Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý

24-02-2026 - 13:49 PM | Xã hội

Quy định này được xem là bước đột phá trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ; Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc, từ ngày 01/3/2026.

Chính thức: Quy định mới liên quan tới xe máy chuyên dùng trên toàn quốc từ 1/3 - Ảnh 1.

Xe cơ giới (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) là xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy

Chính thức: Quy định mới liên quan tới xe máy chuyên dùng trên toàn quốc từ 1/3 - Ảnh 2.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

Chính thức: Quy định mới liên quan tới xe máy chuyên dùng trên toàn quốc từ 1/3 - Ảnh 3.

Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

