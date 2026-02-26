Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc nồm ẩm đến bao giờ ?

26-02-2026 - 07:59 AM | Xã hội

Sáng nay (26/2), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ trưa chiều mưa giảm. Từ ngày mai đến 2/3, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, sau đó khoảng 3/3, có mưa trở lại. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay đón mưa trái mùa vào chiều và tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai (27/2) có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ trưa chiều mai (27/2), miền Bắc hửng nắng. Các ngày từ 28/2-2/3, miền Bắc sẽ tạnh ráo, hửng nắng. Từ ngày 3-6/3 trời nồm ẩm trở lại.

Miền Bắc còn nồm ẩm trong hôm nay (26/2).

Thanh Hóa-Nghệ An hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-27 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ hôm nay có mây, ít mưa, nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ít mưa, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo chiều và tối mai (27/2), khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa to

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

