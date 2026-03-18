Công an cảnh báo nóng, tất cả người dân có camera tại nhà chú ý!

Gần đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đăng bài cảnh báo người dân về thủ đoạn hack camera an ninh của tội phạm mạng. Các đối tượng xấu đang kiếm tiền trên chính sự riêng tư của người dân.

Trong thời đại công nghệ, camera an ninh đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích trong việc giám sát và bảo vệ tài sản, nguy cơ bị hacker xâm nhập hệ thống camera để theo dõi, đánh cắp hình ảnh riêng tư và rao bán trên mạng đang ngày càng gia tăng, gây lo ngại cho nhiều người dân.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị an ninh thông minh và thiết bị IoT ngày nay, tội phạm mạng ngày càng trở nên phổ biến và hoạt động mạnh mẽ hơn và chúng đã len lỏi vào hầu hết mọi mặt của cuộc sống hiện đại.

Hiện nay có rất ít, hoặc có thể nói là hầu như không có bất cứ tiêu chuẩn bảo mật chung nào đối với thiết bị an ninh thông minh như camera. Trên thực tế, giống như các thiết bị công nghệ khác, camera an ninh cũng rất dễ bị tin tặc tấn công nếu người dân không thiết lập bảo mật một cách kỹ càng.

Thủ đoạn của các đối tượng hack camera

Tấn công từ xa là phương thức các đối tượng tội phạm kiểu này dùng đến. Có thể nói sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng, công cụ rà quét, gián điệp giúp chúng có thể khai thác các lỗ hổng bảo mật của camera chiếm quyền quản trị và khai thác dữ liệu trái phép.

Bên cạnh đó, các phần mềm gián điệp hiện nay còn có thể cho phép các đối tượng xấu ghi lại các cuộc trò chuyện sử dụng camera mà đa số các thiết bị camera đời mới đều được trang bị tính năng này.

Hacker sau khi đánh cắp các video, hình ảnh, dữ liệu, bản ghi âm hack được từ camera an ninh sẽ rao bán trên mạng nhằm trục lợi trái pháp luật. Mức giá các đối tượng rao bán tùy thuộc vào chất lượng, nội dung nhưng đặc điểm chung là điểm đến của các video dạng này là các hội nhóm kín, phải thông qua giới thiệu và mất phí thì mới được vào xem. Các đối tượng còn cam kết với giá chỉ tầm vài triệu đồng thì sẽ có tài khoản xem trọn đời.

Những cách để giảm thiểu nỗi lo bị hack camera an ninh

Thứ nhất: Đặt mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên

Người dân có thể giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bằng cách thay đổi mật khẩu truy cập thường xuyên. Đặc biệt là đối với các hệ thống được lắp đặt bởi bên thứ ba,người dân phải thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập ngay sau khi hệ thống được lắp đặt xong.

Nếu người dân vẫn giữ nguyên mật khẩu và tên đăng nhập do công ty lắp đặt cung cấp, hệ thống an ninh sẽ bị tấn công rất dễ dàng do những mật khẩu và tên truy cập này thường rất đơn giản và được dùng chung cho tất cả các khách hàng.

Thứ hai: Cập nhật thường xuyên các bản cập nhật vá lỗi của nhà sản xuất

Người dân cần cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) và bản vá bảo mật cho thiết bị thường xuyên. Sự đa dạng về phương thức tấn công ngày càng lớn, do vậy chỉ cần người dân không cập nhật firmware hay các bản vá bảo mật một vài tháng cũng có thể tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống an ninh của gia đình vì phần mềm đã lỗi thời có thể làm cho việc giám sát bằng camera rất dễ bị tấn công khai thác.

Giống như các ứng dụng di động của , các nhà sản xuất camera cập nhật bảo mật liên tục. Vì vậy, người dân nên cập nhật thường xuyên các bản cập nhật vá lỗi của nhà sản xuất. Khi có bản cập nhật thì phần mềm thường thông báo hoặc tải trên trang chủ.

Thứ ba: Áp dụng các hình thức bảo mật mạng cho Internet và các thiết bị mà camera kết nối

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, người dân nên cài đặt hệ thống tường lửa cho mạng để phát hiện và lọc lưu lượng truy cập không mong muốn, hacker muốn xâm nhập phải vượt qua được tường lửa. Bên cạnh đó nên sử dụng dụng những phần mềm diệt virus an toàn để bảo vệ máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác của người dân kết nối với camera để góp phần bảo mật hơn cho hệ thống camera quan sát giám sát.

Thứ tư: Hạn chế lắp camera quan sát như khu vực nhạy cảm

Người dân không nên lắp camera trong phòng ngủ hoặc những khu vực riêng tư khácvì điều đó là không cần thiết và nếu không cẩn thận thì có thể bị các đối tượng xấu xâm phạm đời tư. Nếu phòng ngủ có két tiền hãy lắp camera soi thẳng vào két hoặc lắp ở ngoài hành lang đi vào.

Trường hợp buộc phải lắp camera ở trong phòng ngủ. Khi cần sự riêng tư, chúng ta nên ngắt nguồn điện của camera khu vực đó hoặc dùng vật dụng màu đen che kín mắt camera.

Thứ năm: Lựa chọn đơn vị lắp đặt camera uy tín

Người dân hãy tìm hiểu kỹ các công ty lắp đặt camera uy tín, dịch vụ tốt và chuyên nghiệp, cần tham khảo kỹ trước khi lắp đặt có trụ sở công ty, mã số thuế, quy trình công khai minh bạch.

Sau lắp đặt xong người dân cần yêu cầu bàn giao mật khẩu cao nhất của hệ thống (Master Password) và hướng dẫn cách đổi mật khẩu để có thể tự làm sau này.

Thứ sáu: Chọn mua camera có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Thay vì lựa chọn các camera trôi nổi trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ cài cắm phần mềm gián điệp. Người dân nên ưu tiên lựa chọn camera chính hãng có nguồn gốc xuất sứ của các thương hiệu sản xuất uy tín.

Những thương hiệu hàng đầu với công nghệ bảo mật tốt, hình ảnh đẹp, bền bỉ, được cập nhật, bảo hành lâu dài sẽ là lựa chọn tốt dành cho người dân yên tâm sử dụng nhằm hạn chế thấp nhất có thể rủi ro bị tấn công.