/01/2026 Hà Nội 328 38A-102.55T 08:01 19/01/2026 Hà Nội 329 30M-182.82T 01:11 19/01/2026 Hà Nội 330 27H-007.73V 02:52 18/01/2026 Hà Nội 331 30M-886.56T 05:58 18/01/2026 Hà Nội 332 19A-418.39T 05:49 18/01/2026 Hà Nội 333 30A-860.13T 01:10 18/01/2026 Hà Nội 334 30H-621.69T 04:23 18/01/2026 Hà Nội 335 30G-910.78T 04:58 18/01/2026 Hà Nội 336 30K-016.38T 11:27 18/01/2026 Hà Nội 337 29E-341.38V 01:46 20/01/2026 Hà Nội 338 29A-511.02T 03:48 18/01/2026 Hà Nội 339 29E-386.72V 22:58 18/01/2026 Hà Nội 340 88A-198.11T 17:46 18/01/2026 Hà Nội 341 29H-999.12V 04:40 19/01/2026 Hà Nội 342 30F-808.34T 01:03 19/01/2026 Hà Nội 343 30M-463.55T 09:36 19/01/2026 Hà Nội 344 30M-921.74T 23:13 19/01/2026 Hà Nội 345 18A-479.79T 23:20 18/01/2026 Hà Nội 346 30H-056.31T 16:42 18/01/2026 Hà Nội 347 20A-845.34T 01:07 18/01/2026 Hà Nội 348 18H-040.00V 03:24 18/01/2026 Hà Nội 349 36K-847.20T 23:10 19/01/2026 Hà Nội 350 30L-166.55T 00:40 19/01/2026 Hà Nội 351 38H-059.56V 04:12 19/01/2026 Hà Nội 352 30F-689.66T 01:45 18/01/2026 Hà Nội 353 29LD-021.42T 21:16 18/01/2026 Hà Nội 354 26A-183.35T 02:33 18/01/2026 Hà Nội 355 29A-618.09T 05:44 18/01/2026 Hà Nội 356 29C-652.74T 11:45 18/01/2026 Hà Nội 357 30M-748.66T 00:01 18/01/2026 Hà Nội 358 30K-172.02T 11:59 19/01/2026 Hà Nội 359 29H-943.10V 05:46 19/01/2026 Hà Nội 360 29E-342.49V 22:42 18/01/2026 Hà Nội 361 37K-368.13T 11:33 18/01/2026 Hà Nội 362 30K-240.44T 10:08 18/01/2026 Hà Nội 363 29E-513.45V 22:21 18/01/2026 Hà Nội 364 29D-408.77T 02:39 18/01/2026 Hà Nội 365 30F-241.83T 21:53 18/01/2026 Hà Nội 366 88C-314.82T 00:47 19/01/2026 Hà Nội 367 98A-514.85T 00:37 19/01/2026 Hà Nội 368 30B-129.78T 10:52 19/01/2026 Hà Nội 369 30L-750.63T 23:24 19/01/2026 Hà Nội 370 30F-378.46T 09:32 19/01/2026 Hà Nội 371 30H-522.65T 19:22 18/01/2026 Hà Nội 372 30M-331.54T 10:23 18/01/2026 Hà Nội 373 89A-423.31T 06:11 18/01/2026 Hà Nội 374 98B-120.62T 02:35 18/01/2026 Hà Nội 375 29H-975.41V 23:12 18/01/2026 Hà Nội 376 30A-952.86T 00:54 18/01/2026 Hà Nội 377 37B-180.62T 10:39 19/01/2026 Hà Nội 378 18H-036.62V 00:49 19/01/2026 Hà Nội 379 30L-814.19T 00:02 19/01/2026 Hà Nội 380 89A-319.54T 00:09 19/01/2026 Hà Nội 381 38B-018.52T 04:16 19/01/2026 Hà Nội 382 34D-026.28T 14:17 18/01/2026 Hà Nội 383 29K-001.54T 20:44 18/01/2026 Hà Nội 384 29C-740.98T 21:46 18/01/2026 Hà Nội 385 29E-474.02V 01:03 18/01/2026 Hà Nội 386 29H-656.68T 01:06 19/01/2026 Hà Nội 387 30K-242.10T 23:14 19/01/2026 Hà Nội 388 30H-930.00T 12:33 19/01/2026 Hà Nội 389 30E-477.59T 02:22 18/01/2026 Hà Nội 390 29E-484.03V 21:11 18/01/2026 Hà Nội 391 23A-088.64T 09:24 19/01/2026 Hà Nội 392 29F-009.03V 22:50 19/01/2026 Hà Nội 393 99A-899.72T 01:26 19/01/2026 Hà Nội 394 30K-623.32T 01:06 19/01/2026 Hà Nội 395 29D-556.17T 04:59 19/01/2026 Hà Nội 396 36K-852.02T 05:30 19/01/2026 Hà Nội 397 30E49307T 09:32 19/01/2026 Hà Nội 398 23B-010.39T 00:16 19/01/2026 Hà Nội

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý:

- Đến trực tiếp trụ sở các Đội CSGT để làm việc và thực hiện các thủ tục xử phạt theo quy định.

- Xử lý trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi, giúp tiết kiệm thời gian, không cần di chuyển đến cơ quan công an.

Việc triển khai hệ thống camera AI và mở rộng hình thức xử lý trực tuyến được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.