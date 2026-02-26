Thông tin về người đàn ông đánh tài xế đỗ xe trước cửa nhà ngày Tết

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 14h40' ngày 19/2 (mùng 3 Tết), camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông lao lên ô tô đánh tài xế và sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thời điểm đó, anh Phạm Văn Kỳ điều khiển ô tô khách dừng, đỗ ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường Mộc Châu (Sơn La).

Trong lúc xe đang dừng bên đường, một người đàn ông đến yêu cầu anh Kỳ di chuyển phương tiện với lý do không được đỗ trước cửa nhà. Sau đó, người này bất ngờ lên cabin, dùng tay đánh anh Kỳ. Sau đó, anh Kỳ đã trình báo sự việc lên Công an phường Mộc Châu.

Hình ảnh đối tượng lao lên ô tô đánh tài xế gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó xác định người có hành vi đánh anh Kỳ là Nguyễn Anh Hào (sinh năm 1991, trú bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Công an phường Mộc Châu đã gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và ngày 25/2 đã đưa Hào về trụ sở để làm việc.

PLO thông tin tại cơ quan Công an, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với nam tài xế xe khách là do xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hào sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định giữ người khẩn cấp. Theo Công an phường Mộc Châu, ngoài hành vi vi sử dụng trái phép chất ma túy, Hào cũng đang bị điều tra hành vi cố ý gây thương tích.