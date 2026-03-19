575 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách phương tiện bị phạt nguội qua hệ thống camera AI do đơn vị này vận hành.

Theo đó, thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1/3 - 10/3 - Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 575 trường hợp phương tiện vi phạm.

Dưới đây là thông tin chi tiết các phương tiện vi phạm:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.