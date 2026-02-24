Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Ngọc Oanh

24-02-2026 - 12:43 PM | Xã hội

Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ cho xem, lợi dụng sơ hở, Mạnh cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài

Sáng 24-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) là Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Oanh tại Quảng Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thiên Mạnh tại cơ quan công an

Trước đó, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, chiều 21-2, Hồ Thiên Mạnh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn. Để chuẩn bị, đối tượng mua 1 con dao cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ (trị giá khoảng 85 triệu đồng) cho xem, lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, Hồ Thiên Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.

Theo T.Đức

Người lao động

