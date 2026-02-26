Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip ô tô ngang nhiên dừng án ngữ làn ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn gây bức xúc

26-02-2026 - 10:32 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng đang làm rõ việc 2 ô tô dừng đối đầu giữa phố biển Quy Nhơn, một chiếc dừng ở làn đường ngược chiều

Sáng 26-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh vụ việc 2 ô tô dừng đối đầu nhau giữa đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), gây xôn xao dư luận những giờ qua.

Clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn trong tư thế "mặt đối mặt"

Trước đó, trưa 25-2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa tuyến đường ven biển trong tư thế "mặt đối mặt". Điều khiến nhiều người bức xúc là một xe mang biển kiểm soát 77A-127.31 dừng hoàn toàn trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông ngược chiều.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra trên đường Xuân Diệu, đoạn qua Công viên biển Xuân Diệu. Đây là tuyến đường 2 chiều, có vạch vàng nét đứt (vạch 1.1), cho phép lấn làn khi bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, tại thời điểm ghi hình, ô tô 77A-127.31 (di chuyển hướng Quảng trường Nguyễn Tất Thành đi cảng Quy Nhơn) lại nằm trọn trong phần đường của xe chạy ngược chiều, tạo nên tình huống đối đầu ngay giữa lòng phố biển.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá thông thoáng. Việc dừng xe án ngữ phần đường ngược chiều khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm và cản trở lưu thông.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên không chỉ có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng làn đường mà còn thể hiện sự coi thường an toàn của người tham gia giao thông khác.

Clip ô tô dừng án ngữ làn ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn gây bức xúc - Ảnh 1.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn)

Theo Phòng CSGT, kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn). Chiều 25-2, lực lượng chức năng đã liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Cán bộ cũng đến nơi cư trú để làm việc song gia đình cho biết bà M. đang bận.

"Đơn vị sẽ gửi giấy mời chủ phương tiện đến làm việc để xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm" – lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về việc đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 1/7 tới đây

Quy định mới nhất về việc đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 1/7 tới đây Nổi bật

Mức phạt lỗi liên quan đăng ký xe, bằng lái xe mới nhất 2026, các tài xế chú ý

Mức phạt lỗi liên quan đăng ký xe, bằng lái xe mới nhất 2026, các tài xế chú ý Nổi bật

Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ tai nạn tàu hỏa tối mùng 9 Tết ở Hà Nội

Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ tai nạn tàu hỏa tối mùng 9 Tết ở Hà Nội

10:16 , 26/02/2026
Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hoả tông nát xe tải

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hoả tông nát xe tải

09:51 , 26/02/2026
Công an cảnh báo số điện thoại đầu số 02, người dân không nên nghe máy

Công an cảnh báo số điện thoại đầu số 02, người dân không nên nghe máy

09:25 , 26/02/2026
Xe khách chở quá số lượng 3 người, cả tài xế và hợp tác xã đều bị xử phạt

Xe khách chở quá số lượng 3 người, cả tài xế và hợp tác xã đều bị xử phạt

08:59 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên