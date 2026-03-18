Danh sách 1826 lỗi phạt nguội, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phạt nguội do camera AI ghi lại. Theo đó, từ ngày 11/1-20/1 ghi nhận 1826 lỗi vi phạm phạt nguội. Trong đó, ô tô có 398 trường hợp và xe máy là 1428 trường hợp.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM ĐỊA CHỈ 1 51G-825.39T 17:30 18/01/2026 Hà Nội 2 29K-009.37V 04:16 11/01/2026 Hà Nội 3 30K-590.57T 21:13 11/01/2026 Hà Nội 4 89H-090.29V 05:54 11/01/2026 Hà Nội 5 30A-702.03T 05:35 11/01/2026 Hà Nội 6 30H-558.88T 23:13 13/01/2026 Hà Nội 7 30K-815.48T 22:22 12/01/2026 Hà Nội 8 29E-339.18V 22:24 12/01/2026 Hà Nội 9 30L-976.60T 23:05 12/01/2026 Hà Nội 10 29B-423.61T 23:05 12/01/2026 Hà Nội 11 30M-057.22T 23:26 12/01/2026 Hà Nội 12 37C-567.91T 23:41 13/01/2026 Hà Nội 13 37K-796.79T 23:01 13/01/2026 Hà Nội 14 99H-060.69V 23:54 13/01/2026 Hà Nội 15 30M-007.58T 23:05 13/01/2026 Hà Nội 16 89C-128.78T 23:12 13/01/2026 Hà Nội 17 29E-046.46V 22:18 12/01/2026 Hà Nội 18 30H-377.88T 23:58 14/01/2026 Hà Nội 19 30F-166.86T 22:48 14/01/2026 Hà Nội 20 29D-066.87T 23:34 14/01/2026 Hà Nội 21 29C-289.21T 02:21 16/01/2026 Hà Nội 22 88C-224.40T 21:08 13/01/2026 Hà Nội 23 34B-125.82T 22:20 13/01/2026

24 88A-814.78T09 03: 21 2/01/2026 Hà Nội 25 30A-489.38T 03:35 12/01/2026 Hà Nội 26 29K-109.20T 02:25 12/01/2026 Hà Nội 27 30L-187.24T 02:37 14/01/2026 Hà Nội 28 29A-475.88T 08:35 15/01/2026 Hà Nội 29 50E-473.92V 00:33 14/01/2026 Hà Nội 30 35H-040.39V 12:48 14/01/2026 Hà Nội 31 30F-945.54T 04:38 15/01/2026 Hà Nội 32 34A-714.01T 05:35 15/01/2026 Hà Nội 33 30G-021.80T 00:47 13/01/2026 Hà Nội 34 18A-734.21T 00:21 12/01/2026 Hà Nội 35 29E-004.35V 01:38 13/01/2026 Hà Nội 36 29K-019.05V 12:57 13/01/2026 Hà Nội 37 30H-515.19T 03:25 13/01/2026 Hà Nội 38 30L-699.27T 11:26 14/01/2026 Hà Nội 39 30F-881.80T 11:12 13/01/2026 Hà Nội 40 29A-564.86T 19:33 13/01/2026 Hà Nội 41 30F-592.28V 01:24 13/01/2026 Hà Nội 42 30F-464.03T 10:57 13/01/2026 Hà Nội 43 88A-131.55T 12:47 13/01/2026 Hà Nội 44 29K-008.03V 10:49 15/01/2026 Hà Nội 45 30L-005.53T 09:33 13/01/2026 Hà Nội 46 36A-525.02T 14:06 13/01/2026 Hà Nội 47 30E-121.34V 00:43 15/01/2026 Hà Nội 48 29K-007.78T 04:49 15/01/2026 Hà Nội 49 29A-900.15T 00:25 15/01/2026 Hà Nội 50 88A-446.48T 05:09 13/01/2026 Hà Nội 51 30F-927.68T 04:01 13/01/2026 Hà Nội 52 99A-438.08T 19:58 13/01/2026 Hà Nội 53 17H-041.00V 05:16 14/01/2026 Hà Nội 54 30G-675.62T 05:35 15/01/2026 Hà Nội 55 30K-425.92T 14:40 13/01/2026 Hà Nội 56 30K-003.56T 13:41 13/01/2026 Hà Nội 57 29E-416.94V 11:14 14/01/2026 Hà Nội 58 98C-207.27T 02:46 12/01/2026 Hà Nội 59 30L-664.51T 07:09 12/01/2026 Hà Nội 60 30M-594.00T 03:39 13/01/2026 Hà Nội 61 29E-491.46V 09:09 13/01/2026 Hà Nội

Cách nộp phạt nguội online

Mức phạt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường theo Nghị định 168