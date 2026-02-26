Công an cảnh báo số điện thoại đầu số 02, người dân không nên nghe máy

Theo Công an TP Đà Nẵng, đầu tháng 9/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều fanpage Facebook mang tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương” có dấu hiệu giả mạo ngân hàng Vietcombank để lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại 02899981545 gọi cho người dân, tự xưng nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng hạn mức cao, thủ tục đơn giản. Tin vào lời giới thiệu “chuyên nghiệp”, nhiều người đã làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt tiền. Điển hình, ngày 9/9/2025, anh Đ.V.T (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị lừa hơn 14,8 triệu đồng sau khi thực hiện các thao tác theo yêu cầu của nhóm này.

Kết quả xác minh cho thấy số điện thoại 02899981545 là tổng đài ảo do các đối tượng thuê từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, kết hợp phần mềm gọi điện VOIP để che giấu vị trí. Nhóm này giả danh tổng đài ngân hàng với đầu số 024, 028… khiến nạn nhân khó phân biệt thật - giả.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS nhanh chóng truy vết dòng tiền. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher trên nền tảng GotIt, sau đó thanh toán mua điện thoại, thẻ game và nhiều sản phẩm giá trị cao trên các sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng điện máy. Hàng hóa được bán lại nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, xuyên biên giới, ngày 14/1/2026, Công an TP Đà Nẵng phê duyệt xác lập Chuyên án trinh sát số 126L để đấu tranh triệt xóa.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây có sự cấu kết giữa các đối tượng tại Campuchia và Việt Nam, chia thành hai nhóm chính: Nhóm “tư vấn - thẩm định” hoạt động tại Campuchia và nhóm “rút tiền - tiêu thụ tài sản” hoạt động trong nước.

Cầm đầu nhóm ở Campuchia là Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Bắc Ninh). Hùng thuê nhiều phòng tại tòa X3, khu New World (TP BaVet, tỉnh Svayrieng, Campuchia) làm địa điểm tổ chức lừa đảo. Tại đây, các đối tượng chia thành bộ phận “Sale” quản lý fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV của nạn nhân; và bộ phận “Thẩm định” sử dụng tổng đài ảo yêu cầu người dân “chứng minh năng lực tài chính” bằng cách chuyển 30% hạn mức thẻ mong muốn vào tài khoản.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền và cung cấp hình ảnh số dư, dữ liệu được chuyển về Việt Nam cho nhóm “rút tiền”.

Lợi dụng mã OTP để chiếm đoạt

Tại Việt Nam, nhóm do Đào Văn Huy (SN 1992) và em trai Đào Văn Hai (SN 1997) cầm đầu, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội. Do tiền nằm trong tài khoản cần mã OTP để giao dịch, Huy lôi kéo thêm 3 đối tượng nữ tiếp tục gọi điện cho nạn nhân, yêu cầu đọc mã xác thực 6 số với lý do “xác minh chủ thẻ”.

Thực chất, đây là mã OTP ngân hàng gửi để xác nhận thanh toán. Khi có mã, các đối tượng lập tức mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook trên các sàn thương mại điện tử. Hàng hóa sau đó được bán lại cho các cửa hàng thu mua trên toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, tiền được chia theo tỷ lệ: nhóm tại Campuchia hưởng 66%, nhóm trong nước hưởng 34%. Đào Văn Hai đảm nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài cho Hùng thông qua tiền điện tử USDT nhằm tránh truy vết.

Từ tháng 1-2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Bắt giữ 13 đối tượng

Ngày 1/2, Ban chuyên án đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ. Lực lượng Phòng CSHS phối hợp các đơn vị chức năng đón lõng, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ vai trò từng người. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 13 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan ở nước ngoài.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng với các cuộc gọi từ đầu số 02 tự xưng nhân viên ngân hàng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại để tránh sập bẫy lừa đảo.