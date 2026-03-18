Mảnh giấy thông báo “nghỉ hưu” của người phụ nữ đi xin nước gạo khiến nhiều người xúc động: “Nhờ mọi người mà con tôi được ăn học…”

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một người phụ nữ từng lặng lẽ xin nước gạo suốt nhiều năm để nuôi con ăn học, nay bất ngờ “nghỉ hưu” và chỉ để lại một mảnh giấy cảm ơn giản dị nhưng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Khánh Linh cho biết bản thân thực sự xúc động khi đọc những dòng chữ ngắn ngủi ấy. Theo lời chị, suốt nhiều năm, người phụ nữ này âm thầm đi gom nhặt từng chút cơm rau thừa, xin nước gạo về để chắt chiu nuôi con, không một lời than phiền hay làm phiền ai. Cuộc sống của cô luôn giản dị, tiết kiệm đến mức chỉ mua những vật dụng thật sự cần thiết như pin điều khiển, chiếc quạt nhỏ hay nồi cơm mini.

Thế nhưng đến một ngày, người phụ nữ ấy lặng lẽ rời đi, chỉ để lại tờ giấy viết tay: “Tôi nghỉ hưu rồi. Tôi không lấy nước gạo nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn. Nhờ mọi người mà con tôi được ăn học, nay cháu đã học xong, ổn định cuộc sống rồi. Tôi cảm ơn mọi người, chúc mọi người ai cũng khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Mẩu giấy người phụ nữ hay xin nước gạo để lại khiến nhiều người xúc động

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Khánh Linh (ở Hưng Yên) cho biết, “Cô ở gần khu nhà tôi thôi, nhưng tôi cũng không rõ địa chỉ cụ thể. Tôi chỉ biết nhiều năm nay cô hay đạp xe quanh khu này để xin nước gạo.

Tôi chuyển về đây từ khoảng năm 2014 thì đã thấy cô rồi. Thỉnh thoảng cô cũng ghé vào mua vài món lặt vặt như pin điều khiển hay đồ dùng nhỏ, nhưng cô ít khi trò chuyện. Cô thường đi vào giờ khá muộn, có hôm lại tranh thủ buổi trưa để xin nước gạo. Theo tôi được biết thì hoàn cảnh của cô khó khăn nên cô rất biết ơn bà con trong xóm đã giúp đỡ suốt thời gian qua.”

Câu chuyện nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và tình yêu thương con vô điều kiện của người mẹ. Nhiều người cho rằng, điều đáng quý không chỉ là sự hy sinh thầm lặng mà còn là lòng biết ơn, sự tử tế “biết trước biết sau” của cô sau khi cuộc sống đã ổn định hơn.

Không ít ý kiến cũng gửi lời chúc mong người phụ nữ ấy từ nay sẽ có những ngày tháng nhẹ nhàng, được nghỉ ngơi sau hành trình dài đầy vất vả. Câu chuyện nhỏ, nhưng lại khiến nhiều người nhìn lại và trân trọng hơn những giá trị giản dị của tình người trong cuộc sống.