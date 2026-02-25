Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 58/2026 với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến các biện pháp thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước. Những quy định mới này trực tiếp tác động đến quy trình đăng ký, quản lý thường trú và tạm trú của người dân trên cả nước, đặc biệt chú trọng đến thủ tục cho người chưa thành niên và tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ hành chính.

Nhiều điểm mới về đăng ký thường trú, tạm trú khi Nghị định số 58/2026 chính thức có hiệu lực

Thủ tục đăng ký cư trú cho người chưa thành niên

Theo nội dung nghị định mới, việc quản lý cư trú đối với người chưa thành niên được quy định rất cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân. Khi người chưa thành niên đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại cùng nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ, những người đại diện này sẽ trực tiếp thực hiện kê khai và xác nhận vào tờ khai thay đổi thông tin. Quy định này cũng được áp dụng tương tự trong trường hợp nơi đăng ký mới không trùng với nơi thường trú, tạm trú hiện tại của cha mẹ, hoặc khi tòa án có quyết định giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cho một cá nhân cụ thể.

Đáng chú ý, pháp luật đặt ra mốc thời gian tối đa là 60 ngày kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh, người đại diện hợp pháp có trách nhiệm phải thực hiện khai báo và đăng ký cư trú cho trẻ. Đối với trẻ dưới 6 tuổi, nếu cha mẹ có hộ khẩu nhưng không thực tế sinh sống tại địa chỉ đó, trẻ vẫn được quyền đăng ký thường trú theo hộ khẩu gốc của gia đình. Nhằm rút gọn thủ tục hành chính, cơ quan chức năng sẽ được miễn khâu kiểm tra, xác minh điều kiện cư trú khi đăng ký cho nhóm trẻ dưới 6 tuổi này tại nơi thường trú hoặc tạm trú của người đại diện. Trong tình huống cá biệt khi cha mẹ hoàn toàn không có cả nơi thường trú và tạm trú, họ vẫn bắt buộc phải thực hiện việc khai báo thông tin cư trú cho con em mình.

Người dân có thể đăng ký thường trú, tạm trú tiện lợi hơn thông qua ứng dụng VNeID

Rút ngắn thời gian xóa đăng ký thường trú

Nghị định 58/2026 cũng quy định rất chặt chẽ về các mốc thời gian trong việc xóa đăng ký thường trú nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngay khi có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú từ cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý chỉ có thời hạn 1 ngày để thực hiện việc xóa tên và đồng bộ lên hệ thống. Tương tự, nếu tiếp nhận thông tin phản ánh hợp lệ từ cơ sở dữ liệu về các trường hợp buộc phải xóa thường trú theo Luật Cư trú, cơ quan chức năng cũng phải hoàn tất việc kiểm tra, xác minh và xóa dữ liệu trong vòng 1 ngày làm việc.

Về phía người dân, khi trong hộ gia đình có thành viên thuộc diện phải xóa đăng ký thường trú, đại diện gia đình có trách nhiệm thực hiện thủ tục này trong thời hạn 7 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người dân, cơ quan đăng ký cư trú sẽ có 5 ngày làm việc để hoàn tất toàn bộ quy trình xóa đăng ký và cập nhật thông tin lên hệ thống quốc gia.

Quy trình và thời hạn xóa đăng ký tạm trú

Tương tự như thủ tục đối với thường trú, quy trình xóa đăng ký tạm trú cũng được siết chặt đáng kể về mặt thời gian xử lý. Cơ quan quản lý sẽ tiến hành xóa và cập nhật dữ liệu tạm trú ngay trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận được quyết định hủy bỏ từ thủ trưởng cấp trên. Mốc thời gian 1 ngày làm việc này cũng được áp dụng nghiêm ngặt cho các trường hợp cơ quan đăng ký cư trú nhận được thông tin thông qua việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hay cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đối với trách nhiệm của người dân, hộ gia đình được cấp biên độ thời gian là 7 ngày kể từ khi phát sinh trường hợp cần xóa đăng ký tạm trú để người đại diện hợp pháp chủ động tiến hành các thủ tục hành chính cần thiết

Nghị định 58/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2026; riêng quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được áp dụng từ ngày 1/7/2026