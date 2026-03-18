Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7

18-03-2026 - 15:10 PM | Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp mức 4,5% và tăng 8% từ ngày 1/7 (cùng thời điểm dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%).

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Người dân nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7 (cùng thời điểm lương cơ sở dự kiến tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng).

Phương án một là điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với các nhóm: cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Mức tăng 8% áp dụng với ba nhóm là người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước 1/1/1995; người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Phương án hai là điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với tất cả nhóm hiện hưởng. Người hưởng trước năm 1995 cũng được điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo phương án một hoặc phương án hai, đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi Nổi bật

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những ai sẽ được hưởng?

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những ai sẽ được hưởng?

14:15 , 18/03/2026
Lời khai của nam thanh niên lao vào hành hung nữ shipper giữa đường ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn

Lời khai của nam thanh niên lao vào hành hung nữ shipper giữa đường ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn

13:48 , 18/03/2026
Bất thường món "Bia Đức" trong quán bar Zone 8 nơi Thu "vệ sĩ" là cổ đông

Bất thường món "Bia Đức" trong quán bar Zone 8 nơi Thu "vệ sĩ" là cổ đông

13:12 , 18/03/2026
Từ vụ hàng loạt xe máy đột nhiên ngã ra đường: Gần 80 tài xế xe tải bị xử lý

Từ vụ hàng loạt xe máy đột nhiên ngã ra đường: Gần 80 tài xế xe tải bị xử lý

12:57 , 18/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên