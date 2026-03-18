Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trần Thị Xuân 32 tuổi

Lật tẩy cơ sở y tế "không giấy phép, không bác sĩ"

Tối 17/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận trên báo Công an nhân dẫn rằng đã tống đạt các quyết định tố tụng, làm rõ sai phạm tại hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Kết quả điều tra cho thấy, thực chất cơ sở này do Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) làm chủ thực sự, nhưng nhờ Trần Thị Xuân (SN 1994) đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Dù chưa từng được Sở Y tế cấp phép hoạt động khám chữa bệnh hay xác nhận nội dung quảng cáo y tế, BN Center vẫn rầm rộ thực hiện chiến dịch quảng bá trên Facebook.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Trần Thị Xuân. Ảnh: Công an TP.HCM

Các đối tượng đã vẽ ra viễn cảnh về một cơ sở chuyên khoa có đội ngũ bác sĩ trình độ cao, trang thiết bị hiện đại chuyên trị các bệnh lý về tóc và da đầu để lôi kéo những khách hàng đang tự ti về ngoại hình.

Chiêu trò giả danh bác sĩ để "móc túi" khách hàng

Theo Tuổi Trẻ Online, khi nạn nhân đến cơ sở, các nhân viên tại đây lập tức được "hóa thân" thành bác sĩ, trợ lý và kỹ thuật viên y tế để tư vấn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định: BN Center hoàn toàn không phải là cơ sở y tế. Đội ngũ nhân viên tại đây không hề có bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực y tế.

Bằng các thủ đoạn gian dối, nhóm này đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, sau khi chi ra những khoản tiền lớn, các nạn nhân đều nhận thấy tình trạng bệnh lý không hề thuyên giảm như cam kết, dẫn đến việc hàng loạt đơn tố cáo được gửi tới Công an TP.HCM.

Lê Thị Thanh Giang. Ảnh: Công an TP.HCM

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can, VOV đưa tin. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Xuân để phục vụ điều tra.

Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt để trả lại cho người bị hại.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Người dân cần hết sức cảnh giác trước các dịch vụ y tế, thẩm mỹ được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Trước khi thực hiện bất kỳ liệu trình điều trị nào, cần yêu cầu cơ sở xuất trình giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp để tránh tiền mất tật mang.