Từ 1.7.2026: Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh, quá hạn có thể phát sinh rắc rối

25-02-2026 - 07:03 AM | Xã hội

Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01.7.2026.


Theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 58/2026/NĐ-CP quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, quy định mới sửa đổi tập trung cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ và bổ sung quy định riêng đối với trẻ dưới 6 tuổi.

Theo đó, khi người chưa thành niên đăng ký thường trú hoặc tạm trú, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm kê khai, xác nhận thông tin vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp trẻ được Tòa án giao cho một bên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao nuôi dưỡng sẽ thực hiện thủ tục. Quy định này bảo đảm rõ ràng về chủ thể chịu trách nhiệm trong từng tình huống cụ thể.

Đáng chú ý, trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ, chủ hộ hoặc người giám hộ phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho trẻ. Trường hợp cha, mẹ có nơi thường trú nhưng không sinh sống thực tế tại đó, trẻ dưới 6 tuổi vẫn được đăng ký thường trú theo nơi thường trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký khi thực hiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi tại nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ. So với Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP trước đây, quy định này được xác định rõ phạm vi áp dụng theo độ tuổi.

Theo Nam An

Báo Văn Hóa

