Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử

Sự kiện mang tầm vóc quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vào ngày 18/3, lễ khởi công xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại các xã biên giới năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào sáng nay ngày 19/3.

Sự kiện được thực hiện theo tinh thần Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Buổi lễ do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, hai tập đoàn viễn thông lớn là VNPT, Viettel và UBND 17 tỉnh, thành phố liên quan.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 17 điểm cầu địa phương và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 8 giờ sáng.

Sáng ngày 19/3, khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2. Ảnh: VGP

Điểm cầu trung tâm: Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Đồng Đăng (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

Phạm vi triển khai: 121 ngôi trường mới sẽ được xây dựng tại các xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Nguồn lực đầu tư khổng lồ

Để thực hiện dự án mang tính chiến lược này, tổng kinh phí dự kiến lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương đóng vai trò chủ đạo với 28.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 2.000 tỷ đồng do các địa phương tự cân đối.

Con số này cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn trong việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên viễn.

Dự án không chỉ đơn thuần là xây dựng hạ tầng mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc: Giúp học sinh vùng biên giới tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng tương đương miền xuôi; Khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn. Ảnh: GDTĐ

Trước đó, chương trình xây dựng trường học cho các xã biên giới đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai trên diện rộng. Nhiều địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng từ năm học 2026–2027.