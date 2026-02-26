Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin về người đàn ông đánh tài xế đỗ xe trước cửa nhà ngày Tết

26-02-2026 - 08:15 AM | Xã hội

Sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức lực lượng truy tìm người này.

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 14h40' ngày 19/2 (mùng 3 Tết), camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông lao lên ô tô đánh tài xế và sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thời điểm đó, anh Phạm Văn Kỳ điều khiển ô tô khách dừng, đỗ ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường Mộc Châu (Sơn La).

Trong lúc xe đang dừng bên đường, một người đàn ông đến yêu cầu anh Kỳ di chuyển phương tiện với lý do không được đỗ trước cửa nhà. Sau đó, người này bất ngờ lên cabin, dùng tay đánh anh Kỳ. Sau đó, anh Kỳ đã trình báo sự việc lên Công an phường Mộc Châu.

Hình ảnh đối tượng lao lên ô tô đánh tài xế gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó xác định người có hành vi đánh anh Kỳ là Nguyễn Anh Hào (sinh năm 1991, trú bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Công an phường Mộc Châu đã gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và ngày 25/2 đã đưa Hào về trụ sở để làm việc.

PLO thông tin tại cơ quan Công an, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với nam tài xế xe khách là do xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hào sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định giữ người khẩn cấp. Theo Công an phường Mộc Châu, ngoài hành vi vi sử dụng trái phép chất ma túy, Hào cũng đang bị điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông tin danh tính tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa

Công an Hà Nội thông tin danh tính tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa Nổi bật

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Thanh Sang

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Thanh Sang Nổi bật

Miền Bắc nồm ẩm đến bao giờ ?

Miền Bắc nồm ẩm đến bao giờ ?

07:59 , 26/02/2026
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

07:41 , 26/02/2026
Thông tin mới nhất vụ tàu hoả đâm nát đầu xe tải làm tài xế ô tô chết tại chỗ

Thông tin mới nhất vụ tàu hoả đâm nát đầu xe tải làm tài xế ô tô chết tại chỗ

07:24 , 26/02/2026
Thông tin quan trọng người dân mua vàng ngày vía Thần Tài cần biết

Thông tin quan trọng người dân mua vàng ngày vía Thần Tài cần biết

21:39 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên