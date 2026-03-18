Danh sách 261 xe bị phạt nguội trong tuần đầu tháng 3 ở Bắc Ninh
Tuần từ 28/2-6/3, phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã phát hiện và xử lý phạt nguội đối với 261 xe vi phạm an toàn giao thông.
- 18-03-2026Danh sách 1826 lỗi phạt nguội, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 17-03-2026Bị trộm xe, chủ xe ở TP.HCM bỗng nhận phạt nguội sau 7 năm: Cần làm ngay một việc!
- 17-03-2026261 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 261 xe vi phạm có 251 xe ô tô, 10 xe mô tô. Các lỗi chủ yếu gồm: Vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh hoặc vạch kẻ đường, ô tô rẽ trái nơi có biển cấm rẽ và dừng xe dưới gầm cầu vượt.
Danh sách xe vi phạm như sau:
Ô tô vượt đèn đỏ: 12A-138.60; 12C-052.20; 15A-300.45; 15F-008.09; 15R-157.34;20H-022.93; 21A-002.04;29A-515.72; 29C-783.75;30A-448.38; 30A-842.84; 30F-093.40; 30G-446.20; 30H-714.37;98A-112.92; 98A-190.28; 98A-263.61; 98A-389.80; 98A-467.43; 98A-509.90; 98A-644.93; 98A-651.96; 98A-709.67; 98A-726.02; 98A-746.09; 98A-821.87; 98A-848.51; 98A-865.36; 98A-885.97;98B-065.57;98C-256.02; 98C-295.42; 98C-345.56; 98C-349.18; 98C-370.43;99A-358.56; 99A-406.17; 99A-454.25; 99A-563.21; 99A-721.13; 99A-812.04;99B-114.21; 99B-139.39.
Xe ô tô lần làn, đè vạch: 12A-210.40; 12H-7304; 14A-281.66; 14B-032.95; 14K-216.45; 15C-264.30; 17A-290.69; 20A-785.43; 20C-263.14; 20F-004.64; 29A-751.38; 29A-788.22; 29B-178.01; 29B-207.39; 29C-575.09; 29D-083.57; 29E-150.77; 29E-439.50; 29H-174.07; 29H-500.85; 29H-516.25; 29H-883.93; 29T-2598; 30A-115.19; 30A-650.87; 30E-173.94; 30E-838.38; 30E-974.76; 30F-077.28; 30G-255.88; 30H-261.73; 30H-378.91; 30H-446.19; 30H-568.57; 30K-359.45; 30K-553.60; 30K-944.44; 30M-020.75; 30M-546.60; 30M-897.97; 30N-1973; 30T-8513;34A-445.16; 34B-076.05; 36K-231.13; 37K-728.12; 60A-764.30; 72C-153.61; 88C-279.37; 89A-217.86; 89A-745.71; 90A-012.35; 98A-007.58; 98A-009.45; 98A-043.06; 98A-073.23; 98A-083.03; 98A-088.38; 98A-106.10; 98A-109.27; 98A-151.24; 98A-155.42; 98A-172.38; 98A-174.31; 98A-187.05; 98A-202.30; 98A-218.01; 98A-262.98; 98A-275.23; 98A-275.33; 98A-279.12; 98A-339.27; 98A-349.53; 98A-352.60; 98A-367.06; 98A-370.33; 98A-376.97; 98A-384.28; 98A-397.34; 98A-403.05; 98A-408.66; 98A-410.06; 98A-412.76; 98A-443.01; 98A-482.92; 98A-484.69; 98A-516.69; 98A-517.48; 98A-567.04; 98A-569.97; 98A-584.08; 98A-596.72; 98A-618.39; 98A-619.33; 98A-648.39; 98A-678.01; 98A-678.86; 98A-681.20; 98A-693.39; 98A-709.28; 98A-715.50; 98A-721.79; 98A-722.02; 98A-725.20; 98A-725.58; 98A-727.78; 98A-738.57; 98A-751.42; 98A-751.98; 98A-812.06; 98A-816.75; 98A-835.73; 98A-850.47; 98A-861.95; 98A-888.18; 98A-908.16; 98A-927.56; 98A-928.46; 98A-931.85; 98A-944.37; 98A-951.22; 98A-962.59; 98A-964.70; 98A-965.17; 98A-986.89; 98B-014.52; 98B-031.58; 98B-048.64; 98B-078.84; 98B-114.64; 98B-137.91; 98B-149.52; 98B-150.62; 98B-163.23;98C-075.96; 98C-167.30; 98C-190.87; 98C-205.85; 98C-210.72; 98C-221.54; 98C-253.71; 98C-321.54; 98C-333.35; 98C-360.32; 98E-000.87; 98E-001.39; 98F-000.82; 98F-001.67; 98G-000.47; 98H-019.31; 98H-042.45; 98H-050.16; 98H-053.28; 98H-064.74; 98H-079.23; 98H-085.56; 98K-6888; 98LD-005.32; 98RM-006.11; 99A-132.76; 99A-213.78; 99A-226.01; 99A-434.75; 99A-563.52; 99A-628.80; 99A-629.17; 99A-909.67; 99A-954.84; 99B-128.85; 99B-152.48; 99B-153.27; 99B-165.54; 99B-178.56; 99B-179.06; 99B-185.16; 99B-216.78; 99C-040.69; 99C-188.18; 99H-075.30; 99H-082.19; 99H-093.11; KA-66-69.
Xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái: 30N-1288; 36K-630.13; 90C-263.84; 98A-200.89; 98A-206.80; 98A-206.80; 98A-290.11; 98A-319.40; 98A-455.57; 98A-471.05; 98A-617.82; 98A-654.42; 98A-926.09;98B-030.90; 98C-177.75; 99A-356.89; 99B-211.83; 99B-211.83.
Ô tô dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt: 30E-675.93; 98A-331.25; 98A-425.76; 99B-271.42.
Xe mô tô vượt đèn đỏ: 29T1-069.18; 98B1-679.08; 98D1-612.04; 98E1-383.44; 98F7-9740; 98Y2-2799; 98Y4-1989; 98MD1-148.47; 99AA-369.70; 99AA-879.92.
Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:
Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).
Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).
VTC News