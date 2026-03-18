Facebook ông Hoàng Hoa Trung biến mất, dự án "Nuôi em" lại "nóng"

18-03-2026 - 09:48 AM | Xã hội

Sau những lùm xùm về minh bạch tài chính của dự án "Nuôi em", trang cá nhân của Hoàng Hoa Trung bất ngờ không thể truy cập.

Ngày 17-3, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin tài khoản Facebook cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990), người sáng lập và điều hành dự án "Nuôi em" bất ngờ "biến mất". Theo đó, Người dùng mạng xã hội không còn tìm kiếm được tài khoản Facebook của ông Hoàng Hoa Trung. Tài khoản facebook cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung có tích xanh.

Fanpage dự án Nuôi em chia sẻ bài đăng của ông Hoàng Hoa Trung, đến nay không còn hiển thị.

Trong khi đó, Fanpage của dự án "Nuôi Em" với hơn 373.000 lượt theo dõi vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các bài viết giải trình của ông Hoàng Hoa Trung liên quan đến vấn đề minh bạch dự án được Fanpage chia sẻ lại cũng không còn tồn tại.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014 và vận hành từ đó đến nay, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Dự án đã kết nối, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hàng chục ngàn học sinh vùng cao.

Vào khoảng đầu tháng 12-2025, dự án nhận được nhiều phản ánh về việc chưa minh bạch tài chính, cấp trùng mã em nuôi, ứng xử của đội ngũ điều hành dự án, tình nguyện viên chưa chuẩn mực...

Tối 7-12, ông Hoàng Hoa Trung đã thông báo đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thông tin. Đến ngày 9-12, phía dự án "Nuôi em" tiếp tục phát đi thông tin về việc tiếp thu và giải đáp một số thắc mắc, phản ánh của các nhà hảo tâm cũng như cộng đồng về vấn đề minh bạch tài chính của dự án. Phía dự án cho biết số tiền nhà hảo tâm ủng hộ nếu chưa chuyển cho các trường, sẽ được gửi tiết kiệm, song chưa công bố con số cụ thể.

Ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng trên facebook cá nhân hồi tháng 12-2025

Đáng chú ý, bên cạnh dự án Nuôi em được khởi xướng và vận hành từ năm 2014 đến nay, Hoàng Hoa Trung và cộng sự còn có nhiều dự án thiện nguyện khác, được giới thiệu là "hệ sinh thái Nuôi em" trên website của dự án.

Tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an chiều 15-12-2025, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết sau khi báo đài, dư luận xã hội quan tâm, Cục C02 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện "Nuôi Em" tại 13 tỉnh, thành.

C02 cho biết đang phối hợp công an các địa phương tập trung rà soát, chứng minh có hay không hành vi vi phạm và sẽ công bố thông tin khi có kết quả.

Theo Minh Phong

Người lao động

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi Nổi bật

Danh sách 1826 lỗi phạt nguội, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách 1826 lỗi phạt nguội, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

09:31 , 18/03/2026
Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Gọi điện ngay cho hotline nếu được chuyển khoản loại tiền này

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Gọi điện ngay cho hotline nếu được chuyển khoản loại tiền này

07:59 , 18/03/2026
Máy quét hải quan tại sân bay nhìn thấu ma tuý, đồ vật cấm như thế nào?

Máy quét hải quan tại sân bay nhìn thấu ma tuý, đồ vật cấm như thế nào?

07:32 , 18/03/2026
Chân dung Chủ tịch Hoá chất Đức Giang vừa bị bắt

Chân dung Chủ tịch Hoá chất Đức Giang vừa bị bắt

07:08 , 18/03/2026

