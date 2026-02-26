Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 3,5 triệu người nhận gộp lương hưu, trợ cấp dịp Tết

26-02-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận gộp hai tháng dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí hơn 44.700 tỉ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan này đã tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2 và tháng 3-2026 ngay trong kỳ chi trả tháng 2, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng trước Tết.

Hơn 3,5 triệu người nhận gộp lương hưu, trợ cấp dịp Tết - Ảnh 1.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng

Toàn hệ thống đã hoàn tất chi trả cho khoảng 3,55 triệu người với tổng số tiền 44.730 tỉ đồng. Công tác chi trả được triển khai đồng bộ, bảo đảm nhanh gọn, thuận lợi và an toàn theo quy định.

Trong đó, khoảng 3,13 triệu người nhận qua tài khoản cá nhân trong ngày 2 và 3-2 với tổng số tiền 40.314 tỉ đồng. Việc chuyển khoản được thực hiện tập trung, đồng loạt những ngày đầu tháng, giúp người hưởng chủ động cân đối chi tiêu dịp Tết.

Khoảng 415.000 người được chi trả tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 đến 10-2 với tổng số tiền 4.416 tỉ đồng. Hình thức chi trả linh hoạt, gồm nhận tại điểm chi trả hoặc tại nhà đối với người cao tuổi, ốm đau, hạn chế đi lại.

Để bảo đảm tiến độ, BHXHViệt Nam cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống ngân hàng, giám sát quá trình truyền dữ liệu chi trả điện tử, kịp thời xử lý các lỗi phát sinh.

BHXH các địa phương cũng phối hợp với chính quyền, bưu điện và ngân hàng trên địa bàn tổ chức chi trả thông suốt, an toàn; một số địa phương đặc thù được điều chỉnh linh hoạt thời gian, hình thức chi trả để bảo đảm quyền lợi người hưởng.

Việc chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp trước Tết giúp người dân chủ động tài chính, yên tâm đón Tết cổ truyền. Cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm việc chi trả hằng tháng đúng quy định, kịp thời, đầy đủ.

Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026

Theo D.Thu

Người lao động

