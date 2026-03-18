Danh sách 1826 lỗi phạt nguội, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

18-03-2026 - 09:31 AM | Xã hội

Các chủ xe ô tô, xe máy có trong danh sách nhanh chóng liên hệ để thực hiện thủ tục phạt nguội theo quy định.

Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phạt nguội do camera AI ghi lại. Theo đó, từ ngày 11/1-20/1 ghi nhận 1826 lỗi vi phạm phạt nguội. Trong đó, ô tô có 398 trường hợp và xe máy là 1428 trường hợp.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM ĐỊA CHỈ
1 51G-825.39T 17:30 18/01/2026 Hà Nội
2 29K-009.37V 04:16 11/01/2026 Hà Nội
3 30K-590.57T 21:13 11/01/2026 Hà Nội
4 89H-090.29V 05:54 11/01/2026 Hà Nội
5 30A-702.03T 05:35 11/01/2026 Hà Nội
6 30H-558.88T 23:13 13/01/2026 Hà Nội
7 30K-815.48T 22:22 12/01/2026 Hà Nội
8 29E-339.18V 22:24 12/01/2026 Hà Nội
9 30L-976.60T 23:05 12/01/2026 Hà Nội
10 29B-423.61T 23:05 12/01/2026 Hà Nội
11 30M-057.22T 23:26 12/01/2026 Hà Nội
12 37C-567.91T 23:41 13/01/2026 Hà Nội
13 37K-796.79T 23:01 13/01/2026 Hà Nội
14 99H-060.69V 23:54 13/01/2026 Hà Nội
15 30M-007.58T 23:05 13/01/2026 Hà Nội
16 89C-128.78T 23:12 13/01/2026 Hà Nội
17 29E-046.46V 22:18 12/01/2026 Hà Nội
18 30H-377.88T 23:58 14/01/2026 Hà Nội
19 30F-166.86T 22:48 14/01/2026 Hà Nội
20 29D-066.87T 23:34 14/01/2026 Hà Nội
21 29C-289.21T 02:21 16/01/2026 Hà Nội
22 88C-224.40T 21:08 13/01/2026 Hà Nội
23 34B-125.82T 22:20 13/01/2026
24 88A-814.78T09 03: 21 2/01/2026 Hà Nội
25 30A-489.38T 03:35 12/01/2026 Hà Nội
26 29K-109.20T 02:25 12/01/2026 Hà Nội
27 30L-187.24T 02:37 14/01/2026 Hà Nội
28 29A-475.88T 08:35 15/01/2026 Hà Nội
29 50E-473.92V 00:33 14/01/2026 Hà Nội
30 35H-040.39V 12:48 14/01/2026 Hà Nội
31 30F-945.54T 04:38 15/01/2026 Hà Nội
32 34A-714.01T 05:35 15/01/2026 Hà Nội
33 30G-021.80T 00:47 13/01/2026 Hà Nội
34 18A-734.21T 00:21 12/01/2026 Hà Nội
35 29E-004.35V 01:38 13/01/2026 Hà Nội
36 29K-019.05V 12:57 13/01/2026 Hà Nội
37 30H-515.19T 03:25 13/01/2026 Hà Nội
38 30L-699.27T 11:26 14/01/2026 Hà Nội
39 30F-881.80T 11:12 13/01/2026 Hà Nội
40 29A-564.86T 19:33 13/01/2026 Hà Nội
41 30F-592.28V 01:24 13/01/2026 Hà Nội
42 30F-464.03T 10:57 13/01/2026 Hà Nội
43 88A-131.55T 12:47 13/01/2026 Hà Nội
44 29K-008.03V 10:49 15/01/2026 Hà Nội
45 30L-005.53T 09:33 13/01/2026 Hà Nội
46 36A-525.02T 14:06 13/01/2026 Hà Nội
47 30E-121.34V 00:43 15/01/2026 Hà Nội
48 29K-007.78T 04:49 15/01/2026 Hà Nội
49 29A-900.15T 00:25 15/01/2026 Hà Nội
50 88A-446.48T 05:09 13/01/2026 Hà Nội
51 30F-927.68T 04:01 13/01/2026 Hà Nội
52 99A-438.08T 19:58 13/01/2026 Hà Nội
53 17H-041.00V 05:16 14/01/2026 Hà Nội
54 30G-675.62T 05:35 15/01/2026 Hà Nội
55 30K-425.92T 14:40 13/01/2026 Hà Nội
56 30K-003.56T 13:41 13/01/2026 Hà Nội
57 29E-416.94V 11:14 14/01/2026 Hà Nội
58 98C-207.27T 02:46 12/01/2026 Hà Nội
59 30L-664.51T 07:09 12/01/2026 Hà Nội
60 30M-594.00T 03:39 13/01/2026 Hà Nội
61 29E-491.46V 09:09 13/01/2026 Hà Nội

Bấm vào để xem đầy đủ 1826 lỗi phạt nguội

Cách nộp phạt nguội online

Mức phạt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Gọi điện ngay cho hotline nếu được chuyển khoản loại tiền này

